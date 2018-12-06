Сумський обласний центр зайнятості населення: здобутки 2018 року СОЦЗ постійно працює над розширенням можливостей для безробітних та роботодавців. 2018 рік був насиченим новими втіленнями та дав надію на здійснення амбітних планів у наступному році.

Запровадження профілювання та кейс-менеджменту

З початку 2018 року в державній службі зайнятості впроваджено профілювання зареєстрованих безробітних, це система оцінки потенціалу працевлаштування та мотивації до праці, яка проводиться на підставі анкетування з урахуванням індивідуальних характеристик безробітного.

Начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню СОЦЗН Наталія Куценко зазначила: «Завдяки цій системі визначається оптимальний набір послуг служби зайнятості та шляхи сприяння працевлаштуванню для попередження ризиків довготривалого безробіття. Також одним з важливих нововведень є соціальний супровід клієнтів служби зайнятості, які є вразливими на ринку праці, за підходом кейс-менеджмент.

Цей підхід передбачає оцінку ситуації та потреб безробітного, визначення цілей та планування заходів, допомоги у розв’язанні особистісних та сімейних проблем безробітної особи, що постають бар’єрами для її працевлаштування».

За результатами роботи в поточному році профілювання пройшли більше ніж 22 тис. безробітних осіб, з них 734 безробітним особам з числа вразливих на ринку праці категорій населення запропоновано надання соціальних послуг за підходом кейс-менеджменту.

Надання послуг військовослужбовцям – учасникам АТО

За сприяння обласної служби зайнятості у 2018 році отримали роботу більше ніж 230 учасників АТО, з них 6 осіб з інвалідністю. 4 особи отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та започаткували власну справу.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання за направленням обласної служби зайнятості проходили 39 учасників АТО, у т.ч. 1 особа з інвалідністю.

Надання послуг особам з інвалідністю

Протягом поточного року на обліку обласної служби зайнятості було близько 1,5 тисячи безробітних з інвалідністю.

За сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 378 таких осіб.

З метою підвищення можливостей та конкурентоспроможності на ринку праці осіб з інвалідністю, 63 таких безробітних пройшли профнавчання. Спеціалісти центру консультують, надають рекомендації щодо професійного вибору з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, професійних інтересів, нахилів та здібностей. Такій підхід надає безробітним впевненості у виборі чи зміні професії.

Організація профнавчання

Одним із видів соціальних послуг, зорієнтованих на забезпечення ефективної політики зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності та мобільності громадян на сучасному ринку праці є професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації безробітних.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується на замовлення роботодавців або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності і здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У поточному році на базі СОЦЗН організовувалося навчання на замовлення сільськогосподарських, лісогосподарських, транспортних підприємств області, підприємств з виробництва цегли, сфери побуту, зв’язку, громадського харчування, торгівлі, теплопостачання та інших.

Професійне навчання здійснювалося за наступними професіями: електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, водій тролейбуса, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварник, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, зварник пластмас, кухар, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, перукар (перукар-модельєр), манікюрник, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

«Навчання здійснюється насамперед у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зокрема у ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості». Сумський ЦПТО ДСЗ має можливість швидко здійснювати перепрофілювання, використовуючи сучасні технології та базу роботодавців, розширює обсяги навчання, значно підвищує якість підготовки слухачів, дозволяє збалансувати інтереси роботодавців і шукачів роботи, зберегти наявні трудові ресурси на основі підвищення їх професійної та соціальної мобільності» - зауважила начальник відділу організації профнавчання СОЦЗН Світлана Москаленко.

Важливість профорієнтації

Службою зайнятості системно проводиться робота з профорієнтації серед учнів навчальних закладів, безробітних. Спеціалісти СОЦЗН допомагають молоді у виборі професії – проводять екскурсії, знайомлять з ринком праці.

Як зазначив заступник начальника відділу організації профорієнтації центру зайнятості Роман Кульгов, на ринку праці вже кілька років тримається дисбаланс – багато людей з вищою гуманітарною освітою та нехватка робітничих професій.

За для вирішення цієї проблеми з жовтня поточного року Державною службою зайнятості запущено онлайн - проект «Платформа профорієнтації та розвитку кар’єри». Метою проекту є визначення професійних інтересів та цінностей, інтелектуальних можливостей та індивідуально - психологічних особливостей, схильності до підприємницької діяльності, саморозвитку». Дане тестування можуть пройти усі бажаючи віком від 14 до 60 років безкоштовно та дистанційно. При обробці результатів враховуються вікові та гендерні особливості. Дане тестування можна пройти як самостійно (https://myprofession.com.ua/user/thanks.php,) так і за допомогою фахівців служби зайнятості, шкільних психологів (https://test.myprofession.com.ua/). Звіт дає можливість вибрати правильний напрямок у виборі справи, а консультанти – професійні психологи проекту допоможуть визначитись. Вже близько 500 осіб скористалося даною можливістю.

Центр сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад

18 жовтня у с. Хоружівка Недригайлівського району відбулось урочисте відкриття Центру сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад. Державної служби зайнятості у Сумській області на базі навчального відділення Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості».

Даний проект вдалося здійснити за ініціативи та сприяння керівника Державної служби зайнятості, заслуженого працівника соціальної сфери, кавалера ордена «За заслуги» третього ступеня Валерія Ярошенка, за підтримки голови Сумської обласної державної адміністрації Миколи Клочка.

Згідно запланованого, на базі центру буде проводитись навчання фахівців за напрямками садівництво, ягідництво, квітникарство, бджільництво.

Перша в Україні модель центру передбачає надання широкого спектру послуг ОТГ - від навчання керівного складу та спеціалістів за напрямками життєдіяльності громади до введення ефективної самозайнятості.

Ще одним з основних напрямків є соціальна робота: соціальний супровод сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; соціальна психологічна допомога воїнам АТО та членам їх сімей; реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

Нові можливості для ОТГ

Вперше за всю історію існування СОЦЗН за її ініціативи 14 грудня 2018 року сесія обласної ради внесла доповнення до проекту Програми економічного і соціального розвитку Сумщини на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки. Стосуються вони пріоритету «Сільське господарство», а звучить так: «Інформаційно-просвітницький розвиток з питань агропромислового виробництва».

Це означає, що відтепер, розпочинаючи з 2019 року, з обласного бюджету щорічно виділятиметься 1 млн. грн. на навчання фахівців об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад з питань розвитку сільських територій та навчання незайнятого населення сільської місцевості на предмет агропромислового виробництва.

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