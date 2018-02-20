Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
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Министр образования Украины: «У меня большое беспокойство по Сумам…»

Министр образования Лилия Гриневич, посетившая Сумы 15-16 февраля, заподозрила, что в сумском образовании «происходит что-то не то», и пообещала разобраться

Министр раскритиковала городские власти Сум за вольную интерпретацию нормативов деления классов на подгруппы для изучения украинского и английского языка. Заинтересовалась жалобами родителей, которые годами не могут устроить своих детей с особыми потребностями в детсады, пообещав спросить об этом у городских властей. А еще, отвечая на вопросы учителей и преподавателей вузов, Л.Гриневич объяснила причину перебоя с учебниками, рассказала о новой госслужбе контроля качества образования и дала совет, как бороться с университетской бюрократией.

Ошибка деления

Родители сумских школьников неоднократно поднимали этот вопрос: почему в начальной школе классы не делятся на подгруппы для изучения языка, как это предусмотрено приказом Минобразования. В одних школах родителям пошли навстречу, в других так и преподают украинский и английский 28-30 детям одновременно.

- Из того, что я увидела и поняла, у меня большое беспокойство по Сумам. Я, к примеру, узнала, что в начальной школе классы на 28 и больше детей не делятся на группы. По всей стране делятся, а здесь не делятся. Они просто экономят! – возмутилась министр. - В прошлом году обязанность разделения на группы была возложена на местную власть. А в этом году мы прибавили 2,7 миллиарда гривен специально на разделение, а они и дальше не делят! Кроме того, они решили сделать себе свои показатели для разделения. Закон предусматривает деление на группы при наличии 28 и больше детей, а они решили 30. Т.е. тут что-то не то происходит. Мы, конечно, со стороны Министерства образования будем с этим всем разбираться.

Перед отъездом из Сум Л.Гриневич написала на своей странице в Фейсбуке:

«Разделение на группы в начальной школе для изучения украинского и английского языков в классах, где больше 28 учеников, в городе Сумах не осуществляют, чем нарушают юстированный приказ МОН и права школьников на качественное образование. Так просто решила местная власть. Неформально мотивируют тем, будто денег в образовательной субвенции на разделение не было. Если эта отговорка более или менее могла быть актуальной в предыдущем бюджетном году (хотя нет, но здесь нужно дискутировать), то в этом году формула образовательной субвенции напрямую учитывает разделение, сам объем субвенции поэтому вырос на несколько миллиардов гривен. Но в Сумах тарификацию не изменили, на группы и в дальнейшем не делят. А действительно, зачем это делать, если можно сэкономить на детях и учителях.

И это на фоне Сумской области, которая является одной из самых эффективных в контексте управления бюджетными деньгами. Она - абсолютный лидер по использованию субвенции на Новую украинскую школу - использовано 99,9% выделенных средств. Обеспечение первых классов новой мебелью - 96,5% от потребности, проекторами - 95,4% от потребности, ноутбуками - 100% от потребности…»

Сложности инклюзива

Мама ребенка с особыми потребностями (и, надо отметить, с особенными способностями – мальчик в три с половиной года умеет читать) Наталия Денисова рассказала министру, что сумские детсады отказываются принимать ее ребенка, хотя она записалась в очередь, когда сыну было полгода. В двух детсадах мотивировали отказ отсутствием специалиста по работе с такими детьми.

- Они нарушили закон. Вы должны пойти в городское управление образования, - посоветовала Л.Гриневич.

- Знаете, что там говорят? Мы вам чисто по-человечески советуем отдать ребенка в 34-й детсад, - сказала Наталия Денисова.

От родителей детей-инвалидов Лилия Гриневич с удивлением узнала, что в специализированном НВК №34 только одна группа для детей с ДЦП, и она переполнена. В этом специализированном дошкольном учреждении нет ни пандусов, ни лифта, поэтому детей, которые не могут ходить, воспитатели носят с этажа на этаж на руках; занятие с логопедом – большая редкость (от силы пару раз в неделю).

- Дело в том, что с дошкольным образованием мы только начали прицельно работать. В школах все пошло как-то быстрее, т.к. есть субвенция из государственного бюджета. В дошкольном образовании такого нет. Как местная власть это себе представляет, так и делает. У кого больше понимания проблемы, развивают группы в детских садиках. В Киеве, например. Где нет понимания, там вот такая ситуация, - отметила министр. - Если вы мне напишете обращение, я обращусь к местной власти с просьбой все-таки обеспечить надлежащий уровень инклюзивности дошкольного образования, соответствующий закону. Они не могут сводить всех таких детей только в специализированные учреждения. Есть основания в законе, чтобы принимать детей в общеобразовательные учреждения.

- Я общаюсь с очень большой группой мам, у которых такие дети, и не знаю ни одной, которая смогла бы устроить своего ребенка в обычный детский сад, - отметила Н.Денисова.

- Для этого надо, чтобы власть развивала эту сеть, чтобы они определили опорные садики – три-четыре в разных районах города. В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, которую мы ратифицировали, для такого ребенка должно быть обеспечено место обучения как можно ближе к месту жительства. Ясно, что не может быть один детский садик на один большой город. А должно быть несколько мест, куда ребенок может прийти.

Проблема в головах

При этом министр признала: главная проблема инклюзивного образования – в головах преподавателей, родителей обычных детей, директоров школ и детсадов.

- На протяжении многих десятилетий культура этой страны еще с советских времен исключала людей с инвалидностью – их никто не должен был видеть. Их прятали сначала в интернаты, потом они безвыходно сидели дома либо всю жизнь проводили в интернатных учреждениях, - говорит Л.Гриневич. - И в нас это все сидит на подсознательном уровне: мол, они не такие как все и не могут иметь тех прав, которые есть у обычных людей. И переломить это очень сложно. В системе образования привыкли, что эти дети всегда обучаются отдельно.

По словам Л.Гриневич, инклюзив необходим, прежде всего, ради социализации и развития детей с инвалидностью. После запрета отдавать в интернаты детей с легкой умственной отсталостью стало очевидным: в среде обычных детей они демонстрируют значительно лучший результат.

- Сам учитель, когда у него в классе 30 человек, не может уделить такому ребенку отдельное время. Поэтому законодательство для таких детей предусматривает ассистента учителя, - подчеркивает министр, переходя к нерешенному пока вопросу подготовки таких специалистов. - Мы сейчас в курс повышения квалификации включили работу с детьми с особыми потребностями. У нас есть дистанционный видеокурс, который может посмотреть каждый учитель и поучиться, как работать с ребенком с особыми потребностями, как учить детей обычных классов и как работать с родителями обычных детей, чтобы они поняли потребности и возможности, возникающие после появления такого ребенка в классе. Для обычных детей научиться общаться с ребенком, у которого «текут слюнки», и понять, что, несмотря на это, у него есть душа, чувство достоинства и, возможно, есть талант, которого нет у других, что он личность – это огромный пласт воспитательной работы. Когда такой ребенок заходит в обычный класс, он за учителя делает эту воспитательную работу, если педагог правильно этим процессом руководит. Но его этому надо научить.

Учителя, идущие в Новую украинскую школу, проходят обязательное повышение квалификации по работе с детьми с особыми потребностями. Но в стране 440 тысяч учителей! И надо перезагрузить понимание. И есть еще чудесные наши родители – тоже продукт советской системы. Они приходят и говорят: моему ребенку будет тяжелее учиться в таком классе, ребенок-инвалид будет замедлять процесс обучения. И надо садиться и объяснять, что у такого ребенка будет ассистент и что его ребенок может приобрести от такого общения. Это требует педагогической обученности. Тут не получится сразу, но по чуть-чуть люди начинают понимать. Мы сейчас думаем, как сделать госзаказ, чтобы учителя могли получить бесплатно второе высшее образование для работы с детьми с особыми потребностями.

По данным Л.Гриневич, в Украине на 61 процент увеличилось количество детей, нуждающихся в инклюзивном образовании. В стране уже создано 516 инклюзивно-ресурсных центров (планируется больше 700). Задача специалистов центра - принимать родителей с детьми с особыми потребностями, помогать им определиться, в какой школе ребенок может обучаться, и вместе со школой создать индивидуальный план обучения.

Учебники: бумажные – в печати, электронные – в разработке

- Мы сейчас создаем национальную электронную платформу. В прошлом году мы хотели купить электронные учебники. На торги было подано три заявки об участии, все эти три учебника были созданы по очень низким стандартам, - посетовала министр, объясняя сложившуюся в этом году ситуацию с учебниками. - Мы уже начали такой эксперимент: взяли несколько школ, обеспечили детей планшетами, чтобы они обучались по электронному контенту. Но наша проблема в том, что в Украине очень мало качественного учебного электронного контента с мультимедийными вставками, видео, играми, материалами оценивания, проверяющими знания. Кроме того в сельских школах нет качественного Интернета. Поэтому мы вынуждены пользоваться бумажными учебниками.

А с изданием учебников в 2018 году вообще сложная ситуация. Мы печатали в 2,5 больше учебников, чем обычно – линейку 1-й, 5-й и 10-й класс. Имеющиеся полиграфические мощности Украины не могут с таким объемом справиться. К 1 сентября мы выставили pdf-версии всех учебников на сайте, а печатный вариант смогли получить, когда издатели их выпустили. К примеру, учебник для 5-го класса по информатике издательство «Генеза» вообще отказалась печатать: выиграли конкурс, а потом сказали, что им негде печатать. Поэтому с учебниками реально есть проблемы.

Л.Гриневич сообщила: в этом году выделен 1 млрд грн на школьную интернетизацию (700 млн грн) и компьютеризацию (300 млн грн). В первую очередь охватят школы, где ситуация наихудшая. Также предусмотрены деньги на разработку электронного учебного контента, и Минобразования ищет людей, умеющих это делать.

«Вы заангажированы, это будем делать мы»

В ноябре прошлого года Кабмин принял постановление о создании территориальных отделений Государственной службы контроля качества образования (в детсаде, школе, вузе). Л.Гриневич рассказала о новой контролирующей структуре, отвечая на вопрос, зачем в ОТГ, где два-три детсада и две-три школы, создают отдел образования?

– Для трудоустройства своих родственников и друзей. И это проблема, т.к. тратятся деньги громады. И возникает очень большой вопрос об уровне профессионализма этих людей? Что они знают об образовании? Что они знают о госзакупках? О том, что они должны делать? Мы все это прочувствовали на Новой украинской школе: как там устанавливалось оборудование и как проходил менеджмент этого процесса, - говорит министр. - Мы отдали налоги на места, и за этими налогами мы отдаем полномочия. Но если не нравится детский сад или в школе плохо организовано обучение, люди говорят: а Министерство образования что-нибудь думает или нет?!

Цель Государственной службы качества образования – проверять качество образования на территории страны. Децентрализация может способствовать большому расслоению уровня образования. Где председатель громады занимается образованием, там будет надлежащая ситуация со школами. А там, где не заботится, у детей будут ухудшаться условия обучения.

Создать отдел, где должны появиться пять госслужащих, сложно. Более того, нам запретили добавлять штатные единицы. Каждая область должна из своего аппарата кого-то сократить и выдать должности для наших людей. В тех областях, где быстро отдали нам эти должности, мы уже смогли создать региональные подразделения Государственной службы качества образования. А там, где область тянет, сложнее создается новая служба. Идеология, которую мы поддерживаем, - не увеличивать государственный аппарат чиновников. Мы говорим области: вы перестаете контролировать оценку качества образования, потому что вы заангажированы, это будем делать мы.

Почему обучение студентов – последнее дело в вузе

По словам преподавателя Сумского педуниверситета Александра Вовка, с каждым годом количество разных документов, бумаг и таблиц, которые требуют от преподавателя для рейтинга, увеличивается в геометрической прогрессии. А рейтинги используются как дополнительный рычаг давления на преподавателя.

- Обучение студентов – это уже последнее, что мы делаем. На первом месте – подготовка бумаг, - посетовал преподаватель на бюрократию и сокращение учебных часов особенно на гуманитарные предметы.

- В 2014 году мы приняли новый Закон «О высшем образовании». Его идея – отпустить преподавателя, дать ему академическую автономию и автономию университету. МОН упразднило громадную кипу приказов, требующих бумаготворчества. Мы сказали: университеты, вы автономны, мы упразднили все наши требования, выпишите себе необходимый минимум бумаг, чтобы максимально дебюрократизировать процесс, - напомнила Л.Гриневич. - Мы были мечтателями. Что они сделали? Взяли старые приказы, которые мы упразднили, освятили своим ученым советом и работают по-старому. Или еще хуже – дополнили еще что-то, чтобы прессовать преподавателей.

Почему прессуют преподавателей? Почему сокращаются часы? За последние 10-15 лет контингент студентов сократился почти в два раза, а контингент преподавателей почти не изменился. Результат – сокращение часов, нет нагрузки. Сейчас у нас демографическая яма по выпускникам. А госзаказ формируется в размере 50% от количества выпускников. В связи с этим мы имеем такую ситуацию. Потом количество студентов будет увеличиваться.

Меня удивляет, что коллективы университетов, которые видят, что их ученый совет, ректорат бюрократизируют процесс, упраздняют гуманитарные дисциплины, делают и то и это не так, потом выбирают того же самого ректора. Мы сегодня полностью отдали выборы ректора в руки коллектива. Полностью! Раньше министерство могло выбирать только между теми, кто набрал больше 30 процентов голосов. Сейчас кого коллектив выбрал, того мы и назначаем. Возникает вопрос: почему голосуют за старого ректора? Ответ, как правило, такой: этот плохой, но другой может быть еще хуже, а этого мы уже хоть знаем. Все в ваших руках. Надо ставить вопросы перед ученым советом. Но для этого надо объединяться. Организовывайте группу сопротивления, - посоветовала Л.Гриневич.
- Так запрессуют же и выгонят.

- Идите в суды. Если есть какие-то злоупотребления, будем посылать проверку, - сказала министр.

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