Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих На сегодняшний день почти половина жителей Украины являются получателями тех или иных видов социальной поддержки.

Виталий Музыченко: «Каждый гражданин имеет право знать, на что именно тратятся бюджетные средства, и может лично участвовать в контроле за их распределением».

Если разделить сумму в 130 миллиардов гривен, предусмотренных на социальные выплаты в государственном бюджете 2018 года, на число наших сограждан, которые работают легально и платят налоги (а таких около 16 миллионов) - на каждого приходится почти по 8000 гривен. В то же время, по оценкам международных экспертов, в Украине как минимум 10% социальной помощи выплачивается неправомерно. Каким образом будет осуществляться контроль за использованием средств, которые в виде налогов платим все мы, - об этом рассказал генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Первая составляющая: правильно определить адресата

Критерии предоставления социальной поддержки (в первую очередь – жилищных субсидий), которые действовали в предыдущие годы, были очень «размытыми», и социальную помощь, порой, получали далеко не самые бедные. Получатель мог работать неофициально, иметь теневой доход, жить на «широкую ногу», но при этом декларировать низкую официальную зарплату, а подчас и полное отсутствие заработка, и претендовать на социальную помощь. Или супруги могли быть зарегистрированы по разным адресам и на обе квартиры получать субсидии. А порой – еще и сдавать одну из них в аренду.

С прошлого года при назначении субсидий стали обращать внимание не только на официально задекларированные доходы, но и на реальный состав семьи, а также на то, какой недвижимостью эта семья владеет, какие ценные вещи покупает и прочие признаки благосостояния.

Конечно, все жизненные ситуации учесть невозможно, поэтому критерии постоянно дорабатываются. А частные случаи рассматривают комиссии при местных органах социальной защиты. И даже те заявители, которые по формальным признакам на помощь права не имеют, но могут доказать, что они в ней действительно нуждаются, поддержку от государства в большинстве случаев получают.

Вторая составляющая: улучшить механизмы контроля

В середине декабря Кабинет Министров Украины создал Государственную социальную службу Украины, которая будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения, защиты прав детей, а также осуществлять контроль предоставления социальной поддержки.

Это позволит наконец-то, разделить функции предоставления социальной помощи и контроля этого процесса. Ведь нынешний парадокс системы контроля состоит в том, что тот местный орган, который предоставляет помощь, - он же и контролирует законность собственных действий.

Создание самостоятельного профессионального контролирующего органа позволит эффективно проверять не только получателей помощи, а и должностных лиц, ответственных за ее предоставление. Также будет осуществляется контроль качества социальных услуг, предоставляемых пожилым людям, инвалидам, детям-инвалидам в учреждениях социальной защиты, в частности, в интернатах и территориальных центрах.

Методики проверок также планируют кардинально изменить. В Минсоцполитики убеждены: проверять абсолютно всех - бессмысленно и нецелесообразно. Будущее - за выборочными проверками, основанными на так называемых «профилях риска», когда уже на этапе обращения «профиль» заявителя по специальному алгоритму будет сопоставляться с «профилями» типичных нарушителей. Таким образом, в списки для проверок будут попадать только те, с чьей стороны существует риск злоупотреблений. А остальных планируют контролировать минимально, или и вовсе проверять не будут.

Такие подходы уже оправдали себя в других странах Европы. Эффективные механизмы контроля при предоставлении социальной помощи сейчас разрабатываются в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который реализует Минсоцполитики при содействии Всемирного банка.

Третья составляющая: контролировать совместно с гражданами

Жители успешных стран понимают, что бюджет социальной поддержки - это те же средства, которые они платят в виде налогов. Они осуждают тех, кто получает социальные выплаты незаслуженно, и охотно сообщают в органы социального инспектирования о нарушителях и мошенниках.

Большинство жителей Украины - 67,2% опрошенных - также выразили негативное отношение к тем, кто умышленно предоставляет недостоверные данные с целью получения помощи от государства, - это выяснилось в ходе прошлогоднего социологического исследования, проведенного при содействии Всемирного банка.

Граждане Украины уже получили возможность узнать, кому именно за счет их налогов предоставляется помощь. На ресурсе subsidii.ioc.gov.ua достаточно ввести адрес, чтобы выяснить, получает ли субсидию тот, кто там зарегистрирован. При этом имя, фамилия и другие персональные данные в реестре не отображаются.

А сообщить о фактах незаконного предоставления или получения субсидий, других видов социальной помощи и социальных услуг можно на бесплатную «горячую линию» 0 800 50 2757 (с 9.00 до 18.00 по будням), которая при поддержке Всемирного банка была запущена осенью. Результаты проверки сигналов о нарушениях со стороны должностных лиц и населения контролируются Минсоцполитики.

Создание эффективных механизмов контроля распределения социальной поддержки в Украине даст возможность сэкономленные средства направить на улучшение медицинских и образовательных услуг, на повышение социальных гарантий путем перераспределения средств в пользу других категорий населения, которые действительно нуждаются в поддержке.