«Муниципальная няня»: как получить на это деньги

Наряду с возможностью получить денежную помощь возникли опасения, что мам будут вынуждать досрочно выходить из декретного отпуска на работу, оставляя детей с нянями. Как действует программа «Муниципальная няня», нашим читателям рассказал юрист Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области Алексей Рыбалка.
С 1 января этого года (по постановлению Кабмина от 30.05.2018г.) государство предлагает родителям частичную компенсацию расходов – в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет по уходу за ребенком до 3-х лет. Основные задекларированные плюсы: для родителей - сокращение расходов и возможность вернуться на работу, для нянь - возможность официального трудоустройства (в свою очередь легализация дохода приведет к уплате налогов и ЕСВ), что в будущем положительно повлияет на размер пенсии.
Назначение и выплата компенсации в Сумах должна осуществляться по решению департамента социальной защиты населения Сумского горсовета. Сумма возмещения - 1626 грн в месяц. Причем эта компенсация не заменяет другие социальные выплаты на ребенка, которые выплачиваются отдельно. Деньги перечисляются на карту одного из родителей ребенка в следующем месяце после осуществления ими оплаты работы няни.
Согласно постановлению Кабмина, родители сами подыскивают и выбирают специалиста по уходу за ребенком. Единственное обязательное условие для получения государственной компенсации – нанять няню надо «официально».
Согласно Порядку, муниципальная няня - это любое физическое лицо-предприниматель (КВЭД 97.00, ОКВЭД 88.91), юридическое лицо, предоставляющее услугу по уходу за детьми (КВЭД 78.20, ОКВЭД 85.10), с которым заключено соглашение/договор об уходе за ребенком до трех лет. На нянь и воспитателей государственных и коммунальных учреждений дошкольного образования нововведение не распространяется.
При желании воспользоваться новой государственной помощью родителям надо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. С собой иметь паспорт и идентификационный код одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, копию официального договора с няней. Необходимо написать заявление на получение компенсации и представить документы, подтверждающие оплату услуги няни (квитанции, чеки, выписки из банковского счета). Если няня необходима ребенку, находящемуся под опекой, следует представить решение соответствующего органа местного самоуправления об установлении опеки.
Подать документы надо в течение месяца с момента заключения соглашения с няней, а в дальнейшем - ежемесячно до 5 числа подавать документы об оплате труда няни. Это можно будет делать непосредственно в органах соцзащиты, или электронной почтой, или другим удобным способом. Решение о начислении компенсации принимается на протяжении 10 дней с момента подачи документов, а само начисление - через три дня.
Миф №1: «Маму вынудят выходить на работу сразу после рождения ребенка, а присматривать за малышом будет муниципальная няня».
Нанимать няню можно не только ради возвращения на работу. Закон не предусматривает принуждение женщин к преждевременному выходу из отпуска по уходу за ребенком, а тем более его отмены.
Миф №2: «На помощь могут рассчитывать только родители, которые работают официально».
Это не так. По законодательству компенсацию за услуги няни может получить как работающая мама, находящаяся в декретном отпуске, так и неработающая.
Наш корреспондент узнала, что сумские няни, как правило, берут за свои услуги 50-70 грн в час или 7-10 тыс. в месяц.
Привычное для всех понятие «декретный отпуск» в законодательных актах отсутствует. Прописаны «отпуск по беременности и родам» и «отпуск по уходу за ребенком до 3 или 6 лет». Так вот, право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют все женщины (в том числе несовершеннолетние). Для ее оформления необходимы справки установленного образца из лечебного учреждения и с основного места работы/службы, учебы. Для женщин, уволенных с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации, - справка ликвидационной комиссии; для женщин, имеющих статус безработных, - справка из службы занятости.
Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается женщинам за весь период отпуска, длительность которого составляет 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух или более детей - 70) календарных дней после родов.
Помощь при рождении ребенка назначается в размере 41 280 грн: разово выдается 10 320 грн, остальная сумма выплачивается на протяжении следующих 36 месяцев равными частями.
Отдельно стоит остановиться на ситуации с женщинами, которые не работают или на время начала больничного являются студентками. Они имеют право на оплачиваемый больничный по беременности и родам, но расчет суммы ведется или от минимальной зарплаты для безработных, или со стипендии, которую получает студентка. Кстати, если студентка не получает стипендию, расчет тоже ведется исходя из минимальной зарплаты. Калькуляцией больничных для безработных занимаются подразделения социального обеспечения по месту жительства, для студенток – бухгалтерия учебного заведения.
Кроме этого следует знать, что в соответствии со ст.179 Кодекса законов о труде и ст. 18 Закона Украины «Об отпусках», отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста предоставляется матери, отцу, бабушке, дедушке или другим родственникам, которые фактически присматривают за ребенком.
Также стоит напомнить: т.н. «декретный отпуск» обязательно засчитывается в трудовой стаж, к тому же за человеком, находящимся «в декрете», законом сохраняется рабочее место.
Бесплатный номер системы оказания бесплатной правовой помощи в Украине – 0800213103.
С появлением бюджетных средств на ремонты многоквартирных домов на поприще общественного контроля за их распределением и использованием становится тесно -...
На пробное тестирование в Сумской области не явилось 316 человек (было заявлено более 4 тыс.)... 2
Сумской горсовет рекордным количеством голосов (72 из 75) принял городской бюджет на 2011 год. Так же легко был принят и... 10