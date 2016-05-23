Как сумской боец АТО социальный бизнес создает В Сумах стартовал второй этап программы социального предпринимательства для бойцов АТО и их семей.

В феврале стартовал второй этап годичной программы социального предпринимательства для бойцов АТО и их семей.

Социальное предпринимательство

Программа в Сумах проходит с октября 2018 и предполагает конкурс бизнес-планов с возможностью лучшим проектам получить по 2000 долларов США для старта бизнеса. В этом году обучение в Сумах продолжает 19 участников с бизнес-планами своих проектов. Программу проводит Украинская Социальная Академия при финансовой поддержке Конгресса Украинцев Канады и Каритас-Спес.

Целью первого этапа программы было: написание собственного бизнес-плана, знакомство с практическими кейсами и развитие профессиональных навыков.

На втором этапе обучения с будущими социальными предпринимателями начали активно работать опытные бизнесмены и преподаватели: Игорь Кобушко, Богдан Мосунов, Александр Худотеплый, Юлия Шатава, Виктория Макерська, Борис Минаев. Команда Украинская социальная академия с партнерами программы обеспечила онлайн обучение и индивидуальные менторские консультации для каждого участника. После данного этапа будущие предприниматели будут иметь проработанный с менторами бизнес-план собственного проекта, протестируют на рынке свои услуги или продукты и получат первые отзывы потребителей.

Далее, в мае 2019, участники курса социального предпринимательства представят свои бизнес-планы перед экспертной группой на региональном уровне. В каждом городе-участнике программы будут выбраны пять лучших проектов (в Сумах и Каменец-Подольском).

Финальная церемония награждения состоится в июне 2019 в Киеве. Из 10 финалистов регионального отбора, которые представят свои бизнес-планы в столице, будет выбрано четыре лучших проекта.

Программа будет продолжаться и после награждения победителей, до сентября 2019. Команда Украинской Социальной Академии вместе с менторами и преподавателями предоставит бесплатные консультации по вопросам бухгалтерского учета, юридических услуг, продвижения на рынке и другим вопросам для поддержки деятельности начинающих социальных предпринимателей.

Бобры в Сумах

Мы подготовили материал об одном из проектов, который будет реализован участником программы в Сумах:

Игорь Мироненко - основатель открытой мастерской bobry.in.ua.

Суть проекта: организация пространства, где посетители смогут научиться создавать инженерные и дизайнерские изделия, получить доступ к высокотехнологичному оборудованию для воплощения собственных замыслов.

Миссия социального бизнеса: помощь дизайнерам, хендмейдерам, изобретателям в самореализации, благодаря доступу к высокотехнологичному оборудованию и мастер-классам по его использованию.

Потенциальных клиентов Игорь Мироненко делит на три категории:

І. Начальный уровень (Zero to Maker): дети, учителя, новички, которые хотят сделать хендмейд своим хобби. То есть, люди, которые занимаются мастерством ради развлечения.

ІІ. Средний уровень (Maker to Maker): стартаперы, люди с идеей, которые ищут команду и возможности воплотить свою идею в жизнь.

ІІІ. Высокий уровень (Maker to Buisiness): предприниматели-мастера, которые уже зарабатывают на собственном производстве, но будут обращаться к услугам мастерской, технологические стартапы - команды, которые работают над реализацией долгосрочного проекта.

Продукты и услуги мастерской bobry.in.ua:

Сдача в аренду оборудования и рабочего пространства: станок с ЧПУ (станки с числовым программным управлением, 3D принтеры, 3D сканеры, лазерный гравер (список оборудования будет расширяться).

Обучение - проведение курсов, мастер-классов, менторское сопровождение проектов.

Реализация изделий. Продажа материалов (филамент, фанера, дерево), инструментов. Помощь в организации продажи изделий.

Социальное влияние:

Создание фундамента для открытия конкурентоспособных предприятий в городе Сумы.

Увеличение уровня владения техническими навыками, популяризация технического творчества, повышение престижности инженерно-технических специальностей. Развитие технической культуры, приобретение опыта собственной конструкторской, изобретательской, исследовательской и экспериментальной деятельности, развитие конструкторских способностей, пространственного и логического мышления; творческой инициативы и самореализации.

"Мы с друзьями занимаемся изготовлением детских игрушек и элементов декора из древесины с помощью ЧПУ станков (станков с числовым программным управлением) и 3D печати различных изделий. Со временем мы поняли, что пора выходить за рамки обычного хобби и начали производить изделия не только для собственного употребления, но и на заказ. Именно эта идея стала поводом записаться на программу социального предпринимательства для бойцов АТО.

Благодаря полученным за время курса знаниям, моя идея несколько изменилась. Я понял, что хочу создать в собственном городе полноценный ФабЛаб - открытую мастерскую, где каждый желающий может не только заказать уникальные изделия, но и получить знания, навыки, стать соучастником процесса изготовления. Я хочу популяризировать техническое творчество, чтобы на базе нашей мастерской возникло сообщество сумских изобретателей, дизайнеров, инженеров, хендмейдеров.

Не стоит забывать, что война продолжается, и, пока ребята защищают нашу землю на востоке страны, на нас остается ответственность и перед ними, и перед теми, кто погиб - мы должны менять страну, иначе нельзя. Я считаю, что я нашел способ того, как я могу присоединиться к изменениям в стране и быть максимально полезным - это ФабЛаб, место, где можно научиться создавать все из ничего".