Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Як правильно обрати якісну рибу

Всім відомо, що риба - джерело найцінніших білків, мінералів, поліненасичених жирних кислот, вітамінів. При цьому вона низькокалорійна, корисна як спосіб попередження ракових захворювань і просто дуже смачна.

Саме тому риба - джерело здоров'я і довголіття. Але щоб споживання риби принесило користь треба щоб вона була свіжою.Але, не завжди навіть дорогий продукт є якісним. Одже, щоб обрати дійсно свіжий товар скористайтесь такими порадами.

В першу чергу при виборі риби треба оглянути очі: якщо вони провалюються всередину або каламутні чи зовсім сухі — ця риба вже зіпсувалася. Очі у свіжої прозорі та опуклі. А якщо в них «стоїть вода», цю рибку тільки-тільки принесли на прилавок, і в її якості можна не сумніватися.

Зябра повинні бути яскраво-рожевого або яскраво-червоного кольору, але в жодному випадку не темно-червоного або чорного, жовтуватого чи сірого. Зябра іншого кольору, потемнілі, плямисті, покриті слизом – ознака неякісної риби. Крім того, пластини зябер не повинні злипатися між собою. Недобросовісні продавці часто видаляють рибі очі або відрізають голову: так ідентифікація неякісного продукту значно ускладнюється.

Луска має бути вологою. Якщо ж вона суха, ламка, з тріщинами – ця риба довго лежала без води, а значить – несвіжа. Шкіра повинна бути без пошкоджень, мати природний блиск і колір, не здаватися блідою. У свіжої риби слиз на шкірі прозорий. Якщо шкіра змінила забарвлення, стала тьмяною і липне до рук – цю рибу краще не купувати.

Натисніть на рибу: і живіт, і спинка мають бути в міру м`якими, спинка трохи твердіша. Стара риба буде з дуже твердою спинкою, а на животі від пальців залишатимуться ямки. На тушці не повинно бути множинних кривавих плям – вони говорять про те, що або риба була хвора, або її неправильно транспортували. Хвіст не має бути сухим або погнутим – це говоритиме про те, що риба стара.

У свіжої риби майже немає запаху. Трохи сильніше він відчувається, якщо підняти зяброву кришку. У будь-якому випадку, він не повинен бути неприємним, кислим або тухлим. Також ви не маєте відчувати запах риб’ячого жиру. Свіжа річкова риба злегка пахне річкою, а морська – морем.

Плавники повинні бути в акуратному стані, а якщо вони пошкоджені і злипаються, це може свідчити про те, що рибу неправильно зберігали.

Якщо ви хочете купити живу рибу, яка плаває в акваріумах супермаркетів, то подивитися, щоб вибрана вами риба була рухливою, а не млявою.

Купуючи рибу мокрого заморожування, лід, який її покриває, повинен нагадувати глазур, і щоб на ньому не було пошкоджень, які свідчать про повторне заморожування. Риба сухого і мокрого заморожування повинна бути тверда на дотик, без найменших ознак розм’якшення. Не варто брати рибу з білими плямами або ділянками, що поміняли колір: це вказує на обмороження або зіпсутість. Заморожена риба зберігається в холодильниках від 6 до 12 місяців. Протягом 72 годин продають в’ялену рибу, без охолодження. Якщо ж її кладуть на лід, то таку рибу реалізують протягом 12 днів.

Термін придатності можна прочитати на етикетці, якщо купувати запаковану рибу, або ж в документах, які супроводжують конкретну партію товару. Отже якщо у вас виникли сумніви в якості, можете запитати про ці документи, а продавець зобов`язаний їх надати.

Купувати солону рибу краще цілою: це ознака того, що використовувався свіжий примірник. Бажано, щоб рибка лежала в упаковці виробника і була зроблена за ДСТУ.

Правильно засушена риба відрізняється чистою шкіркою, без сольових нальотів, щільною структурою м'яса. Її запах - характерний, без затхлості. Вся тушка риби однаково пофарбована - без часткового пожовтіння.

Риба якісного копчення має суху поверхню, золотисто-жовту на вигляд, м'якоть щільної консистенції, на запах віддає приємним димком. Не соромтеся перед покупкою копчену рибу понюхати. Якщо аромат копчення дуже різкий і хімічний, значить, рибу точно готували за допомогою «рідкого диму». У правильно приготовленого свіжого продукту повинен бути присутнім легкий аромат копчення і приємний запах деревного диму. На жаль, «рідкий дим» не заборонений законом, і іноді його використовують навіть в поєднанні з натуральним копченням. Зберігати копчену рибу потрібно в прохолодному місці.

Якщо ж продукт нарізаний на шматки або продається у вигляді філе, треба дивитися на якість м'яса — воно повинно мати здоровий і соковитий зовнішній вигляд. Не варто брати обвітрені і потемнілі по краях шматочки.

При виборі риби надавайте перевагу вітчизняній, яка вирощена в ставкових господарствах або виловлена в наших річках і морях. Вона смачна і корисна!

Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області

Общество Рыба
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