Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 16:411491

Корь: необъявленная эпидемия

За прошлую неделю в Сумах зарегистрировано шесть случаев заболевания корью. С начала года в городе заболело 29 человек, в том числе пять детей

Об этом сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко на аппаратном совещании в мэрии 11 февраля. О ситуации с заболеваемостью корью докладывал и начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко на «аппаратке» в облгосадминистрации. По его данным, в прошлом году в области зарегистрировано 299 случаев заболеваемости, из которых 204 - взрослые, 95 - дети. Тогда как с начала этого года в области уже зафиксировано 57 случаев, а на прошлой неделе заболели 12 человек.

Мнимое благополучие

К счастью, Сумщина находится среди регионов Украины со сравнительно невысоким уровнем заболеваемости. Но, к несчастью, Украина держит первенство в Европе по количеству заболевших корью. Европейский показатель прошлого года - 82 тыс. заболевших, из них в Украине – 50 тыс.! В прошлом году в нашей стране от осложнений умерло 16 человек, в этом - уже семь. Больше всего заболевших зарегистрировано на западе и юге страны, а также в столице. Несмотря на угрожающие цифры, МОЗ воздерживается от официального объявления эпидемии, называя рекордный в этом веке рост заболеваемости всего лишь вспышкой. «Это самая настоящая эпидемия, которую надо было объявлять еще в 2017 году», - так характеризует ситуацию внештатный врач-инфекционист МОЗ Ольга Голубовская. Только в январе этого года корью заболело больше 15 тыс. украинцев – в пять раз больше, чем за этот же период прошлого. И это только официальные данные. Сколько на самом деле случаев этого заболевания, точно не известно.

По информации и.о. начальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, озвученной на брифинге 7 февраля, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в Сумах контролируется. Проводится ежедневный мониторинг случаев заболевания. В прошлом году было зарегистрировано 75 случаев заболевания корью, из них 16 - среди детей. Летальных случаев в Сумах не зарегистрировано.

Коллективная ответственность

Официальной причиной масштабного распространения заболевания считается низкий уровень вакцинации населения. Да и откуда взяться высокому коллективному иммунитету? Сначала по Украине прокатилась антииммунная информационная кампания, потом постоянные срывы графика прививок из-за недостатка вакцин. Теперь Минздрав и чиновники, курирующие сферу здравоохранения на местах, настоятельно советуют ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью своих детей и сделать прививки от кори, поскольку других эффективных средств против этого заболевания человечество еще не придумало. Учитывая свойства вируса легко передаваться воздушно-капельным путем и мобильность сумчан, рекомендованные меры безопасности могут оказаться не лишними. В МОЗ говорят, что в регионы доставили больше миллиона доз вакцин. В Сумах и области подтверждают: вакцина получена, и в медицинских учреждениях ее достаточно.

Прежде чем делать прививку, медики советуют сделать анализ крови и узнать, есть ли иммунитет против кори. При отсутствии такового, пройти вакцинацию можно в амбулатории у врача, с которым заключена декларация. Противопоказаний к прививке против кори сравнительно немного: аллергия на белок куриного яйца, острые заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность, СПИД, переливание крови. Об этом тоже следует поинтересоваться у своего доктора.

Вакцинация формирует специфический иммунитет, вследствие чего организм человека становится нечувствительным к заболеванию. По данным Елены Чумаченко, вакцинироваться по календарю и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из группы профессионального и медицинского риска - контактные лица, военные, участники АТО и ООС, студенты, педагоги, медики. Для охвата большего количества лиц из групп профессионального риска сейчас в городе проводится вакцинация работников медицинских и образовательных учреждений, правоохранительных органов.

По словам Сергея Бутенко, вопрос иммунизации населения области против кори находится на постоянном контроле в областном управлении здравоохранения. «За последнюю неделю прививки сделали 726 детям. В Сумской области дети в возрасте до года охвачены на 97,2%, а от 2 лет и старше - на 90,1%. Такие показатели являются высокими и соответствуют общегосударственным», - отметил начальник областного управления здравоохранения, сообщив при этом, что вакциной против кори Сумщина обеспечена на 100%.

Простуда превращается…

Врачи-инфекционисты обращают особое внимание на первые симптомы и возможные опасные осложнения – такие как энцефалит, менингит, слепота, пневмония, отит. Некоторые из них могут привести к инвалидности и даже смерти. Причем у взрослых эта «детская» болезнь протекает гораздо тяжелее, чем у детей. А начинается все как обычная простуда: температура, сухой кашель, насморк, боль в горле. Болезнь дает о себе знать на третьи сутки, когда тело покрывается красной сыпью. А до этого человек, ни о чем не подозревая, продолжает контактировать с окружающими. В то время как такого больного необходимо немедленно изолировать, поместив в инфекционное отделение.

И. о. начальника отдела здравоохранения сообщила, что в Сумах основной госпитальной базой для взрослых больных корью определено инфекционное отделение клинической больницы № 4, а для детей - инфекционное отделение детской клинической больницы Святой Зинаиды. В случае роста заболеваемости и необходимости выделения дополнительных коек для стационарного лечения предусмотрено увеличение количества инфекционных коек за счет перепрофилирования коек и направление больных в другие лечебно-профилактические учреждения.

Общество Здравоохранение Корь

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