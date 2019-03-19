«АТБ»: у центрі уваги – розвиток власних торгових марок Займаючи перші позиції у вітчизняному ритейлі, національна торговельна мережа впроваджує сучасні тренди світового досвіду, серед яких – розвиток ВТМ.

Багато покупців звертають увагу на продукти різних товарних категорій, які марковані однаковими логотипами. Наприклад, у магазинах «АТБ» на крупах, сметані, ковбасних виробах стоїть маркування «Розумний вибір». При цьому на полицях інших торговельних мереж такої продукції не побачиш, оскільки це товари так званих власних торгових марок (ВТМ).

З подібним терміном добре знайомі європейські покупці. Вітчизняні господині також уже встигли належним чином оцінити всі переваги цих товарів. Маркування ВТМ означає, що продукцію випускають перевірені виробники на замовлення конкретної торговельної мережі. При цьому ціна на неї значно нижча, оскільки мінімізовані витрати на логістику та рекламу. Асортимент магазинів «АТБ» (а це сьогодні більше 3500 найменувань товарів) майже на чверть складається з продукції власних торгових марок.

«Власні торгові марки – це товари, які представлені тільки в нашій мережі, бо їх виробляють виключно на замовлення «АТБ». До них ми висуваємо найжорсткіші вимоги, адже вони є «обличчям» нашої компанії. Тому незважаючи на низьку ціну, якість продукції ВТМ не поступається якості товарів відомих брендів», – зазначає Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

Дана продукція формує ексклюзивний асортимент торговельної мережі. Покупці купують якісні товари за цінами до 30% нижчими ніж на аналогічну брендовану продукцію.

На даний час товари ВТМ представлені практично у всіх товарних категоріях. При цьому чотири рівні ВТМ орієнтовані на різні цінові сегменти. Перший (високий) ціновий рівень – продукція з маркуванням «De Luxe Foods & Goods Selected», якою позначають елітні імпортні товари. Їх компанія ввозить в країну самостійно, що дозволяє економити і пропонувати найбільш конкурентоспроможні ціни. Середній плюс – ТМ «Спецзамовлення “АТБ”». Третій (середній) ціновий рівень – продукція торгової марки «Своя лінія», четвертий – бренд «Розумний вибір», товари якого є найдешевшими.

Вдосконалення лінійок ВТМ у компанії відбувається постійно, оскільки ці товари користуються підвищеним попитом з боку клієнтів магазинів. У найближчих планах «АТБ» – розвиток ВТМ з акцентом на інноваційні товари в категорії «Фреш». Пріоритетним напрямком є випуск якісних товарів для здорового харчування: без вмісту пальмового масла, шкідливих барвників, харчових добавок і консервантів. Зараз активно розвивається власна торгова марка «Спецзамовлення “АТБ”». В її асортименті представлені молочні продукти від фермерських господарств з молока вищого сорту, ковбасні вироби, виготовлені за ДСТУ, натуральне згущене молоко. У 2019 році заплановано розширення лінійки «Спецзамовлення “АТБ”» за рахунок категорії «бакалія». Крім цього, очікуються приємні сюрпризи і в ТМ «De Luxe».

Розвиваючи власні торгові марки, компанія «АТБ» прагне показати споживачам турботу й увагу, які вкладені у виробництво кожної асортиментної позиції. У зв'язку з цим стратегія позиціонування націлена також на індивідуальний підхід до випуску новинок. Саме тому, купуючи продукцію ВТМ, споживач може бути впевненим у безпечності та якості улюблених товарів.

Тарас Марійко