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Лунный посевной календарь на 2019 год

Луна оказывает сильное влияние на жизнь растений. Рост и развитие растений происходит в соответствии с фазами Луны.

Лунный посевной календарь помогает дачникам, садоводам и огородникам выращивать растения в соответствии с фазами Луны, а значит в гармонии с природой. 

Выращивая растения в приусадебном хозяйстве важно учитывать четыре фазы Луны: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. В зависимости от фазы Луны рекомендуется или не рекомендуется выполнение садово-огородных работ.

Садовые работы в зависимости от фазы Луны

Новолуние

Во время новолуния, а это 3 дня — день до, день новолуния и день после, следует выполнять следующие виды работ:

подрезка, уборка сорных трав, работы по защите от вредителей;

обрезка больных и сухих ветвей деревьев и кустарников, ненужных побегов и поросли;

сбор лекарственных трав, прищипка овощных растений для сдерживания роста (кроме дня новолуния);

умеренный полив почвы;

неглубокое рыхление почвы.

Не рекомендуется во время новолуния:

посев и посадка любых растений;

обработка земли;

прививки. 

Растущая Луна 

Растущая Луна оказывает влияние на надземную часть растения и слабо на корневую систему. В период растущей Луны рекомендуется:

посев и посадка, а также пересадка растений, которые развиваются над поверхностью земли;

обработка почвы;

подкормка растений минеральными элементами;

заготовка черенков деревьев, а также прививка;

полив почвы (учитывая знак зодиака). 

Полнолуние

Время полнолуния — три дня, день до, день полнолуния и день после. В это время следует производить следующие работы:

прореживание загущенных посевов, прополка грядок;

защитные мероприятия от вредителей, болезней и сорных трав;

сбор семян и корнеплодов (кроме дней полнолуния, когда Луна находится в знаках Воды);

возможна заготовка овощей и фруктов без тепловой обработки.

Во время полнолуния не следует выполнять:

любые виды обрезки растений;

пасынкование и прищипывание овощных культур;

прививки. 

Убывающая Луна

Убывающая Луна воздействует на корневую систему, что неблагоприятно при её повреждениях и менее активно воздействует на надземную часть растений.

При убывающей Луне рекомендуется:

посев и посадка корнеплодных, луковичных и бобовых растений;

прореживание загущенных всходов;

защита от вредителей, болезней и сорных трав;

подкормка растений органическими удобрениями;

сбор урожая;

формирующая обрезка для замедления роста;

выкапывание корнеплодов, луковиц для длительного хранения;

заготовка овощей и фруктов с тепловой обработкой;

сушка фруктов, грибов, овощей.

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