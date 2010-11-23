Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО В декабре 2018 года завершился первый этап годовой программы обучения предпринимательской деятельности для бойцов АТО и их семей. Программа Украинской Социальной Академии призвана помочь ветеранам АТО открыть собственное дело и сделать шаг к новым возможностям в мирной жизни.

К участию в программе были приглашены бойцы АТО, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Стать участниками программы смогли также взрослые члены семей этих категорий служащих.

За первые три месяца работы программы в Сумах и Каменец-Подольском участники получили знания на сериях двухдневных бизнес-интенсивов.

Целью первого этапа было: написание бизнес-плана, знакомство с практическими кейсами и развитие профессиональных навыков, необходимых для ведения бизнеса. Для этого были организованы занятия по основам предпринимательской деятельности, финансовому менеджменту, маркетингу, продажам. Несколько занятий было посвящено изучению юридических аспектов оформления бизнеса, ознакомлению с методами управления командой и изучению возможностей получения грантов.

Готовить будущих социальных предпринимателей команде Украинской социальной академии помогли опытные преподаватели и социальные предприниматели:

Богдан Мосунов – создатель образовательной программы «Инвестиции, предпринимательство и стартапы». Председатель общественной молодежной организации "Молодежь и предпринимательство". Член координационного совета Национальной платформы малого и среднего бизнеса. Основатель и представитель ООО «Экспертиза. Консультации. Аналитика»;

Вера Романова - практикующий психолог, эксперт по разработке и внедрению управленческих инноваций в бизнесе. Спикер и эксперт проектов: Высшая Школа Коммуникаций, StartUp Ukraine, Superwoman, WOWKidsForum, KidsMBA, SHE-congress (WOMO) и др.

Глеб Буряк - кандидат экономических наук, доцент Украина-американского университета Конкордия, проектный менеджер группы "Энергетический стандарт";

Анатолий Засоба основатель Центра образования взрослых "IDP_HUB" и соучредитель сети семейной школы Kids Hub.

Иванка Бедь - программный менеджер Украинской Социальной Академии, национальный координатор международного конкурса Social Impact Award. Специалист в сфере предоставления образовательных услуг для молодежи по развитию социального предпринимательства в Украине.

Ирина Титаренко - специалист по коммуникациям, координатор первой в Украине программы для развития специалистов по коммуникациям в некоммерческом секторе при школе журналистики УКУ Practicum.

Людмила Билека - совладелец и медицинский директор тренингового центра по домедицинской помощи TacCat.

Надежда Карплюк - бизнес-тренер по развитию предпринимательских навыков, бизнес-планированию, бизнес-моделированию, финансовому моделированию, поиску и оценке бизнес-идей, фандрейзингу и др. Координатор направления проектной деятельности и фандрейзинга ОО «Лига деловых и профессиональных женщин Украины».

Юлия Шатава - основательница школы маркетинга и продаж "Кладезь". Эксперт в области маркетинга (15 лет практики, 12 лет опыта ведения бизнеса, 9 лет бизнес-консультирования), постоянный спикер школы "Youth & Business", организатор и спикер бизнес-мероприятия "Солянка. Нетворкинг для предпринимателей".

Опытом ведения собственного бизнеса делился Андрей Бондарчук - ветеран АТО, соучредитель компании «AVC Inc.» - международного оператора по обучению специалистов служб безопасности, государственных учреждений и военных.

Программа продолжается, и уже с января этого года стартует второй этап, на котором будущие предприниматели начинают активно работать над своим бизнес-планом вместе с менторами. Для этого Украинская социальная академия с партнерами программы обеспечит онлайн обучение и индивидуальные консультации для всех участников. После данного этапа будет проработан с менторами бизнес-план собственного проекта.

На третьем этапе программы, в мае 2019, все участники курса предпринимательства представят свой бизнес-план перед экспертной комиссией на местном уровне. В каждом городе будут выбраны пять лучших проектов.

Финальная церемония награждения состоится в Киеве в июне 2019. Из 10 финалистов регионального отбора, которые представят бизнес-план в столице, будет выбрано четыре лучших социальных проекта. На этом этапе каждый победитель получит 1500 долларов США для старта бизнеса.

Программа поддержки предпринимателей будет продолжаться и после награждения победителей в июне-сентябре 2019. Команда Украинской Социальной Академии, менторы и преподаватели программы будут предоставлять бесплатные консультации по вопросам бухгалтерского учета, юридических услуг, продвижения на рынке и тому подобное.

Справка

Украинская социальная академия - неприбыльная организация, которая имеет целью формирование в Украине будущих лидеров и социальных предпринимателей.

Цель: развитие социального предпринимательства на территории Украины.