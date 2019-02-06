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Сегодня 16:40165

Доступність і якість медичних послуг – мета змін в українській медицині

Реформи, ініційовані Урядом, впевнено втілюються в життя. Серед найбільш обговорюваних – медична, яку одні критикують, інші вважають, що саме вона врятує медичну галузь від повного занепаду. А реформа, між тим, втілюється і має все більше прибічників.

«Система охорони здоров’я в Україні десятиліттями недофінансовувалася та не змінювалася. Нам ще працювати й працювати, щоб відродити українську медицину. Ми вже зробили перші кроки. Попереду ще багато роботи», – визнає Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

За його словами, зведений бюджет на охорону здоров’я у 2019 році становить майже 132 млрд грн і це на 15 млрд грн більше, ніж у 2018 році.

Сумщина з аутсайдерів з впровадження медичної реформи зараз входить до п’ятірки областей-лідерів в Україні. В області вже підписано більше 783 тисяч декларацій.  За словами начальника обласного управління охорони здоров’я Сергія Бутенка це більше 70% від усього населення. І це вже показник того, що реформа діє.

Давайте спробуємо розібратися, які ж зміни принесе, чи вже принесла медична реформа. 

Перша зміна. Сімейні лікарі

Підписання декларації – це можливість вільно обрати свого лікаря, лікаря, якому довіряєш, який лікуватиме всю родину, спостерігатиме за дітьми змалечку, знатиме наш спосіб життя, проводитиме профілактичні огляди і розумітиме, як нас краще лікувати. І це без жодних прив’язок до місця проживання чи «прописки».

Ми підписуємо зі своїм лікарем декларацію на обслуговування, а держава платить саме за нас гроші медзакладу, де працює лікар. Так реалізується принцип «гроші йдуть за пацієнтом». Гроші пішли за пацієнтами до амбулаторій сімейної медицини, і заклади, що приєднались до реформи, вже отримали збільшене фінансування від держави. В області 23 закладами отримано коштів від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) на загальну суму  60 млн. 4,3 тис. гривень, в т.ч. у грудні – 21 млн. 773,4 тис. гривень. 

Медреформа стимулює краще працювати й самих лікарів, адже вони зацікавлені не втрачати пацієнтів. За словами Володимира Бутенка зарплата лікарів первинної ланки, які вже підписали необхідну кількість декларацій з пацієнтами зросла з 4-5 тис. гривень, до 15 -17 тис. гривень.

Друга зміна. Доступні ліки

Уряд дбає щоб лікування було більш доступним. Для цього у 2017 році запроваджено програму «Доступні ліки».  Люди з хронічними захворюваннями можуть їх отримати в аптеці безкоштовно або із невеликою доплатою. Це понад 260 препаратів від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету 2 типу, 59 з них – безкоштовні. Такі послуги надають 170 аптек області. Більше 300 тисяч жителів Сумської області скористалися урядовою програмою «Доступні ліки» в минулому році.

Уряд працює над тим, щоб розширити перелік таких ліків та максимально спростити процес їх отримання. Вже з квітня їх виписуватимуть за електронним рецептом і це дозволить отримати ліки навіть в аптеці іншої області.

Третя зміна. Безкоштовна діагностика

У 2019 році на жителів області чекає продовження медичної реформи вторинної ланки – це спеціалізована медична допомога за якою з 1 липня вступає в силу програма «Безкоштовна діагностика». Вона передбачає оплату НСЗУ54 медичних послуг, а це 80% усіх досліджень: аналізи, інструментальні та ендоскопічні дослідження (разом з ендоскопічним оперуванням). Також УЗД, рентген, мамографію можна буде зробити безкоштовно. Нагадаємо, єдина умова – направлення вашого лікаря.

Четверта зміна. Швидка допомога

У питанні збереження здоров’я, а то й життя, часто відлік йде на секунди. «Швидка», що приїхала навіть на хвилину швидше, вже може врятувати життя.

Уряд розпочинає модернізацію диспетчерських служб. Спочатку в пілотних областях, а далі - по всій країні. На ці цілі у 2019 році виділено 1 млрд грн, на які будуть придбані нові «швидкі» з сучасним обладнанням, бригади екстреної допомоги пройдуть додаткове навчання та отримуватимуть вищі зарплати.

На Сумщині в кінці минулого року у центрі екстреної медичної допомоги та медичних катастроф відкрили сучасну диспетчерська, яка швидше і напряму передає виклики, а створений триметричний центр з лікарем кардіологом дистанційно може виявити інфаркт чи інсульт за допомогою сучасного обладнання. Подібні диспетчерські служби існують тільки в чотирьох містах України.

П’ята зміна. Сучасні спеціалізовані лікарні

Українці мають отримувати висококваліфіковану допомогу у закладах, оснащених сучасним медичним обладнанням.

З 2017 року Уряд розпочав розбудову мережі центрів кардіо-судинної хірургії, щороку виділяючи гроші на закупівлю 13 ангіографів для їх оснащення. Майже рік тому під час робочого візиту на Сумщину Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вручив обласній лікарні сертифікатна ангіографічну систему. «Це не просто допомога, це наша вимога і плани – створити в державі мережу сучасних кардіоцентрів, які би могли рятувати людям життя. Адже в Європі від цих хвороб помирає вдвічі менше пацієнтів, ніж у нас», – підкреслив Прем’єр.

За допомогою цього обладнання буде врятовано життя тисячам людей, що страждають на серцево-судинні захворювання. За три роки буде відкрито 39 нових кардіоцентрів по всій країні. Кожна людина зможе отримати там допомогу цілодобово, а люди з гострим інфарктом міокарду – безкоштовне обстеження та стентування.

«Я не обіцяю дива всім та одразу. Так не буває. Але я впевнений, поступово ми зможемо зробити життя у нашій країні кращим», - говорить Володимир Гройсман.

Общество

Доступність і якість медичних послуг – мета змін в українській медицині
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