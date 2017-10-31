Сумчане «с войной в глазах» становятся героями книг Сумской журналист Игорь Стрельцов (Назаренко) написал книгу «Дневник «Андерсена» - о войне на Донбассе, а еще о коррупции, которая убивает

Символичны судьбы главных героев: сумские парни, не державшие раньше в руках автомат, выжили в аду войны, в отличие от инспектора сумской таможни, отказавшегося участвовать в коррупционной схеме.

Книга вышла в харьковском издательстве «Фолио» в серии «Военные дневники». Тираж 1 тыс. экземпляров. Прототипы главных героев, истории которых положены в основу сюжета, живут и работают в Сумах. Поскольку книга о сумчанах, первая презентация - в Сумах. Автор познакомил своих коллег-журналистов с участниками АТО Александром Зайцем, Андреем Коробкой и его супругой-волонтером Викторией Коробкой в пресс-клубе. Всеукраинская презентация запланирована на IX Международном фестивале «Книжный Арсенал» (Киев, Мистецький Арсенал, 22—26 мая). Книгу уже можно приобрести в сети книжных магазинов «Буква». Оригинал написан на украинском языке, но есть уже и русский перевод.

До этого свои книги о войне на Донбассе издали сумские писатели-журналисты Евгений Положий «Иловайск» и Владислав Ивченко «2014».

Невыдуманные истории

Наряду с военной линией Игорь Назаренко в «Дневнике «Андерсена» развивает еще две автобиографические темы: будни сумской таможни, где он работал до прихода в журналистику, и очень трогательную историю мальчика-инвалида. Прототипом Матвейки стал его сын Илюша, умерший из-за халатности врача «скорой помощи» в возрасте 13 лет (об этом резонансном событии мы писали летом 2014 года).

Как рассказал автор, книга задумывалась задолго до рокового для него и для всей страны 2014-го года, в ней несколько сюжетных линий – во времени и пространстве.

- Книгу я начал писать в 2009 году, - говорит Игорь Назаренко. - Почему я взялся ее писать? У меня был… сын-инвалид, мальчик с ДЦП, и я хотел рассказать людям о проблемах семей детей с инвалидностью. Чтобы было интересно, повествование построил в форме таможенного детектива. Я больше 15-ти лет проработал на таможне, знал много историй, происходивших со мной, с моими коллегами и написал об этом в такой, больше юмористической, форме. В 2014 году отправил книгу на один из известных литературных конкурсов, но никаких премий не получил, потому что в ней я поднял вопрос контроля России над нашими государственными органами, в частности таможней. Потом я позвонил через некоторое время – через год (потому что в тот же год умер мой сын, и мне было не до литературных конкурсов) – поинтересовался, почему ничего не вышло. Мне сказали, мол, тогда с Россией была дружба и такие вопросы были некстати.

Началась война. Я стал ездить на Донбасс как журналист, как волонтер. Снял документальный фильм «Сталкер зоны АТО». И решил дописать эту книгу уже по-другому. Я начал искать героев этой войны. Мой давний товарищ по занятиям айкидо Саша Заяц, который только что вернулся из АТО - война была еще у него в глазах, - рассказал о своем товарище, с которым познакомился там во время обороны Марьинки. И я, услышав историю Александра, Андрея, его жены Виктории, ставшей волонтером, решил соединить свою таможенную историю с историей, пережитой ими.

При этом Игорь Назаренко отмечает, что две трети материала из написанной раньше книги о таможне осталось незадействованным, так что, возможно, со временем последует продолжение таможенной истории в более легком варианте.

Пошли, чтобы остановить войну

Андрей Коробка, командир взвода гранатометчиков, а впоследствии командир опорного пункта, сейчас продолжает работать в банке, откуда уходил служить по повестке. Это была третья волна мобилизации. Всего мобилизация длилась 13 месяцев. В АТО провел 11 месяцев, из них около 8 - на самом нуле в Марьинке (пограничники стояли за ними). На некоторое время (месяца на полтора) подразделение отводили на вторую линию обороны, потом вернули в Красногоровку – это практически та жа Марьинка (расстояние между ними около 2 км), там стояли до самого «дембеля».

- В книгу взяты рассказанные нами истории, которые мы пережили в 2014-15 году. Описаны судьбы парней до 2014 года, которые имели в большинстве своем гражданские профессии, не связанные с войной. И никто не задумывался о том, что придется взять оружие и пойти защищать свою страну. Но в 14-м году сложилась такая ситуация, что всем пришлось переосмыслить свою жизнь и сделать выбор – либо пойти защищать свою страну, либо попытаться отсидеться дома и надеяться на то, что война их не коснется. Мы свой выбор сделали, - говорит Андрей Коробка. - В этой книге, собственно, и описано, как мы жили, с чем столкнулись. Книга о дружбе, о предательстве, о взаимоотношениях, есть какие-то веселые моменты, также описаны страшные события, которые мы пережили – гибель друзей, мирных жителей. Кстати и среди местных жителей было достаточно людей, которые нам помогали. Благодаря этой книге мы освежили свои воспоминания, а читатель имеет возможность более детально узнать, как это все происходило.

- Тяжело говорить, когда накатывает, - с комом в горле и со слезами на глазах продолжает рассказ Андрея его жена-волонтер Виктория Коробка (сейчас волонтер Красного Креста), вспоминая о том, как в их семье решался вопрос «идти или не идти». - Я дословно помню, что я сказала мужу. Он меня спрашивает: «Что мне делать?» Я говорю: «Ч не имею права ставить вопрос ребром, посылать тебя на войну или уговаривать, чтобы ты остался дома. Ты – мужчина и должен сам решить, что для тебя важнее. Я приму любое твое решение». Он поступил как достойный мужчина. Он сказал: «Я пойду, я вижу, как ты переживаешь, ты не будешь меня уважать, если я останусь дома». И это действительно так.

Игорь передал все в книге настолько детально! Когда мы читали черновик, конечно, я, как эмоциональный человек, все заново переживала, возвращалась к своим мыслям. Поэтому я и сейчас плачу, так как все равно возвращаюсь назад. Отпечаток в жизни война все-таки оставила. Хотя иногда и плохо, что не каждого это коснулось - была бы какая-то ответственность у других людей, они бы как-то по-другому смотрели на свою жизнь. Я очень благодарна Игорю, что он рассказал о Героях, а они действительно для меня Герои, даже если никем это и не определено. И я очень благодарна нашим парням, что они вернулись живыми.

Александр Заяц, командир танка, до войны был дизайнером, сейчас работает модельщиком по деревянным моделям на одном из частных предприятий.

- Эта книга напоминает о войне и заставляет нас задуматься над нашей жизнью. Над тем, что переживают те ребята, которые сейчас защищают нашу Родину, и что переживают их близкие. Это наша трагедия. Не было бы этих ребят, не было бы семей, переживающих за них, не было бы и Родины, - говорит он. - Конечно, есть и более трагические истории на этой войне – люди погибают. Это жизнь как она есть. Надо быть самим собой и любить Родину.