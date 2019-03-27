«АТБ»: професіонали вирішують усе Найпотужніша вітчизняна торговельна мережа пропонує скористатися власним досвідом ефективної кадрової політики.

Для багатьох молодих людей проблема знайти цікаву роботу з офіційним працевлаштуванням сьогодні стає, як-то кажуть, «місією нездійсненною». Ситуація, яка склалася на вітчизняному ринку праці, змушує вчорашніх випускників шукати кращої долі далеко від рідної домівки. Однак у компанії «АТБ» з таким станом речей не погоджуються. Більше того – на власному прикладі доводять: в Україні можна працевлаштуватися на гідну посаду й отримати прекрасні перспективи професійного розвитку.

Для того щоб кожна людина, яка приходить на роботу в «АТБ», змогла набути необхідного досвіду та знань і стати членом великого дружного колективу, керівництво корпорації робить чимало.

«Ми завжди підкреслювали, що кадрова політика корпорації спрямована на ефективне використання та розвиток людського капіталу підприємства. Це не просто слова, це кропітка робота над комплексною системою, яку ми будували, орієнтуючись на передові іноземні технології та власний двадцятирічний успішний досвід роботи на українському ринку», – зазначає Олена Федаш, директор департаменту управління персоналом корпорації «АТБ».

Йдеться перш за все про власні учбові центри, у яких провадять підготовку лінійного персоналу. Перший такий центр «АТБ» з'явився на Дніпропетровщині. У 2011 році на його базі було організовано регіональне відділення в Києві. З 2017 року працюють представництва у Львові й Одесі.

«Власні учбові центри – це гордість компанії. Вони забезпечують не тільки професійне навчання співробітників, але й розвиток управлінських якостей керівників і членів внутрішнього кадрового резерву», – підкреслює Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

У центрах, крім індивідуально розроблених програм з отримання базових знань з профільних дисциплін і надбання досвіду щодо сучасних стандартів сфери обслуговування, впроваджені передові форми навчання. В учбових центрах «АТБ», співробітники отримують знання, практикуються у досвідчених наставників, складають іспити на предмет засвоєння пройденого матеріалу. Результати таких іспитів відбиваються на кар'єрних перспективах. Ефективно працює система так званих соціальних ліфтів, яка сприяє тому, що кращі співробітники через кілька років, маючи досвід та виявивши старанність, можуть очолити міжрегіональний офіс. Практично весь керівний склад – це вихованці самого «АТБ»: не запрошені фахівці, а люди, що пройшли в компанії весь шлях від найпростішої першої роботи до солідної посади. Кадри корпорація виховує самостійно, демонструючи приклад своїм колегам. Це справжня «кузня кадрів», яка робить істотний внесок у підвищення престижу професій, пов’язаних з торгівлею, впроваджує нові стандарти освіти у цій галузі.

Слід зазначити, що подібний досвід варто поширювати, бо він підкріплений роботою колективу, який сьогодні налічує близько 60 тис. осіб (тільки у 2018 році корпорацією «АТБ» було створено понад 6 тис. робочих місць).

Кадрова політика, спрямована на ефективне використання та розвиток людського капіталу підприємства, доводить свою ефективність. А для пересічних робітників, які тільки-но влаштувалися на посаду в «АТБ», – це унікальна можливість стати професіоналами та набути впевненості у своєму майбутньому на рідній землі.

Надія Громушкіна