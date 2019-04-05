Звідки береться знижка – на чому економлять мережі супермаркетів Хто з мешканців Сум відмовиться купувати товари та продукти за цінами, нижчими від ринкових, при цьому аж нітрохи не втрачаючи у їхній якості та свіжості?

Наразі така можливість є. А місцем, де встановлені наднизькі ціни, є супермаркети найбільшого дискаунтера – «АТБ-Маркет». Нині у 259 містах 22 областей країни, зокрема й на Сумщині, таких магазинів аж 1008.

У середньому вартість товарів в «АТБ» нижча за ринкову на 15–25 %. Та за умови акції «цінопад» сягає навіть 50 %.

Запорука настільки значного зниження цін за чіткого дотримання найвищих, навіть за європейськими нормами, стандартів якості та безпеки, у впровадженні інноваційних систем енергоефективності та наявності найбільшої у країні логістичної інфраструктури.

З понад 3500 найменувань товарів на полицях супермаркетів найбільшого за багатьма показниками (товарообігом, сплатою податків, кількістю торговельних представництв) українського дискаунтера майже тисячу представлено власними торговельними марками. Відтак, у ціну не увійшли жодні надбавки виробників, посередників, витрати на зберігання, перевезення...

Урешті, отримуємо мінімум мінус 30 % від ціни. Продукція власного виробництва та власного імпорту формує ексклюзивний асортимент мережі магазинів «АТБ», зокрема й у Сумах. Вона коштує значно дешевше, оскільки виробники не витрачають шалених грошей на рекламу чи просування бренду. Адже ринок збуту для них і без того величезний – постійними клієнтами мережі дискаунтерів «АТБ» сьогодні є понад 3,5 млн українців. До речі, річний товарообіг мережі «АТБ» у 2018 році сягнув майже 104 млрд грн.

Впродовж останніх років було модернізовано весь ланцюг виробництва та продажу, використано ефективні бізнес-моделі управління, упроваджено екологічні та енергозберігаючі технології.

Компанія «АТБ-Маркет» сформувала надпотужну власну логістичну систему.

«Компанія відбудувала одну з найбільших в Україні логістичних інфраструктур. Це дозволяє вчасно доставляти продукти й товари до супермаркетів «АТБ», незалежно від того, де вони розташовані. Працюють одразу вісім надсучасних мультитемпературних складських центрів. Цілодобово здійснюється чітке планування та облік руху товарних потоків на території майже усіх регіонів України», – розповідає заступник генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.

Дозволяє зекономити кошти клієнтів «АТБ» і постійне впровадження компанією сучасних концепцій енергоефективності. Зокрема, здійснено перехід магазинів на економне освітлення (LЕD), працює ефективна система рекуперації тепла. Воно збирається від роботи, скажімо, холодильного обладнання та спрямовується на обігрів. Відтак, маємо суттєву економію на енергоносіях.

Незважаючи на наднизьку ціну, покупець отримує дійсно якісний і свіжий продукт, безпеку якого гарантовано міжнародним знаком якості – сертифікатом ISO 22000:2005.

Тож саме у супермаркетах «АТБ» Сум можна не тільки придбати стовідсотково свіжий товар, а й іще зекономити чималі кошти із власного гаманця.

Роман Іванов