«Більшість наших громадяни не відчули суттєвих змін, державні установи працюють у звичному режимі, проводиться підготовка до Новорічних та Різдвяних свят, а розважальні заклади та торгівельні центри не зазнали жодних обмежень, – зазначає голова облдержадміністрації Микола Клочко. – Проте, незважаючи на певні суспільні хвилювання у зв’язку із введенням воєнного стану, нам вдалося провести всі необхідні заходи із зміцнення обороноздатності та забезпечити публічну безпеку та порядок в регіоні».
Всі військові частини Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів виконували службові завдання у посиленому режимі.
Військові комісаріати області, виконуючи рішення військового командування, здійснювали заходи призову резервістів оперативного резерву першої черги для проходження навчальних зборів. Проведено навчання з підрозділами Сумської бригади територіальної оборони у формі «Єдиного стрілецького дня». Зокрема, такі навчання вже пройшли в Ромнах, Конотопі, Шостці, Глухові, Охтирці та Сумах. Метою проведення навчальних зборів є нарощування спроможностей частин резерву для виконання визначених Генеральним штабом Планів застосування військових сил, набуття резервістами індивідуальних навичок та злагодженості під час спільних дій у складі підрозділів.
Поліцію області переведено на посилений варіант службової діяльності, у тому числі на стаціонарних та мобільних постах. До підрозділів поліції направлені додаткові бригади вибухотехніків та кінологів.
На сьогодні на території області створено та функціонують 37 постів, з яких 25 стаціонарних та 12 мобільних, де цілодобово несуть службу понад 100 поліцейських області. До забезпечення публічної безпеки і порядку на території регіону додатково залучено 90 поліцейських з Києва та Київської області.
«На дорогах області встановлені блок-пости. Їх встановлення зумовлено необхідністю забезпечення та посилення громадського порядку, захисту наших громадян. Сьогодні ми вже маємо реальні позитивні результати їх діяльності», - говорить начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації Віталій Тимошенко.
За результатами роботи зазначених постів вилучено 6 одиниць зброї, 47 набоїв, наркотичні засоби, встановлено 6 осіб, які перебували в розшуку, виявлено 6 розшукуваних транспортних засобів.
У цілому перевірено понад 16 тис. транспортних засобів, у тому числі 2,8 тис. – вантажних, 1,2 тис. – іноземної реєстрації. На штраф-майданчик поміщено 10 транспортних засобів.
За період роботи постів складено 1311 адміністративних матеріалів, з яких 51 – за керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації
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