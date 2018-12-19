Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян? На Сумщині відповідно до рішення ради оборони Сумської області виконується ряд заходів, які передбачено як Указом Президента України від 26.11.2018 року №392/2018 «Про введення воєнного стану в Україні», так і Законом України «Про правовий режим воєнного стану».

«Більшість наших громадяни не відчули суттєвих змін, державні установи працюють у звичному режимі, проводиться підготовка до Новорічних та Різдвяних свят, а розважальні заклади та торгівельні центри не зазнали жодних обмежень, – зазначає голова облдержадміністрації Микола Клочко. – Проте, незважаючи на певні суспільні хвилювання у зв’язку із введенням воєнного стану, нам вдалося провести всі необхідні заходи із зміцнення обороноздатності та забезпечити публічну безпеку та порядок в регіоні».

Всі військові частини Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів виконували службові завдання у посиленому режимі.

Військові комісаріати області, виконуючи рішення військового командування, здійснювали заходи призову резервістів оперативного резерву першої черги для проходження навчальних зборів. Проведено навчання з підрозділами Сумської бригади територіальної оборони у формі «Єдиного стрілецького дня». Зокрема, такі навчання вже пройшли в Ромнах, Конотопі, Шостці, Глухові, Охтирці та Сумах. Метою проведення навчальних зборів є нарощування спроможностей частин резерву для виконання визначених Генеральним штабом Планів застосування військових сил, набуття резервістами індивідуальних навичок та злагодженості під час спільних дій у складі підрозділів.

Поліцію області переведено на посилений варіант службової діяльності, у тому числі на стаціонарних та мобільних постах. До підрозділів поліції направлені додаткові бригади вибухотехніків та кінологів.

На сьогодні на території області створено та функціонують 37 постів, з яких 25 стаціонарних та 12 мобільних, де цілодобово несуть службу понад 100 поліцейських області. До забезпечення публічної безпеки і порядку на території регіону додатково залучено 90 поліцейських з Києва та Київської області.

«На дорогах області встановлені блок-пости. Їх встановлення зумовлено необхідністю забезпечення та посилення громадського порядку, захисту наших громадян. Сьогодні ми вже маємо реальні позитивні результати їх діяльності», - говорить начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації Віталій Тимошенко.

За результатами роботи зазначених постів вилучено 6 одиниць зброї, 47 набоїв, наркотичні засоби, встановлено 6 осіб, які перебували в розшуку, виявлено 6 розшукуваних транспортних засобів.

У цілому перевірено понад 16 тис. транспортних засобів, у тому числі 2,8 тис. – вантажних, 1,2 тис. – іноземної реєстрації. На штраф-майданчик поміщено 10 транспортних засобів.

За період роботи постів складено 1311 адміністративних матеріалів, з яких 51 – за керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації

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