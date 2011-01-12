«Муниципальная няня»: как получить на это деньги С этого года в Украине стартовала новая государственная программа «Муниципальная няня» - можно получить частичную компенсацию на оплату услуги няни

Наряду с возможностью получить денежную помощь возникли опасения, что мам будут вынуждать досрочно выходить из декретного отпуска на работу, оставляя детей с нянями. Как действует программа «Муниципальная няня», нашим читателям рассказал юрист Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области Алексей Рыбалка.

Кто, кому и сколько

С 1 января этого года (по постановлению Кабмина от 30.05.2018г.) государство предлагает родителям частичную компенсацию расходов – в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет по уходу за ребенком до 3-х лет. Основные задекларированные плюсы: для родителей - сокращение расходов и возможность вернуться на работу, для нянь - возможность официального трудоустройства (в свою очередь легализация дохода приведет к уплате налогов и ЕСВ), что в будущем положительно повлияет на размер пенсии.

Назначение и выплата компенсации в Сумах должна осуществляться по решению департамента социальной защиты населения Сумского горсовета. Сумма возмещения - 1626 грн в месяц. Причем эта компенсация не заменяет другие социальные выплаты на ребенка, которые выплачиваются отдельно. Деньги перечисляются на карту одного из родителей ребенка в следующем месяце после осуществления ими оплаты работы няни.

Требования к няне

Согласно постановлению Кабмина, родители сами подыскивают и выбирают специалиста по уходу за ребенком. Единственное обязательное условие для получения государственной компенсации – нанять няню надо «официально».

Согласно Порядку, муниципальная няня - это любое физическое лицо-предприниматель (КВЭД 97.00, ОКВЭД 88.91), юридическое лицо, предоставляющее услугу по уходу за детьми (КВЭД 78.20, ОКВЭД 85.10), с которым заключено соглашение/договор об уходе за ребенком до трех лет. На нянь и воспитателей государственных и коммунальных учреждений дошкольного образования нововведение не распространяется.

Как получить

При желании воспользоваться новой государственной помощью родителям надо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. С собой иметь паспорт и идентификационный код одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, копию официального договора с няней. Необходимо написать заявление на получение компенсации и представить документы, подтверждающие оплату услуги няни (квитанции, чеки, выписки из банковского счета). Если няня необходима ребенку, находящемуся под опекой, следует представить решение соответствующего органа местного самоуправления об установлении опеки.

Подать документы надо в течение месяца с момента заключения соглашения с няней, а в дальнейшем - ежемесячно до 5 числа подавать документы об оплате труда няни. Это можно будет делать непосредственно в органах соцзащиты, или электронной почтой, или другим удобным способом. Решение о начислении компенсации принимается на протяжении 10 дней с момента подачи документов, а само начисление - через три дня.

Вымыслы и реальность

Миф №1: «Маму вынудят выходить на работу сразу после рождения ребенка, а присматривать за малышом будет муниципальная няня».

Нанимать няню можно не только ради возвращения на работу. Закон не предусматривает принуждение женщин к преждевременному выходу из отпуска по уходу за ребенком, а тем более его отмены.

Миф №2: «На помощь могут рассчитывать только родители, которые работают официально».

Это не так. По законодательству компенсацию за услуги няни может получить как работающая мама, находящаяся в декретном отпуске, так и неработающая.

Наш корреспондент узнала, что сумские няни, как правило, берут за свои услуги 50-70 грн в час или 7-10 тыс. в месяц.