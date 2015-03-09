8 марта: празднуем или отмечаем? Уже не первый год в Украине идет дискуссия о том, нужно ли нам отмечать праздник 8 марта. Какое содержание мы традиционно вкладываем в понятие «женский день» и достоин ли он того, чтобы быть выходным? Имеет ли этот праздник устаревший политический подтекст или просто лоббируется ловкими продавцами цветов и сладостей? И почему люди в разных странах мира выходят в этот день на митинги и манифестации?

Обсуждаем эти вопросы с Правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики Катериной ЛЕВЧЕНКО и руководительницей Информационно-консультативного женского центра Еленой СУСЛОВОЙ.

- 8 марта – это праздник женщин или политический проект?

Елена Суслова: - Любой праздник можно рассматривать как политический проект, и 8 марта – не исключение. Поэтому отношение к нему в нашей стране в разные периоды было разным.

Мне кажется, что каждый человек может иметь собственное мнение по поводу этого дня и того, как его отмечать. Но официально в Украине это государственный праздник, являющийся выходным днем.

Сегодня около 20 стран мира имеют его как выходной. Преимущественно это те страны, которые в ООН голосуют вместе с Россией против Украины. К огромному сожалению, наша страна тут тоже есть. Такие вот геополитические парадоксы.

- Какое официальное название имеет праздник 8 марта?

Катерина Левченко: - Он называется «Международный день прав женщин и мира». В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию «Участие женщин в укреплении международного мира и безопасности, а также в борьбе против колониализма, расизма, иностранной агрессии и оккупации и всех форм иностранного господства». В ней она, в частности, призвала государства провозгласить определенную дату, которая бы напоминала о необходимости ликвидации дискриминации по половому признаку. И таким днем является 8 марта. ООН также отмечает его как международный день прав женщин и мира.

8 марта 2015 года украинская делегация приняла участие в марше солидарности за права женщин, который прошел центральными улицами Нью-Йорка, по 5-ой Авеню и Бродвею. На него собрались десятки тысяч людей и среди них – руководители Организации Объединенных Наций и мэр этого американского города. В этот день также проводилось заседание Комиссии ООН по статусу женщин. Внимание всего мира было приковано к этой важной теме.

Такие мероприятия в Нью-Йорке происходят ежегодно. Так же, как и во многих других странах. Поэтому не случайно 8 марта еще называют «Днем международной солидарности женщин».

- Как национальным законодательством нормируется празднование 8 марта?

Елена Суслова: - В Украине сегодня нет единого нормативно-правового акта, который бы в целом упорядочил все праздники. Перечень государственных праздников у нас подается в Кодексе законов о труде. Верховная Рада может вносить сюда какие-то изменения, если возникает потребность. Так же, как и Кабинет Министров. Это неверный подход.

С 2017 года Украинский институт национальной памяти (УИНП) поднимает вопрос о необходимости упорядочить календарь государственных праздников и принять по этому поводу соответствующий закон. Я с этим абсолютно согласна. Как и с тем предложением УИНП, чтобы сделать 8 марта рабочим днем.

По этому поводу тоже много дискутируют. Припоминаю, одна из феминисток написала, что не сможет пойти на женский марш, если это будет рабочий день. Но мы организовываем немало акций в другие дни и находим возможность это делать. Например, ежегодно с 25 ноября до 10 декабря проводим «16 дней против насилия», и эти мероприятия не менее важны, чем празднование 8 марта. Но ведь никто не берет под них отпуск!

Катерина Левченко: - Организация Объединенных Наций, Европейский союз и Совет Европы посвящали определенные даты различным аспектам прав человека. Они не являются праздниками и выходными днями. Преимущественно речь идет о днях памяти и ознаменования. Поэтому я думаю, что 8 марта нужно именно отмечать, а не праздновать.

- Многие называют 8 марта «советским рудиментом» и предлагают его вообще декоммунизировать. Как вы к этому относитесь?

Катерина Левченко: - Я не разделяю такого мнения. Потому что этот день начали отмечать раньше, чем родился Советский Союз. Просто позднее государство позаимствовало много праздников, которыми могло воспользоваться, чтобы господствовать над умами и сердцами людей. Например, День международной солидарности трудящихся 1 мая. Его отмечают в других странах, на международном уровне. Поэтому это не «советский рудимент».

Так же нужно оценивать и 8 марта. Думаю, что сегодня главная задача для украинской власти, общественных организаций, общества – наполнить 8 марта современным содержанием.

Ежегодно ООН формулирует тему дня. В 2019-м это – «Думай о равенстве, создавай с умом, воплощай инновации для изменений». Она усиливает инновационные подходы к обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин.

Для Украины это сейчас очень актуально, ведь в стране проходят процессы децентрализации, и много вещей, за которые было ответственно государство, переходят на местный уровень. Это вопросы социальных услуг, образования, здравоохранения. Важно понимать, что они связаны с вопросами прав человека, прав женщин, прав мужчин. Это серьезные темы для обсуждения в день 8 марта.

- Актуально ли сегодня говорить о правах женщин, ведь действующая украинская власть всячески идет на уступки в этом вопросе?

Елена Суслова: - Знаете, идти на уступки женщинам не надо. Я думаю, что и для женщин, и для мужчин важно, чтобы государственная политика во всех сферах была благоприятной для людей. Но у нас есть проблемы, которые по-разному влияют на права женщин и права мужчин.

Для женщин и сегодня остаются закрытыми некоторые профессии. В армии, в Службе по чрезвычайным ситуациям и даже в такой мирной сфере, как медицина, можем увидеть четкую стратификацию – ограничения по определенным должностям. Неравномерное распределение обязанностей внутри семьи также сдерживает женщин от активного участия во многих процессах, к которым они хотели бы присоединиться.

Мужчины также сталкиваются с различными проявлениями неравенства. Активно заниматься воспитанием своих маленьких детей могут лишь те из них, у кого свободный график работы или кто работает дома. Тем, у кого рабочее место в офисе, это делать намного сложнее. А в Вооруженных Силах – практически невозможно, ведь, например, сейчас во время особого периода мужчинам запрещено предоставлять отпуск по уходу за собственным ребенком.

Если мы будем понимать такие проблемы, наша политика будет более гибкой, более индивидуализированной, такой, которая способна помогать в решении конкретных вопросов, а не общих политических лозунгов.

Катерина Левченко: - Главный вопрос не в уступках, а в том, чтобы обеспечить такие основополагающие принципы развития государства, которые мы называем «равенство прав и возможностей женщин и мужчин». В конце 2017 года были отменены запреты почти на 450 профессий для женщин. Я считаю это не уступками, а именно воплощением современной политики.

Украинское правительство действительно придало особого значения вопросам гендерного равенства. Об этом свидетельствует и законотворческая деятельность, и нормотворческая, которая проходила под координацией вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. И то, что сделано в этой сфере в течение 2018 года. В частности, была принята Государственная социальная программа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, обновлен порядок проведения гендерно-правовой экспертизы и впервые утвержден Национальный план действий по исполнению рекомендаций, изложенных в заключительных замечаниях Комитета ООН по ликвидации дискриминации относительно женщин. Сегодня очень важно обеспечить реализацию этих документом. Это непростая задача, но она выполняется.

О правах человека, о правах женщин актуально говорить всегда. Ведь всегда находятся вопросы, которые актуализируются в то или иное время.

- Уместно ли говорить о правах женщин во время войны, которая продолжается на востоке Украины?

Елена Суслова: - Один высокопоставленный представитель Министерства обороны как-то отметил, что «гендерное равенство во время войны – это не мода, это наша насущная необходимость». Потому что только равные права и возможности женщин и мужчин в службе в армии дадут возможность в полной мере использовать весь ресурс, который есть у страны для собственной защиты.

- Впереди президентские выборы. Не будут ли кандидаты в президенты спекулировать на теме женских прав?

Елена Суслова: - Пока что они эту тему не используют. Более того, международные наблюдатели на выборах уже не единожды спрашивали меня, вносят ли 4 женщины-кандидатки активную гендерную составляющую в предвыборный дискурс? Я сказала, что нет, в данном случае подтверждается тезис, что необязательно женщина будет поддерживать политику, которая будет помогать другим женщинам. И необязательно мужчины будут против такой политики.

Сегодня ощущается очень активное информационное противодействие гендерной политике в Украине со стороны России. И многие кандидаты считают, что лучше просто промолчать по этому поводу.

Исключение составляет действующий Президент. Я наблюдаю за его отношением к тематике прав человека и прав женщин в течение 5 лет, и вижу, насколько положительно меняется его риторика, насколько она является современной. Меня это очень радует. Потому что поддержка любой идеи, инициативы со стороны высокопоставленных людей всегда является очень важной.

- Как бы вы посоветовали отмечать 8 марта в трудовых коллективах, в образовательных учреждениях, в семьях?

Елена Суслова: - Если какой-то день посвящен определенной проблематике, мы говорим о ней. Давайте по аналогии: 26 апреля в Украине отмечают День памяти Чернобыльской трагедии. Что мы делаем в этот день? Говорим о проблемах, которые связаны с этой бедой и остаются нерешенными. Говорим об утратах, понесенных обществом, вспоминаем тех людей, которые защитили нас от катастрофы.

8 марта нужно вспомнить те проблемы, которые касаются прав женщин. Обсудить их в трудовых коллективах. В частности, поговорить о том, какое соотношение женщин и мужчин на тех или иных должностях, есть ли различия в оплате труда, есть ли специальные условия для лиц с семейными обязанностями. Такой коротенький гендерный аудит покажет, действительно ли эта организация является ответственной перед теми, кого нанимает на работу, чтобы создавать тот или иной общественный продукт.

В учебных коллективах можно проводить тематические круглые столы и конференции. А семьям я бы не стала ничего советовать – это они должны решать самостоятельно.

- Исходя из гендерного равенства, не придется ли вводить еще и день защиты прав мужчин?

Катерина Левченко: - Если отвечать в шутку, то я бы сказала – почему бы нет? Но если говорить серьезно, то Международный день прав женщин введен для того, чтобы как раз ликвидировать гендерное неравенство. В течение всей истории женщины имели намного меньше прав, чем мужчины. В некоторых языках слово «человек» звучит так же, как «мужчина». Поэтому права человека в определенный период касались именно мужчин. И кстати, когда принималась Всеобщая декларация прав человека в 1948 году, Элеонора Рузвельт очень много усилий приложила для того, чтобы в ней однозначно использовалось понятие «человек», а не просто «мужчина».

Международный день защиты прав человека отмечается 10 декабря. Именно в этот день ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Но в некоторых странах лишь где-то в последние годы женщины получили право голосовать. Есть страны, где сегодня женщины не имеют права голоса, права наследования, даже права на труд. Женщинам принадлежит всего несколько процентов всей собственности, которая есть в мире. Участие женщин в принятии политических и экономических решений остается недостаточным.

Борьба за права женщин – это движение, которое добавляет возможностей и им, и мужчинам. Мужчины от этого ничего не теряют, скорее – наоборот. Потому что права человека – не яблоки, которые разделили пополам, и теперь нет целого. Речь идет об идее. Если ее разделить с другим человеком, то эта идея будет уже у двух человек. Мне кажется, что нужно думать в таком направлении.

- Не навредит ли украинским семьям слишком большое внимание, которое уделяется правам женщин?

Елена Суслова: - Практика нашей и других стран показывает, что уважение к правам женщин делает семью более крепкой. И те проблемы, которые возникают в жизни каждого человека, в семье, решаются с уважением, а не радикальными методами.

Уважая права женщин, мы точно так же относимся и к правам мужчин. Для меня всегда очень важно, чтобы эта «сладкая парочка» звучала вместе. Потому что разница в средней продолжительности жизни женщин и мужчин – это очень тревожный звонок для каждого из нас. Важно, чтобы в семье люди думали о том, что хотят вместе жить долгую жизнь и уважать интересы, желания и права друг друга. Мне кажется, что это прекрасная традиционная ценность украинской семьи – уважать друг друга. Поэтому 8 марта об этом важно вспомнить еще раз.

Владимир ДОБРОТА,

Национальный пресс-клуб «Украинская перспектива»