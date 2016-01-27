Лунный посевной календарь на 2019 год Луна оказывает сильное влияние на жизнь растений. Рост и развитие растений происходит в соответствии с фазами Луны.

Лунный посевной календарь помогает дачникам, садоводам и огородникам выращивать растения в соответствии с фазами Луны, а значит в гармонии с природой.

Выращивая растения в приусадебном хозяйстве важно учитывать четыре фазы Луны: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. В зависимости от фазы Луны рекомендуется или не рекомендуется выполнение садово-огородных работ.

Садовые работы в зависимости от фазы Луны

Новолуние

Во время новолуния, а это 3 дня — день до, день новолуния и день после, следует выполнять следующие виды работ:

подрезка, уборка сорных трав, работы по защите от вредителей; обрезка больных и сухих ветвей деревьев и кустарников, ненужных побегов и поросли; сбор лекарственных трав, прищипка овощных растений для сдерживания роста (кроме дня новолуния); умеренный полив почвы; неглубокое рыхление почвы.

Не рекомендуется во время новолуния:

посев и посадка любых растений; обработка земли; прививки.

Растущая Луна

Растущая Луна оказывает влияние на надземную часть растения и слабо на корневую систему. В период растущей Луны рекомендуется:

посев и посадка, а также пересадка растений, которые развиваются над поверхностью земли; обработка почвы; подкормка растений минеральными элементами; заготовка черенков деревьев, а также прививка; полив почвы (учитывая знак зодиака).

Полнолуние

Время полнолуния — три дня, день до, день полнолуния и день после. В это время следует производить следующие работы:

прореживание загущенных посевов, прополка грядок; защитные мероприятия от вредителей, болезней и сорных трав; сбор семян и корнеплодов (кроме дней полнолуния, когда Луна находится в знаках Воды); возможна заготовка овощей и фруктов без тепловой обработки.

Во время полнолуния не следует выполнять:

любые виды обрезки растений; пасынкование и прищипывание овощных культур; прививки.

Убывающая Луна

Убывающая Луна воздействует на корневую систему, что неблагоприятно при её повреждениях и менее активно воздействует на надземную часть растений.

При убывающей Луне рекомендуется:

посев и посадка корнеплодных, луковичных и бобовых растений; прореживание загущенных всходов; защита от вредителей, болезней и сорных трав; подкормка растений органическими удобрениями; сбор урожая; формирующая обрезка для замедления роста; выкапывание корнеплодов, луковиц для длительного хранения; заготовка овощей и фруктов с тепловой обработкой; сушка фруктов, грибов, овощей.

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