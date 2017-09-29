Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме В департаменте социальной защиты населения продолжается прием документов на назначение жилищной субсидии, которая отныне будет предоставляться в денежной форме.

В департаменте социальной защиты населения сообщают, что 27 декабря 2018 года Кабинетом Министров Украины принято постановление № 1176 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме».

При этом в департаменте отмечают, что правила назначения помощи в оплате коммунальных платежей остаются неизменными. Меняется только алгоритм ее выплаты.

Для получателей жилищной субсидии монетизация будет происходить в три этапа.

Уже с 1 января 2019 года участие в монетизации субсидий будут те семьи, которые обратятся за помощью впервые.

С начала года департаментом социальной защиты населения уже начат прием документов по новым правилам.

По новому порядку принято 567 заявлений на назначение жилищной субсидии.

Гражданам, которые уже пользуются жилищной субсидией, подавать документы с января 2019 года повторно не нужно.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется всех, кто получает субсидию или претендует на ее получение в неотапливаемый период.

В дальнейшем, с 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто является получателем жилищной субсидии, будет получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено домохозяйством.

Если семья экономила, по результатам отопительного периода остаток средств на счете она сможет использовать по своему усмотрению. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи.

При реализации механизма предоставления жилищных субсидий в денежной форме постановлением четко определена информационное взаимодействие. За получением информации по любым вопросам:

• связанным с назначением жилищной субсидии, получатели субсидии будут обращаться в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения,

• по потребленным услугам, начисленных суммах за услуги, размере задолженности (переплаты) обращаться к управляющим, объединениям, исполнителям коммунальных услуг,

• по операциям, осуществленным по аккаунту получателя жилищной субсидии, о перечислении средств управляющим, объединением, исполнителям коммунальных услуг, обращаться в ПАО «Ощадбанк».

Следует отметить, что в 2018 году в департамент по вопросам назначения жилищной субсидии обратилось 40 299 человек (из них в течение октября-декабря 2018 года 19 671 человек).

В течение 2018 года было предоставлено 161 тыс. консультация по условиям назначения жилищных субсидий (из них в течение октября-декабря около 70 000).

По состоянию на 15 января текущего года получают субсидию 41 157 семей города.

Предупреждая многочисленные обращения жителей города по поводу срочности, а также ускорения назначения домохозяйству субсидии, департамент обращает внимание всех заинтересованных на том, что упрощенный порядок представления документов для назначения субсидии в ответ требует получения органом власти информации от значительного количества организаций, прежде чем определиться с вопросом возможности назначения государственной помощи.

Поэтому департамент просит с пониманием отнестись к срокам и процессу назначения субсидии, которые зависят не от скорости работы департамента.

Для граждан, которые наряду с этим обратились с вопросами по назначению субсидии, которые будут рассматриваться специально созданной комиссией, следует дождаться обследования государственного социального инспектора, которое будет проведено в ближайшее время, после чего, по результатам рассмотрения дела на комиссии о праве домохозяйства на субсидию будет сообщено заявителю, в том числе через предварительно указанные им средства связи или домохозяйство сможет самостоятельно пересмотреть размер назначенной субсидии из реестрв субсидиантив на сайте https://subsidii.ioc.gov.ua/search.