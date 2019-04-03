Дешево і з посмішкою: як у Сумах гарантують якість харчів Для будь-якого покупця, у тому числі й мешканця нашого міста, двома найголовнішими критеріями вибору продуктів є їхня ціна та безпека.

Суми входять до переліку 256 міст у 22 областях України, де обидва фактори завжди гарантовані. Це супермаркети найбільшої торговельної мережі країни – «АТБ». Лідер вітчизняного дискаунт-ринку впровадив багаторівневу систему аудиту якості товарів.

Продукти у магазинах «АТБ» абсолютно безпечні. Перевірки якості понад 1000 товарних позицій відбуваються щомісяця, щокварталу, раз на півроку тощо. Продукти беруть прямо з полиць супермаркетів, зокрема й у Сумах, та направляють на ретельні експертні дослідження у лабораторії.

«Перша група – швидкопсувні продукти та дитяче харчування. Їх ми перевіряємо щомісяця. Друга група (усі інші продукти) – проходять контроль один раз на квартал. А промислові товари перевіряють раз на півроку», – розповідає керівниця відділу контролю якості продукції ТОВ «АТБ-маркет» Рита Печериця.

У разі виникнення певної потреби, наприклад у випадку скарги клієнта (магазини мережі «АТБ» постійно відвідують більш як три з половиною мільйони українців), відразу ж призначають позапланову перевірку.

Слід зазначити, що подібна послідовна стратегія аудиту якості продуктів вже довела свою ефективність у розвинених країнах Євросоюзу. В Україні ж завдяки багаторічним зусиллям «АТБ» клієнти можуть довіряти високій якості продуктів харчування, куплених у будь-якому з магазинів мережі. Нагадаємо, що асортимент магазинів «АТБ» на сьогодні складає понад три з половиною тисячі товарів.

Про їхню безпеку та якість постійно дбає більш ніж шістдесятитисячна армія працівників компанії «АТБ-маркет», провідних фахівців, науковців і міжнародних аудиторів.

Ще з 2017 року супермаркети «АТБ» проходять сертифікацію за стандартом ISO 22000:2005. Він передбачає ретельний контроль безпеки продуктів харчування на всіх етапах. Це так звана система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз ризиків і критичні точки контролю). Згідно з нею товар тестують на безпечність на всьому шляху: заготівля сировини, виробництво, транспортування, зберігання у належних умовах, придбання покупцем у маркеті (у нашому випадку – у будь-якому зі 1004 магазинів «АТБ» по всій країні).

Слід зазначити, що одержання сертифіката дотримання стандартів ISO 22000 вважається міжнародним знаком якості, оскільки гарантує безпеку продуктів.

Також перевірка дотримання стандартів якості відбувається у постачальників і виробників. Проводять такий аудит не рідше ніж раз на рік.

У контрактах мережі «АТБ» з постачальниками та виробниками продуктів харчування обов’язково окремим пунктом прописана умова регулярного контролю продукції за основними показниками якості та безпеки.

Ірина Крушик