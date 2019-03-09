Закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісі Пожежонебезпечний період розпочинається водночас із сезонним потеплінням. Лісівники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, що може застерегти від трагічних наслідків.

Лісові пожежі були і є найбільшим лихом для лісу. За лічені хвилини вони можуть знищити або пошкодити лісові насадження, що вирощувалися десятиріччями. При цьому знищуються не тільки лісові масиви, рослинність, гинуть також дикі тварини, птахи, комахи. Державне підприємство «Сумське лісове господарство» як найбільший постійний лісокористувач в м. Суми та Сумському районі нагадує, що потрібно бути дуже обережним з вогнем, та чітко дотримуватись правил пожежної безпеки.

Основною причиною виникнення лісових пожеж є порушення громадянами вимог Правил пожежної безпеки в лісах, а також випалювання сухої трав'яної рослинності на сільгоспугіддях, пустищах, вздовж доріг, що межують з лісовими масивами. Сильні весняні вітри сприяють розповсюдженню вогню у прилеглі лісові насадження, чим створюють реальну загрозу їх знищення. Зростання відвідування лісових насаджень населенням, особливо у вихідні та святкові дні, також зумовлює значне збільшення кількості пожеж.

Порушення правил пожежної безпеки несе загрозу навколишньому середовищу і становить небезпеку для життя людей.

Нагадуємо, що громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані:

– виконувати правила пожежної безпеки в лісі, виховувати у дітей обережність у поводженні з вогнем; – повідомляти лісогосподарське підприємство, територіальний підрозділ ДСНС, місцеві органи влади про виникнення лісової пожежі.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

– розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях; – заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети; – палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки; – залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я; – заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна; – випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

Якщо люди виявляють загорання у лісі, перш за все, потрібно повідомити чергового лісової охорони за номером (0542) 60-61-34 або зателефонувати ДСНС на номер 101.

Звертаємо Вашу увагу, що порушення вищезазначених правил тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність, а саме за:

- порушення вимог пожежної безпеки в лісах передбачає адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян від 85 грн до 255 грн і на посадових осіб - від 255 грн до 850 гривень. - знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 255 грн до 850 грн і на посадових осіб – від 595 грн до 1020 гривень.

- самовільне спалювання рослинності або її залишків передбачає адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян – від 170 грн до 340 грн, на посадових осіб від 850 грн до 1190 гривень. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340 грн до 680 грн, на посадових осіб від 1 190 грн до 1 700 гривень.

Окрім того, статтею 245 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків вогнем чи іншим загально-небезпечним способом.

Винні особи караються штрафом від 5100 грн до 8500 грн або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк. Такі ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Тільки спільними зусиллями ми зможемо зберегти ліси від вогню!

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