Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 15:59251

Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире

Так сумские налогоплательщики отблагодарили военнослужащего 27 реактивной бригады, инвалида III группы Руслана Колодяжного за то, что он в первую волну мобилизации весной 2014 года пошел защищать территориальную целостность Украины

Руслан Колодяжный в отремонтированной квартире

Как анонсировал мэр Сум Александр Лысенко, в следующем году городская казна увеличит расходы на социальные программы до 80 млн грн. Эти деньги пойдут в том числе и на капитальный ремонт домов (квартир) горожанам, которые имеют право на такую льготу. За два года за средства горбюджета капитально отремонтировали жилье семи льготникам. А в очереди сейчас стоит 21 человек, в том числе три участника АТО.

Четыре ремонта - почти на четверть миллиона

Квартира, в которую пригласили журналистов городские власти, чтобы показать как сделан ремонт за средства горбюджета, небольшая по площади – одна комната, кухня, ванная и коридор находится в бывшем общежитии на ул.Г.Кондратьева, 144. Как рассказал хозяин, сюда он переехал в 2015 году. После подачи заявления в горсовет, ждал ремонта год. В то время как работы продолжались чуть больше месяца. За это время строители заменили окна, двери, трубы, установили новую ванну и полотенцесушитель. Стены в ванной и участок над рабочей поверхностью кухни облицевали плиткой. Остальные стены - в комнате, коридоре и кухне – пошпаклевали и оклеили обоями, которые хозяева квартиры подобрали сами. На полу в комнате появился ковролин, в остальных местах - линолеум и плитка. Потолок стал ровным и белоснежным. «Все сделали аккуратно. Большое спасибо», - говорит Руслан Колодяжный.

Как рассказала директор департамента социальной защиты населения Сумского горсовета Татьяна Масик, лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на бесплатный капитальный ремонт своих домов и квартир; члены семьи погибших (умерших) ветеранов войны имею право только на ремонт дома. На этот вид работ по городской программе «Город Сумы - территория добра и милосердия» в прошлом году было предусмотрено 245,9 тыс. грн, за которые отремонтировали жилье четырем сумчанам, имеющим право на такую льготу по законодательству.

Проведен капитальный ремонт трех квартир сумчан, из которых один – участник АТО Руслан Колодяжный, один «афганец» и один участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. На ремонт квартиры Руслана Колодяжного, по данным Т.Масик, пошло 105,2 тыс. грн. В двух остальных квартирах ремонт сделан на 17,1 и 48,2 тыс. грн (соответственно). Еще 75,2 тыс. грн пошло на ремонт жилого дома мамы погибшего под Иловайском в августе 2014 года бойца батальона «Донбасс» Александра Глуходеда.

Масштабы льготного ремонта

- До 2016 года эти работы финансировались за счет средств государственного бюджета. В 2017 году впервые соответствующие расходы предусмотрели в городской казне и сделали капитальный ремонт частного жилья трем лицам с инвалидностью вследствие войны на общую сумму 121,9 тыс. грн, - объяснила Т.Масик.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина от 20 мая 2009 года, могут быть проведены следующие виды работ: ремонт, замена изношенных элементов здания (оконных рам, дверных коробок и полотен; пола); ремонт, замена поврежденного технического оборудования систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения; замена непригодных к эксплуатации газовых приборов (плит) замена сантехнических приборов (ванн, унитазов, умывальников, моек), ремонт, замена поврежденного покрытия пола; ремонт штукатурки, стен, потолка, перегородок; замена дверей с заменой отдельных частей, замена створок оконных рам; работы по внутренней отделке дома/квартиры восстановление штукатурки, покраска, частичная замена облицовочной плитки, оклейка обоями.

- Лица, имеющие право на такую льготу, подают документы на имя городского головы. Мы прорабатываем их. Жилье должно находиться в собственности льготника. Комиссия жилье обследует и составляет перечень необходимых работ, после этого рассчитывается общая стоимость. Потом определяется стоимость ремонта одного квадратного метра, которая должна быть не больше средней стоимости по области, и выводится сумма, исходя из того, что льготник имеет право на бесплатный ремонт 21 м?. Зная сумму, на которую могут быть проведены работы, льготник сам определяет, что ему необходимо в первую очередь, - рассказала Татьяна Масик.

На контрасте

Отремонтированная за бюджетные средства квартира участника АТО Руслана Колодяжного выглядит маленьким оазисом на фоне царящего в этом доме запустения – стены в подъезде обшарпанные, решеток на окнах нет, коридоры мрачные, с облупившейся до кирпича штукатуркой, на некоторых этажах решетки, как в тюрьме. Да что там говорить, если даже номера на этом доме нет, и, чтобы его найти, пришлось изрядно попетлять. Мэр Александр Лысенко, приехавший посмотреть ремонт в квартире ветерана, на замечание журналистов о состоянии подъезда сказал, что это ответственность ЖЭКа и жильцов, текущий ремонт не входит в городскую программу. Однако, прощаясь с хозяином отремонтированной квартиры, мэр все-таки поинтересовался кто обслуживает дом. Ему ответили: коммунальное предприятие «Сумитеплоэнергоцентраль».

Около подъезда А.Лысенко поджидали бабушки с такими же коммунальными проблемами. Мэр им напомнил о приоритетах: 100-процентное бюджетное финансирование выделяется только на капитальный ремонт крыш и подвалов. Городской голова призвал жильцов дома организовываться и участвовать в программах, предусматривающих ремонт многоэтажек в складчину. Одна из таких - городская для ОСМД – «70 на 30», где 70 процентов средств дает город, но при условии, что 30 % жильцы изыщут сами. Можно деньги собрать, но, как показывает практика, учасники программы предпочитают брать кредит, проценты по которому снова-таки погашает горбюджет. С нового года должно возобновиться финансирование по государственной программе энергосбережения – «60 на 40), где 40 % по кредиту, взятому на покупку материалов, способствующих энергосбережению, компенсирует государство. Плюс город погашает проценты.

-Ни в одном доме в этом году мы не ремонтировали подъезд, объясняя людям: если у вас течет крыша, текут коммуникации, делать подъезд, замыливая глаза, – это не правильно. Скиньтесь сами и сделайте. Мы сегодня будем обращать внимание на коммуникации и крыши. Наша задача – за три-пять лет избавиться от этой проблемы, - сказал А.Лысенко. – Главное – самоорганизация. Самоорганизуйтесь, приходите к нам, мы вам во всем поможем. Пока существует государственная программа, надо ею пользоваться. Если вы возьмете кредит, то проценты мы вам полностью погашаем. Т.е. вы берете бесплатне деньги на три года: к примеру, взяли 300 тыс. грн и отдадите тоже 300.

- А если у нас ЖЭК, а не ОСМД? – спросили жильцы.

- Что такое ЖЭК? Это организация, которую вы нанимаете за свои деньги, и она вам делает ремонт. Если жэк безответственный – очень плохо. Я бы на вашем месте не боялся создавать ОСМД. Потому что при создании ОСМД мы сразу делаем первый капитальный ремонт. Но ремонт подъездов – это не капитальный ремонт. Капитальный – крыши и коммуникации, - еще раз объяснил А.Лысенко.

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