Корь в Сумах: недетские последствия детской болезни После смерти от кори роженицы перинатального центра заболело шесть контактировавших с ней медработников - две санитарки приемного отделения, одна акушерка и три медсестры

Причем одна из них по совместительству работала еще и в отделении патологии новорожденных в Сумской областной детской клинической больнице.

Два областных медучреждения – перинатальный центр и детская больница – из-за угрозы распространения заболевания закрыты на карантин до 15 апреля. Людям, которые не знают, привиты ли они от кори, медики советуют проверить свой иммунный статус. Примечательно: такое исследование, поскольку оно относится к профилактическим, можно сделать только в частных медучреждениях (стоит 100-200 грн). Кроме того, вакцины от кори в свободной продаже ни в Сумах в частности, ни в Украине вообще нет, а «бюджетная» положена только детям и контингенту из группы риска (медработникам, педагогам, военнослужащим).

Взрослых больше, чем детей

На прошлой неделе начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко высказал официальную позицию по поводу смерти роженицы от кори в областном перинатальном центре и последующем распространении этого заболевания среди медперсонала и других контактных лиц. По его словам, никакой паники не должно быть, т.к., по имеющимся данным, для этого нет оснований, особенно при сравнении с ситуацией в Западной Украине (в Тернопольской, Ивано-Франковской областях), где регистрируется по 100 случаев в день! В 2016 году в Сумской области не было случаев заболевания корью, в 2017-ом – семь , в 2018-ом – 296 и уже 140 - в текущем году. При этом дети составляют меньший процент среди заболевших.

- В Украине в целом наблюдается негативная динамика заболеваемости корью, однако ситуация в Сумской области остается контролируемой. С начала года у нас заболело 140 человек. Из них 107 взрослых (76%) и 33 ребенка (24%). Это преимущественно жители Сум и 14 - районов области. Не регистрировалась в этом году корь в Липоводолинском, Надригайловском, Серединобудском, Ямпольском районах. На прошлой неделе заболел 31 человек, их них 26 взрослых и пятеро детей. На сегодня 30 человек госпитализированы и один получает лечение амбулаторно, - проинформировал С.Бутенко, подчеркнув, что 59 процентов заболевших – люди с неизвестным вакцинальным статусом. - К сожалению, на прошлой неделе у нас был один летальный случай от кори. И это первый случай в области – умерла в перинатальном центре роженица 24-х лет. Ребенок сегодня находится в Сумской областной детской клинической больнице. На данный момент проявлений кори у ребенка нет. Он наблюдается медработниками, состояние его стабильное, удовлетворительное.

Также в детской областной больнице в боксовых палатах этого же отделения пребывает еще двое детей, больных корью: двухмесячный ребенок из Бурынского района, который контактировал с родственниками умершей женщины, и ребенок пяти лет из Ромен. Эти дети получают лечение в соответствии с протоколами и находятся под бдительным наблюдением медработников.

Карантинные меры

- 22 марта мы ввели карантинные ограничительные меры в перинатальном центре, - сообщил Сергей Бутенко. - Это был абсолютно оправданный шаг, потому что шесть медработников, которые контактировали с роженицей, заболели корью. Все они госпитализированы, у трех из них диагноз подтвержден (вакцинальный статус), у трех – нет. При этом двое из них вакцинировались уже после того, как стали контактными. Действительно, это не было в течение 72 часов, а на четвертый-пятый день.

В гинекологическом отделении перинатального центра также находится женщина в позднем послеродовом периоде, больная корью, направленная из Ахтырки. Ребенок находится в Ахтырке, у него нет симптомов кори. А женщина пребывает на третичном уровне лечения.

Также ограничительные меры до 15 апреля мы ввели в Сумской областной детской клинической больнице в связи с тем, что там находится ребенок, контактировавший с больной корью. А одна медсестра работала и в перинатальном центре, и по совместительству еще в детской областной больнице (как это могло случиться, разбирается комиссия). Плановых поступлений до 15 апреля в учреждение не будет. В то же время ургентные отделения, такие как хирургическое, травматологическое, будут работать.

Женщины, пребывавшие в перинатальном центре в период нахождения там больной корью, постепенно выписываются из стационара. Это преимущественно жители районов нашей области. Дано поручение районным акушерам-гинекологам вести этих женщин несколько дней, наблюдать и детей, и рожениц, чтобы своевременно, если вдруг был контакт и они заболели, это выявить. Инкубационный период еще не закончился. Поэтому все мероприятия в очагах, где есть вспышки кори (работу с контактными лицами, их вакцинацию), мы активно проводим.

По данным С.Бутенко, в Сумской областной детской клинической больнице 96 процентов медработников, которые нуждались в прививке, привиты. В перинатальном центре этот показатель меньше, но процесс вакцинации медработников продолжается. Показатель вакцинации детей в области выше, чем в государстве в целом, – 97 процентов двухлетних детей привиты. Остальные 3% составляют медицинские противопоказания или религиозные убеждения.

Что касается взрослых, то С.Бутенко считает: вспышки кори – это последствия увеличения прослойки общества, которая в свое время не была привита по разным причинам. Теперь вакцинами, купленными за бюджетные средства для детей, можно прививать и взрослых из группы риска, куда отнесены медработники, военнослужащие, работники образования.

Профилактика распространения

– Министерство здравоохранения подтвердило это письмом-разрешением - вакцины, приобретенные за средства государственного бюджета, мы можем использовать для вакцинации взрослого населения групп риска. Что мы, собственно, и делаем. На сегодня, привито больше 15 тысяч контингента риска, из них почти 11 тысяч – медработники. Обращаются к нам и Национальная полиция, и СБУ, и другие воинские формирования, дислоцированные на территории Сумской области. До конца года полностью обеспечены вакцинами дети и группы риска. Но мы все равно работаем над тем, чтобы предусмотреть возможное увеличение случаев заболевания корью, поэтому из Львовской области и некоторых других областей, где есть излишек вакцины, просим перераспределить нам.

Главный инфекционист управления здравоохранения облгосадминистрации Ирина Троцкая советует тем, кто не знает, был он привит от кори или нет, проверить свой иммунный статус - пройти обследование на иммуноглобулин джи к вирусу кори.

- При наличии вакцины в любом учреждении здравоохранения вы можете сделать прививку. Но сейчас, к сожалению, до лета не будет вакцины на фармацевтическом рынке Украины, т.к. фирма-производитель не поставляет ее в достаточном количестве, - сетует врач.

При этом Ирина Троцкая обращает внимание на укрепление иммунитета тех, кто ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек.

- Здоровый образ жизни еще никто не отменял. Практически все пациенты с тяжелым течением кори имели плохие привычки – к примеру, с ранних лет курили, - говорит она. - В прошлом году уровень заболеваемости корью в Украине равнялся 125, в Сумкой области – в пять раз меньше. Сейчас в Украине зарегистрировано больше 32 тысяч случаев. К сожалению, количество летальных исходов в этом году в Украине бьет все рекорды. Уже 14 человек в этом году умерли от кори, на прошлой неделе - четыре. В центре страны - Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях - рост заболеваемости незначительный.