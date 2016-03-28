Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
25.12.2018 15:42627

Реформа ЖКХ: сумские итоги года

Как управляют многоквартирными домами в Сумской области и почему у нас так мало ОСМД

Об этом рассказали на заседании круглого стола по теме «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в части управления многоквартирными домами» в Конгресс-центре СумГУ 11 декабря.

Бег на месте

Как показывает практика, в домах, где создано ОСМД, деньги жильцов используются прозрачнее, т.к. они идут исключительно на их дом, а при разумном управлении экономнее и эффективнее. Однако сумчане не спешат создавать ОСМД.

Сумская область по количеству созданных ОСМД пятая с конца и очень далека от лидеров – областей Западной Украины.

По данным облголсадминистрации, в Сумской области 4315 многоквартирных домов, а созданных ОСМД всего 566 - только седьмая часть. В половине домов жильцы не создали ОСМД и не выбрали управляющего. В таком случае по Закону Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» органы местного самоуправления должны были объявить конкурс на управляющего. Однако такие конкурсы объявлены по меньшей половине домов области (1256). В Сумах исполком принял решение об организации конкурса 20 марта этого года; 27 июня принято решение исполкома об утверждении конкурсной документации. Организатор конкурса – исполком – все многоквартирные дома разделил на восемь лотов, в каждый из них включив дома различной этажности и технического состояния. Сначала речь шла об назначении управляющих в 1379 домах, к началу июля их количество сократилось до 1270 (остальные определились с управляющим). На конкурс подали заявки те же ЖЭКи, и до сих пор он не проведен.

Саботаж с двух сторон

Первой причиной неспешности жильцов в желании создавать ОСМД в облгосадминистрации считают недостаточную информированность о преимуществах новой формы управления домом и нежелание признать, что крыша, подвал и подъезд – это их совместная собственность, которую они должны содержать. В связи с этим руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий анонсировал начало широкой информационной кампании по созданию ОСМД. Вторая причина, по его словам, заключается в отсутствии поддержки этого процесса со стороны органов местного самоуправления.

- Реформа затормозилась и из-за неактивности самих совладельцев, и из-за пассивности органов местного самоуправления, - отметил Д.Живицкий. – Коррупции в сфере ЖКХ можно избежать, когда люди возьмут на себя ответственность – не кто-то решает, какая компания и по какому тарифу будет обслуживать их квадратные метры, а люди сами определяются и сами за это отвечают. Когда жильцы берут дом на свое обслуживание, должна быть политическая воля органов местного самоуправления. Важно, какое принимается решение при передаче дома. Я считаю, что много лет разные мэры и исполкомы не заботились о многоквартирных домах, а сейчас настало время помочь жильцам дофинансировать определенный объем работ, чтобы люди получили жилье в более или менее удовлетворительном состоянии и потом стали его содержать и обслуживать.

Член Национального совета по вопросам создания и обеспечения функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов при Кабинете Министров Украины, председатель правления Ассоциации ОСМД «Сумщина» Роман Гученко тоже отмечает недостаточность стимулов для жильцов, берущих управление домов в свои руки.

- Информирование владельцев полностью отсутствует. Я очень много езжу по стране и вижу: в Тернополе, Луцке, Ривном, Хмельницком до 0,5 млн грн выделено на информирование. У сумской власти почему-то денег на это не хватает, - говорит Р.Гученко. - Поддержка должна идти совладельцам дома на содержание жилья, предоставление информационной помощи. Без информированности жильца невозможно принять никакого правового решения по дому. По Закону «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» голосуют владельцы и согласно Закону об ОСМД тоже голосуют владельцы. Если ОСМД создается без них – это мина замедленного действия: в судах можно оспорить.

Как отмечает Р.Гученко, совладельцы домов зачастую не хотят перемен.

- К сожалению, приходишь к владельцу жилья, спрашиваешь: «Тебе нравится, как ты живешь?» Он отвечает: «Нравится». Хотя света нет, в подъезде воняет… А ему все нравится. И таких людей немало, - сетует Р.Гученко. - А органы местного самоуправления должны понимать: только в сотрудничестве с владельцем за счет программ поддержки, программ международных доноров можно поставить жилищный фонд в определенный период в нормальное русло.

ОСМД и ЖЭК: куда идут деньги

В пример Р.Гученко привел Сумы, где созданное ОСМД получает первый капремонт (один или даже два), имеет право обратиться к городской программе 70 на 30, может брать кредит по госпрограмме, а городская власть полностью покрывает проценты.

- В Сумах уже пять индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). При обращении в горсовет городская власть дает 70 %, совладельцы 30. Но они эти деньги не собирают, а берут кредит, получая при этом компенсацию от 40 до 65 %, - рассказывает Р.Гученко. - Дом по адресу: ул.Мира, 34. Без поддержки каких-либо депутатов в 2017 году, благодаря созданию ОСМД, за средства органа местного самоуправления сделаны крыша, системы холодной воды и канализации. По программе 70 на 30 установили индивидуальный тепловой пункт. За свои средства обновили освещение. Сегодня владельцы квартир платят 7 грн с кв. м – это вместе с погашением двух кредитов. В этом году они полностью утеплили дом, т.е. получили энергоэффективный весь дом за два года. Это 3-подъездная пятиэтажка.

В то время как у ЖЭКов, по данным Р.Гученко, по сумским домам остались деньги (где 30 тысяч, где 50), но они будут «съедены» с нового года, когда увеличатся минимальная зарплата и, возможно, стоимость электроэнергии. Поэтому он считает, что органы местного самоуправления должны прежде всего помогать домам, где жильцы определились с управлением, и призывает местную власть, ОСМД и совладельцев активно привлекать средства международных доноров, как в других городах.

- Органы местного самоуправления на 80 % занимаются встречами с людьми, которые что-то клянчат. А это наш с вами бюджет и наши с вами налоги. Почему-то люди из новостроек и частного сектора не ходят к мэру и депутатам попросить денег на колонку или крышу, даже если сгорел дом. Я таких случаев, чтобы помогла местная власть, не знаю. Но ведь они такие же налогоплательщики.

Что касается участия органов местного самоуправления: при осуществлении приватизации балансосодержатель обязан принять участие в первом капремонте. Есть соответствующая табличка к постановлению Кабмина, которая четко расписывает участие бывших владельцев – местной власти. Дома, построенные до 1955 года, должны 100-процентно финансироваться, до – 1960-го – на 90 %, до 1970-го – еще меньше и т.д. Поэтому, если, например, возьмем улицу Харьковскую, где дома построены в 80 годы, участие городской власти в капремонтах минимальное. И органам местного самоуправления, и жильцам, и ОСМД надо обратить внимание на сотрудничество с международными фондами. Ближе к лету заработает Фонд энергоэффективности, где колоссальные деньги. К примеру, в Тернополе в этом году установлено 170 ИТП благодаря поддержке международных агентств. Стоимость одного такого пункта - 300-500 тыс. грн. У нас вообще этого нет. А там 10 % – финансирование органов местного самоуправления, все остальное дают международные агентства - иностранные доноры.

Справка: В Сумах создано 241 ОСМД, в Ромнах – 55, Ахтырке – 50, Белопольском районе – 42, Путивльском районе – 19. Ни одного нет в Великописаревском, Краснопольском, Лебединском, Ахтырском, Середино-Будском районах.

Общество ОСББ ОСМД Реформа ЖКХ

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