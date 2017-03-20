«Романтику» обещают открыть к осени, если хватит денег Во вторник, 26 марта, городские власти проинспектировали реконструкцию молодежного центра «Романтика», пишет сайт мэрии.

«В 2016 году, когда встал вопрос реконструкции этого здания, поступало немало предложений: кто-то хотел сделать здесь развлекательный центр, другие - торговый и так далее, но мы приняли решение в пользу громады города для того, чтобы дети, молодежь и все желающие могли заниматься здесь творчеством, спортом, развиваться умственно, духовно и физически, хорошо с пользой проводить свой досуг. Уже скоро «Романтика» станет центром молодежного, культурно художественного и спортивной жизни города», - сказал городской голова Александр Лысенко.

Он отметил, что средства предусмотрены на реконструкцию здания расходуются максимально эффективно и прозрачно, и все работы выполняются качественно. Последнее он, по его словами, контролирует лично.

По словам первого заммэра Сум Владимира Войтенко, внутренние работы выполнены более чем на 80%. На реконструкцию «Романтики» из городского бюджета направили 18 млн гривен. За эти средства в здании размером более 2500 м² укрепили фундамент, наладили систему отопления, восстановили кровлю. Ремонт первого этажа практически завершили, здесь расположены раздевалки, санузлы, тренировочные залы для спортсменов, душевые, кабинеты, танцевальные залы. На втором этаже, где будет концерт-холл, пока дообустраивают пол и докрашивают стены. Сейчас главный вопрос - обустройство качественного освещения и звука, поэтому далее «Романтику» будут наполнять материально-техническими средствами.

Чиновник сообщил, в следующем месяце начнется ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории. При выполнении наружных отделочных работ постараются максимально сохранить аутентичность здания. По предварительным расчетам, для того, чтобы полностью обновить внешний вид здания, нужно около 10 млн грн. На этот год на реконструкцию «Романтики» запланировано 8 млн грн, поэтому руководство города будет искать пути к финансированию, чтобы в ближайшее время работы завершить.

По словам директора городского центра досуга молодежи Игоря Ганненко, атмосфера обновленной «Романтики» призвана вдохновлять на новые идеи и их дальнейшую реализацию.

«Все залы мы стараемся сделать максимально комфортными и функциональными, чтобы была возможность одновременно проводить различные мероприятия, начиная с каких-то спортивных тренировок, заканчивая кинопросмотрами или встречами общественных организаций. Главная цель, чтобы зал был наполнен «жизнью», проще говоря, 24/7 и подходил для любого вида деятельности. Для проведения спортивных соревнований предусмотрены раздевалки с душевыми», - рассказал он.

На сайте мэрии ничего не говорится о сроках реконструкции, но на встрече чиновники говорили, что планируют ее завершить к осени.

Напомним: тендер на реконструкцию выиграло ООО «Топаз», предложив сделать ремонт за 23 млн грн. Если следовать логике В.Войтенко, то уже в эту сумму втиснуть не удастя: уже потрачено 18 млн, еще нужно 10, не считая благоустройства вокруг.

Предыдущий выездной брифинг для журналистов проводили 10 месяцев назад, в мае 2018-го. Тогда говорили, что "Романтика" готова на 50%, при этом потрачено было 14 млн грн.