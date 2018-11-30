Совет участников АТО при городском голове требуют пересмотреть Группа «Семья Героя» Гражданского фонда «Сумы» требует пересмотра нового состава Совета участников АТО при городском голове

А участники АТО, получившие из горбюджета 350 тыс. грн., заявляют о невозможности найти квартиру за такие деньги, требуя корректировки городского Порядка обеспечения жильем участников антитеррористической

операции на 2016-2021 годы.

На первом заседании нового состава Совета участников АТО и членов семей погибших участников АТО при Сумском городском голове 4 декабря группа «Семья Героя» Гражданского фонда «Сумы» сделала заявление и демонстративно покинула помещение.

Дальше Совет рассматривал материальные проблемы – в частности обеспечение участников АТО жильем за средства горбюджета.

Потребовали уважения

Группа «Семья героя» заявила городскому голове свое несогласие с голосованием по кандидатуре Светланы Берлет, в результате которого мать погибшего в АТО 18-летнего Игоря Гольченко не вошла в состав Совета. Они считают, что такое голосование противоречит Положению о Совете и является проявлением неуважения к родственникам погибших участников боевых действий, входящих в группу «Семья Героя» Гражданского

фонда «Сумы». Перед голосованием член Совета Виктор Коваленко выразил сомнение насчет возможности пребывания Светланы Берлет в Совете, поскольку она не является членом общественной организации, что якобы противоречит Положению. Хотя все необходимые полномочия представлять группу «Семья Героя» фонда «Сумы» у нее были.

В связи с этим родственники погибших воинов, входящих в группу «Семья Героя», потребовали от мэра Александра Лысенко дать нравственную оценку случившемуся во время формирования нового состава Совета 20 ноября и прекратить его полномочия. А также поручить доработать Положение в части назначения или выборов членов Совета, чтобы не допустить субъективного влияния на процесс формирования его состава. «Семья Героя»

предлагает городскому голове объявить о формировании нового Совета участников АТО и

членов семей погибших участников АТО и включить туда двух представителей этой группы.

Как в сказке «Лисица и Журавель»

Совет участников АТО и членов семей погибших участников АТО при сумском городском голове создан для координации действий городской власти с участниками войны на Донбассе и семьями погибших воинов для решения их вопросов. Деятельность Совета преимущественно направлена на содействие в обеспечении земельными участками, квартирами, оказании материальной помощи.

В частности, на заседании Совета 4 декабря рассматривали жилищный вопрос. По данным Совета участников АТО, всего от ветеранов было принято 167 заявлений на единоразовое пособие в размере 350 тыс. грн на приобретение жилья по городской программе «Социальная поддержка участников антитеррористической операции и членов их семей».

Такое пособие назначено 60 участникам АТО. По данным Сумского горсовета, одноразовая помощь уже перечислена 32 человекам, еще 28 получат ее в декабре текущего года. На конец ноября всего 10 участников АТО приобрели жилье за бюджетные средства: восемь купили квартиры (из них трое - за пределами Сум: Старое село, поселок Сад, г. Житомир), двое - дома.

Большинство не могут использовать эти 350 тыс. грн, поскольку найти в Сумах квартиру за 12,5 тыс. долларов очень непросто. А неиспользованные до конца года средства придется вернуть в горбюджет.

- Я начал искать себе квартиру, но застройщик сказал, что квартиры в новостройке для меня нет, аргументируя тем, что помещения раскупают еще на стадии закладки фундамента многоэтажки. Я не могу выплатить какой-либо кредит, потому что работаю один, обеспечивая жену и двоиъ детей. А кредит никто не дает, - сетует участник АТО Ярослав Тарасенко.

Он считает, что надо внести изменения в Порядок предоставления жилья ветеранам АТО:

предусмотреть заключение договора имущественных прав с застройщиком, где недостающую сумму распределить на части, которые можно будет беспроцентно выплачивать.

Однако, как возразил начальник правового управления Олег Чайченко, это будет считаться нецелевым использованием средств, поэтому горсовет не поддержит такое предложение.

Интересно: принимавшие решение о выделении 350 тыс. грн пробовали сами купить квартиру в Сумах за такую сумму?!