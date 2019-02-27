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Сегодня 14:18197

Чому жінки обирають «АТБ»?

Найбільша вітчизняна мережа максимально дружня до прекрасної статі не лише тоді, коли йдеться про покупців, а й у відносинах із власним колективом.

Жінки України – надзвичайні. Вони виховують дітей, досягають успіхів на роботі, забезпечують затишок і комфорт усім домочадцям. І кожен розуміє, що такою справжньою «трудівницею» є не тільки його мама, дружина або дочка, але і більшість представниць прекрасної статі, яких ми зустрічаємо кожен день. На роботі, у громадському транспорті, під час різних заходів і навіть у магазині. І саме про останню ситуацію – про магазин – хочемо порозмовляти з вами сьогодні. 

Роками мешканці нашого регіону обирають для власних закупівель торговельні точки мережі «АТБ». Тут їх приваблюють багато переваг: перевірена якість продукції, зручне розташування, доступні ціни та, звичайно ж, прекрасне обслуговування. У цьому заслуга колективу компанії, який, не можна не відзначити, на 65 % представлений саме прекрасною половиною людства.

«В українській традиції жінку завжди вважали берегинею. Вона створювала тепло і затишок в оселі, дарувала турботу та любов кожному члену родини. Водночас вона ефективно керувала домашнім господарством, формувала та наповнювала сімейний бюджет. Традиційна жіноча енергетика нині знаходить своє відображення і в діяльності компанії «АТБ-маркет». Доброзичливість і відкритість в обслуговуванні кожного покупця, щоденна турбота про якість та безпеку продукції, створення комфортних умов для здійснення покупок – усе це дозволяє по праву називати магазини нашої торгової мережі домашніми», – зазначає Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

За її словами, сьогодні в компанії працюють понад 50 тисяч співробітників. Це дійсно вагомий показник, який можна порівняти, наприклад, з населенням великого районного центру. З кожним працівником проводиться робота, що передбачає навчання, розвиток, професійне зростання. І якщо за підсумками всіх цих процесів людина показує позитивні результати, то вона може досягти будь-яких кар'єрних успіхів. Навіть прийти в магазин звичайним касиром, а згодом стати топ-менеджером на регіональному або навіть національному рівні. В «АТБ» таких історій успіху безліч. Причому більшу частину з них можуть розповісти саме жінки: вчорашні студентки, які очолили величезні колективи; матусі, що вирішили підзаробити після декрету, а потім, поступово зростаючи разом із компанією, стали керівниками регіонального масштабу. У компанії для жінок, які мають прагнення розвиватися і вести за собою команду, відкриті найширші можливості. Це плюс для співробітників, але, в той же час, плюс і для самого «АТБ».

«Жіноча енергетика нашої мережі є своєрідним імпульсом і драйвером розвитку компанії. У постійному пошуку нетривіальних рішень команда компанії впровадила безліч інновацій: принципи викладки, власні торговельні марки, POS-термінали і багато іншого. Наші співробітниці креативні. Проте цей креатив полягає не в тому, щоб потішити себе або зробити «вау», а в тому, щоб придумати щось зручне для покупця. Створювати за принципом «як для себе» – це секрет безлічі наших нововведень, придуманих жінками для жінок», – ділиться Наталія Шаповалова. Іншими словами, у мережі комфортно не лише покупцям, а й співробітницям. Тут кожна має шанс побудувати карколомну кар’єру.

І це прекрасний приклад гендерно правильно орієнтовного бізнесу. Кожна мешканка Сумщини може в цьому переконатися буквально цими днями – достатньо відвідати магазин «АТБ» під час закупівлі продуктів для весняних свят.

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