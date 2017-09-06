Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43842

Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум

Киевский дизайнер Константин Череповский решил сделать схему общественного транспорта Сум так, чтобы другим завидно было.

Свои мысли по этому поводу он изложил в своем блоге.

Проблема

Не то чтобы с общественным транспортом в Сумах была прям беда. В конце концов, у города есть троллейбусы, некоторым не досталось и этого. Но если с транспортом как таковым дела обстоят еще кое-как, то все остальное ввергает в уныние:

- вроде бы красивый, но какой-то бестолковый сайт,

- отсутствие расписаний для большинства автобусных маршрутов,

- никакая навигация.

Первые два пункта оставим на совести перевозчика, а вот с последним можно что-то сделать и самим. Ведь стыдно подумать, но даже у Конотопа есть более или менее приличная схема (а то и две!), пускай и неофициально.

И хотя сделать лучше, чем есть, не составит большого труда, хотелось бы все-таки, чтобы это что-то было сделано на совесть. Тем более что некоторую собаку на этом мы уже успели съесть!

Решение

Итак, было бы круто воспользоваться каким-никаким опытом и сделать схему, c которой можно было бы смело отправляться в путешествие по городу да и другим не стыдно показать.

Не будем тянуть резину и начнем с конца (хайрез):

На что стоит обратить внимание:

Весь транспорт в одном месте. Главенствующий в городе троллейбус выведен на первый план ясно различимыми линиями. При этом, чем темнее линия, тем интенсивнее движение. Маршруток и автобусов, увы, столько, что не остается ничего кроме, как объединить их в единую сеть. Но на помощь здесь приходит удобная разводка и нумерация вдоль улиц.

Схема, но в то же время и карта. Хоть на ней и присутствуют очевидные упрощения, она, тем не менее сохраняет узнаваемые черты города, экономя зрителю силы на что-нибудь более полезное, чем мысленные упражнения в географии.

Приятные мелочи. Транспортная схема — это не только про транспорт: на ней отметились также и парки, водоемы, больницы, вокзалы, ключевые достопримечательности и даже кладбища, словом все то, что имеет хорошие шансы стать целью поезди. Нашлось место и карте пешеходного центра.

Правдивая легенда. Вместо бесполезного перечисления маршрутов она рассказывает о том, что действительно полезно — их графиках движения, хотя для многих, если не для большинства, они зачем-то держатся в тайне.

Немного местного характера. Шрифт Sumy в заголовке — работа крутейшего местного шрифтовика Дмитрия Растворцева (fbсайт), любезно предоставленная самим автором — как и пара дельных советов по верстке.

Наконец, стоит ли напоминать о том, что размеры текстов, цвета и толщины линий подобраны таким образом, чтобы схемой могли пользоваться не только люди с абсолютным зрением? Думаю, не стоит. Лучше отправить результат на печать и оценить то, как чертовски неплохо он смотрится даже на обычном А4, не говоря уже про А3.

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