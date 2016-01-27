Лунный посевной календарь на 2019 год

Лунный посевной календарь помогает дачникам, садоводам и огородникам выращивать растения в соответствии с фазами Луны, а значит в гармонии с природой.
Выращивая растения в приусадебном хозяйстве важно учитывать четыре фазы Луны: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. В зависимости от фазы Луны рекомендуется или не рекомендуется выполнение садово-огородных работ.
Новолуние
Во время новолуния, а это 3 дня — день до, день новолуния и день после, следует выполнять следующие виды работ:
подрезка, уборка сорных трав, работы по защите от вредителей;
обрезка больных и сухих ветвей деревьев и кустарников, ненужных побегов и поросли;
сбор лекарственных трав, прищипка овощных растений для сдерживания роста (кроме дня новолуния);
умеренный полив почвы;
неглубокое рыхление почвы.
Не рекомендуется во время новолуния:
посев и посадка любых растений;
обработка земли;
прививки.
Растущая Луна
Растущая Луна оказывает влияние на надземную часть растения и слабо на корневую систему. В период растущей Луны рекомендуется:
посев и посадка, а также пересадка растений, которые развиваются над поверхностью земли;
обработка почвы;
подкормка растений минеральными элементами;
заготовка черенков деревьев, а также прививка;
полив почвы (учитывая знак зодиака).
Полнолуние
Время полнолуния — три дня, день до, день полнолуния и день после. В это время следует производить следующие работы:
прореживание загущенных посевов, прополка грядок;
защитные мероприятия от вредителей, болезней и сорных трав;
сбор семян и корнеплодов (кроме дней полнолуния, когда Луна находится в знаках Воды);
возможна заготовка овощей и фруктов без тепловой обработки.
Во время полнолуния не следует выполнять:
любые виды обрезки растений;
пасынкование и прищипывание овощных культур;
прививки.
Убывающая Луна
Убывающая Луна воздействует на корневую систему, что неблагоприятно при её повреждениях и менее активно воздействует на надземную часть растений.
При убывающей Луне рекомендуется:
посев и посадка корнеплодных, луковичных и бобовых растений;
прореживание загущенных всходов;
защита от вредителей, болезней и сорных трав;
подкормка растений органическими удобрениями;
сбор урожая;
формирующая обрезка для замедления роста;
выкапывание корнеплодов, луковиц для длительного хранения;
заготовка овощей и фруктов с тепловой обработкой;
сушка фруктов, грибов, овощей.
Для увеличения кликните на картинку
Огородники и садоводы давно отметили влияние луны на плоды своего труда. Еще в древности жрецы майя и Египта делали расчеты...
Вырастить здоровую рассаду своими руками хлопотно, но возможно, если знать несколько секретов, соблюдать основные правила и избегать распространенных ошибок....
Как вырастить рассаду овощных культур в домашних условиях и при этом избежать типичных ошибок? Рассмотрим 14 типичных ошибок, которые допускают...