Гройсман зобов’язав зменшити вартість газу для споживачів без лічильника та встановити безкоштовні прилади обліку Повернути приватним споживачам газу, які не мають лічильника, попередні – нижчі – норми споживання природного палива. Відповідне рішення ухвалили урядовці на останньому засіданні Кабінету Міністрів.

Наразі в Україні налічується 1,3 млн домогосподарств без лічильників газу. Для них Уряд повертає тарифи на блакитне паливо за нормою 3,29 кубометри на людину. Та закликає українців не платити за завищеними втричі платіжками.

Норма в 3,3 кубометра була встановлена у 2016 році. Проте за рішенням суду вона була скасована і в дію вступили старі, збільшені і несправедливі, норми споживання – 9 куб. м.

«Ми бачимо обурення людей через завищені норми споживання. Це відбулося внаслідок того, що на рішення Уряду було подано до суду і суд скасував наше рішення. Ми будемо відстоювати свою правоту, але потрібне нове рішення, – сказав Володимир Гройсман. – Ми встановлюємо нову норму – 3,29 кубометра. Така норма буде затверджена. Люди будуть платити справедливу ціну за справедливий обсяг, а не за завищений».

Водночас, щоб ліквідувати корупцію в газовій сфері, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман рекомендував НАК «Нафтогаз України» безкоштовно встановити лічильники газу для населення. Така ініціатива Уряду знизить вартість природного палива, адже люди сплачуватимуть за фактично спожитий газ.

«Всі мають бути зацікавлені у тому, аби рахувати – хто і скільки споживає реально, а не списувати один на одного. Потрібен лічильник. У нас є домогосподарства, в яких лічильника немає. Чиє завдання забезпечити лічильниками? Постачальника газу! – сказав Володимир Гройсман. – Тоді ми будемо точно знати, хто скільки споживає».

На думку прем'єра, забезпечення населення газовими лічильниками лежить в задачах виробників і постачальників газу. Тому вони будуть безоплатними для людей. Забезпечити споживачів лічильниками «Нафтогаз» має спільно з облгазами.

За словами міністра енергетики України Ігоря Насалика, встановлення індивідуальних вузлів обліку газу, який споживають у побуті, може обійтися НАК «Нафтогаз» у близько 2,5 мільярда гривень. «Ці кошти закладаються у фінансовий план підприємства. Нафтогазу можуть бути зменшені податки на цю частину. Але ми прийдемо до того, що нам не потрібні будуть норми споживання», – переконаний Насалик.

Контроль за виконанням цієї рекомендації покладено на Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. «У максимально стислі терміни в кожному домогосподарстві має стояти лічильник. Тоді всі побачать, що облік є», – сказав Глава Уряду.

Нові норми

Згідно з ухваленим рішенням, за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання норму споживання газу знижено з 9,8 до 3,29 кубічних метра на одну людину на місяць.

Також Кабмін знизив норму споживання газу для споживачів за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача з 18,3 до 5,39 кубометра. Для тих, хто використовує газову плиту і водонагрівач – із 23,6 до 10,49 кубометра.

Ухвалене зниження кількості споживання газу стосується всіх поставок газу споживачам з 9 серпня 2018 року. Тож не допускається нарахування та облік заборгованості на особистому рахунку побутового споживача за газ, яка виникла у зв'язку з припиненням дії постанов уряду щодо норм споживання газу населенням, ухвалених у 2015-2016 роках.

Нагадуємо:

Раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Кабінету міністрів №203 від 23 березня 2016 року «Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників». Рішення було підтримане також постановою Верховного Суду. У результаті чинними стали норми споживання газу, встановлені відповідно до постанови КМУ від 8 червня 1996 року №619. Таким чином, якщо у споживача немає лічильника газу, рахунки виставляються за такими нормами: за користування газовою плитою за наявності централізованого гарячого водопостачання - 9,8 кубометра газу на місяць на одну людину (замість 3,3 кубометра за нормами 2016 року); за газову плиту без централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 18,3 кубометра (замість 5,4 кубометра); за користування газовою плитою та водонагрівачем водночас – 23,6 кубометра (замість 10,5 кубометра).

У грудні минулого року споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями. Тоді Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав населення оплачувати лише фактично спожиті обсяги газу за показами лічильників. Він також ініціював проведення перевірок облгазів.

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.