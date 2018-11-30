Підтримуємо військових не лише під час воєнного стану На виконання Указу Президента України про шефську допомогу та відповідного розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації облдержадміністрацією спільно з місцевими органами влади проводиться робота щодо підтримки військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань Сумської області.

Протягом 2018 року за ініціативи Сумської обласної державної адміністрації, підтримки голови облдержадміністрації Миколи КЛОЧКА та підтримки депутатського корпусу з обласного та місцевих бюджетів було виділено близько 6 млн грн шефської допомоги. Благодійної допомоги військовим частинам надано на суму близько 800 тис. грн.

Крім того, надається допомога і військовим комісаріатам. У цьому році з обласного та місцевих бюджетів вже було виділено військовим комісаріатам близько 1,5 млн грн.

За інформацією оперативного командування «Північ», у 2017 році Сумська область визначена однією з кращих областей в зоні відповідальності командування з надання шефської допомоги військовим частинам.

У цьому році за значний особистий внесок в організацію та надання всебічної допомоги особовому складу військових частин і підрозділів Збройних Сил України та активну громадську позицію міністр оборони України Степан ПОЛТОРАК нагородив голову облдержадміністрації Миколу КЛОЧКА медаллю «За сприяння Збройним Силам України».

«Обласна влада і в подальшому буде підтримувати військові частини Збройних Сил України, інші військові формування та правоохоронні органи Сумської області», - зазначає очільник області Микола КЛОЧКО та закликає всіх приєднатися до підтримки, якщо не матеріально, то морально…

Враховуючи те, що Сумська область є прикордонною та має протяжність 562,5 км кордону з державою-агресором, значна увага також приділяється і підтримці Сумського прикордонного загону.

Заради безпеки жителів області та країни в цілому на державному кордоні були побудовані загородження з колючого дроту, металеві сітчасті загородження та понад 110 кілометрів протитранспортних ровів. На ці заходи у цьому році було надано кошти у сумі 150 тис. грн. та гуманітарну допомогу на суму більше 100 тис. грн.

«Облдержадміністрація намагається не залишатися осторонь і тих проблем, які виникають у військовослужбовців на передовій, – зазначає голова облдержадміністрації Микола КЛОЧКО. – У травні та червні цього року я особисто разом із представниками облдержадміністрації здійснювали виїзди до населених пунктів в Луганській області та до прикордонників, які перебувають у Донецькій області. Їм була надана допомога на загальну суму майже 250 тис. грн.».

З метою забезпечення належного рівня правопорядку та громадської безпеки значна увага приділяється також підтримці правоохоронних органів. У 2018 році вже надана допомога на суму близько 8 млн грн. (на придбання алкотестерів, придбання та встановлення систем відеоспостереження для стаціонарних дорожніх станцій, придбання нагрудних відеореєстраторів, облаштування зарядних станцій для заряджання патрульних електромобілів, на реконструкцію центру по боротьбі з кіберзлочинністю та на ремонти будівель).

«Сумщину визнають однією з кращих областей України і в розвитку територіальної оборони, – зазначив голова облдержадміністрації Микола КЛОЧКО. – Під час таких навчань з територіальної оборони, які були проведені на Сумщині з 28 вересня по 7 жовтня цього року, ми мали можливість продемонструвати усім свою бойову підготовку, згуртованість, силу і міць».

Навчання проводяться під гаслом «Захисти свій дім – захисти свою Україну», аби кожен міг постояти за свою домівку і кордони.

За результатами проведених зборів найкращих бійців було заохочено відзнаками та представлено до присвоєння чергового військового звання. Не оминули нагороди і представників обласної влади.

Очільника області Миколу КЛОЧКА, його заступника Івана БОРШОША та начальника управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації Віталія ТИМОШЕНКА за високий професіоналізм, самовіддану працю та сприяння розвитку Сухопутних військ Збройних Сил України нагороджено грамотами командувача Сухопутних військ.

«Отримати відзнаку від військових завжди приємно. Це показник того, що ми діємо та робимо вірні кроки у зміцненні обороноздатності нашого регіону», - зазначав під час отримання відзнаки Віталій ТИМОШЕНКО.

Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації

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