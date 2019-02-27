Высоторезы: виды и популярные модели ® Даже на небольшом участке есть деревья, за которыми нужен уход. Периодически приходится обрезать крону, чтобы омолодить старое дерево или придать ему красивый внешний вид.

Высоторезы - это приспособления для упрощения этого процесса, ведь с их помощью вам не нужно брать лестницу и сражаться с кроной вручную. Стоит указать, что высоторез по конструкции похож на палку с пилой на конце, по принципу работы схож с обычной бензопилой. Инструмент подойдет для небольшого садового участка и для огромных территорий. Все зависит от вида высотореза, его мощности и комплекции.

Виды высоторезов

Существуют три вида инструментов, которые различаются по характеристикам.

Бензиновые. Если вам необходимо выполнить огромный объем работ в течение долгого времени, то именно этот вид подойдет лучше всего. Такие высоторезы могут справиться с толстыми ветками, часто их используют в парках коммунальные службы. Несмотря на явные плюсы, у этих инструментов есть свои недостатки: нет смысла покупать их для участка с небольшим количеством деревьев, цена обычно выше, чем у электрических, большой вес инструмента. Электрические. Самые удобные и компактные модели для бытового использования. Конструкция похожа на цепную пилу с держателем. По мощности и производительности уступают бензиновым. Зато малогабаритны, работа ограничена, так как они подключаются к сети, стоимость таких высоторезов значительно меньше бензиновых. Механические. Самый простой инструмент - секатор с длинной ручкой. Очень удобны для небольших участков, справятся с простыми задачами. Такие приборы дешевые, удобные в использовании и обслуживании.

Некоторые популярные модели

На сайте Мотоблок лидирующие позиции среди высоторезов по популярности занимают электрические. Это объясняется тем, что механические не могут справиться с некоторыми задачами на участке, а бензиновые слишком громоздкие и мощные.

Высоторез Ryobi RPP755E

Инструмент для обрезки деревьев подойдет для садовых участков, парковых зон или жилых комплексов. С помощью этой модели можно обрезать ветки на расстоянии четырех метров. Телескопическая штанга имеет три ступени, благодаря чему можно ухаживать за кустарниками и высокими плодовыми деревьями. Распил веток достигает 20 сантиметров. Натяжение цепи, подача смазки - все автоматически регулируется. Для удобства использования угол наклона равен 15°, а центр тяжести смещен. Плечевой ремень и удобная ручка сделают работу комфортной.

Электрический высоторез FLEXO Trim EAS 750

Чтобы обрезка веток не превратилась в трудоемкий процесс, используйте эту модель электрического высотореза. Срезать небольшие веточки с кустарника или подровнять крону на высоком дереве - штанга высотой 4 метра легко справится с простыми задачами. Относительно небольшой вес - 3,4 кг, мягкая рукоять и антивибрационная система сделают процесс работы комфортным. Мощность электрического двигателя достигает 750 Вт под напряжением 220 В.

Как выбрать высоторез

Прежде чем купить инструмент для обрезки веток, обратите внимание на несколько основных пунктов.