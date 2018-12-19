Что ждет нас в новом, 2019-м году? ® Еще совсем немного и наступит самый светлый и долгожданный праздник, Новый год. Именно в декабре принято подводить итоги уходящего года и планировать наступающий. Для ООО «Кусум Фарм» 2018 год стал новым этапом в развитии.

Многое усовершенствовалось и поменялось, но неизменным осталось высокое качество и эффективность выпускаемых на предприятии лекарственных средств. От имени всех сотрудников завода мы поздравляем жителей нашего города и страны с наступающим Новым годом!

Джавле Викаскумар, директор завода «Кусум Фарм»

Совсем скоро 2018 год станет историей. Но никогда не уйдут в воспоминания наша ежедневная забота и самоотдача, с которой мы производим лекарственные средства. Все, что мы делали, делаем и будем делать, направлено на улучшение здоровья нации. Мы каждый день заботимся о качестве, эффективности и безопасности выпускаемых препаратов. Мы с гордостью несем свою миссию и гарантируем, что в следующем году сделаем все возможное, чтобы обеспечить пациентов препаратами высокого уровня. Я желаю всей Украине мира и процветания! Пусть Новый год принесет каждому исполнение всех желаний, оптимизм и веру в прекрасное будущее. Ну, и конечно, пусть здоровье никогда не подводит вас!

Дмитрий Петривный, юрист ООО «Кусум Фарм»

Встречая Новый год, каждый желает своим знакомым, родным и близким в первую очередь здоровья. Наша компания, не только желает здоровья, но, выпуская качественные препараты, помогает справиться с различными недугами. Я искренне хочу, чтобы новый 2019 год принес в каждый дом мир, счастье, любовь, здоровье и благополучие, чтобы сбылось все задуманное и воплотились в жизнь все идеи и замыслы! Пусть наступающий год станет щедрым на успех и принесет с собой новые победы!

Оксана Дудченко, менеджер по персоналу ООО «Кусум Фарм»

От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом. Это время, когда мы начинаем верить в чудеса, загадывая в новогоднюю ночь самые сокровенные желания. Я желаю, чтобы они обязательно у вас исполнились! Еще всем крепкого здоровья и уверенности в будущем. Пусть в Новом году для вас откроются новые горизонты, вы покорите самые сложные вершины, сбудутся самые смелые мечты, а все планы обязательно реализуются. Пусть для вас новогодние праздники будут теплыми от любви и заботы ваших родных и близких. Пусть в ваших семьях всегда царит взаимопонимание, уважение и достаток, а в ваших сердцах — вера в лучшее и надежда! А еще я хочу сказать, что наша компания всегда открыта для тех, кто своей работой хочет приносить людям здоровье и счастье.

Оксана Лацуновская, главный бухгалтер ООО «Кусум Фарм»

Всего через несколько дней наступит Новый год. Пусть с пьянящим ароматом хвои, сверкающими украшениями новогодней елки в наши сердца вселяются любовь, счастье, радость. Желаю, чтобы чудесное настроение праздничных дней сохранилось в вашей памяти и еще долго подпитывало вас яркими эмоциями. Пусть домашний очаг в холодные зимние дни будет теплым, делая вашу жизнь уютной. Пусть Новый год принесет здоровье, счастье и удачу вам и вашим близким. И, конечно же, хочу пожелать всем финансового благополучия и новых возможностей для развития не только в наступающем году, а всегда!