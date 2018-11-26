Новорічна ялинка: де купити та скільки коштує А ялинку ставити будемо? Мабуть, саме з цього питання починається підготовка до новорічних свят.

Хтось надає перевагу сосні, бо довше стоїть і не так осипається хвоя, а хтось обирає ялину, бо має сильніший хвойний аромат. Проте однозначно всім хочеться, щоб деревце було красиве та доступне за ціною. Саме тому найкраще звернутися до лісогосподарського підприємства, яке займається їх вирощуванням. Цього року Державне підприємство «Сумське лісове господарство» має можливість реалізувати для жителів міста та району 3,0 тис. шт. ялин та сосен. Щороку на підприємстві засаджується близько 2 га нових ділянок спеціально під новорічні ялини. Придбати новорічну красуню вже можна у підрозділах лісгоспу за вказаними адресами:

• Сумське лісництво , м.Суми вул.. Доватора, 37, тел.: 050-322-27-95 • Піщанське лісництво, с. Н.Піщане, селище Житейське, тел.: 050-163-06-22 • Могрицьке лісництво, с.Могриця, тел.: 69-28-65 • Низівське лісництво, смт. Низи, тел.: 69-11-93

Ціни на ялинки залежать від висоти деревця. Враховуючи те, що до висоти 1,5-2 м сосна росте близько п’яти років, а ялина сім , то ціни досить демократичні. Вони залишились на рівні минулого року:

№ п/п Найменування і коротка характеристика Ціна з ПДВ за 1 шт., грн.. 1 Висота 2,5 – 3,0 м 240,00 2 Висота 2,1 – 2,5 м 95, 00 3 Висота 1,5 – 2,0 м 75,00 4 Висота 1,1 – 1,5 м 60,00 5 Висота до 1,0 м 45,00

Підприємство планує також реалізацію новорічних ялин на спеціальних майданчиках та ялинкових базарах у місцях, які визначені міською владою. Зокрема, починаючи з 18 грудня заплановано розпочати торгівлю на риночку навпроти СНВО (перехрестя вулиць Горького та Леваневського). Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 0503073896

До кожної легально заготовленої ялинки має бути прикріплена бирка чи самоклейка стрічка з номером та штрихкодом, який заноситься в систему електронного обліку деревини. Перевірити походження ялинки можна ввівши номер з бирки, на сайт https://www.ukrforest.com/check. У випадку, якщо інформація на сайті відсутня, це може свідчити про сумнівне походження ялинки.

З метою попередження та виявлення випадків пошкодження лісових насаджень у передноворічний період проводиться посилене патрулювання лісових масивів. У разі затримання порушник змушений буде заплатити штраф у розмірі 85-170 грн та компенсувати завдану шкоду. Розмір шкоди залежить від місця скоєння незаконної рубки новорічної ялинки та діаметра у корі біля шийки кореня. В грудні–січні за деревце у розмірі до 10 см доведеться сплатити 453,99 грн. Якщо діаметр у кореневій шийці становитиме 10,1 – 14 см, то сума шкоди становить вже 799,86 грн.

Тож очевидно, що краще купувати лише марковані ялинки, не завдаючи шкоди ні природі, ні власному бюджету.

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