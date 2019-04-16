У Сумах напередодні Великодня можна зекономити значні кошти Смачно та без зайвих витрат відсвяткувати Великдень мешканцям Сумщини пропонує лідер вітчизняної роздрібної торгівлі – компанія «АТБ-маркет».

У мережі супермаркетів «АТБ», яких на сьогодні налічується 1011, вже чекає на покупців усе, що може стати у пригоді до найбільшого православного свята. За цінами, які у маркетах мережі «АТБ» нижчі на 10–15% за ринкові, сьогодні можна вигідно заповнити великодній кошик. Придбати гарантовано якісні ковбаси, крупи, молочні продукти, яйця, борошно, випічку, олію, найсвіжіші овочі, фрукти.... Також у наявності недорогі якісні форми для випікання, обгортки та фарби для яєць, яскраві прикраси для пасочок тощо.

Загалом на полицях дискаунтерів «АТБ» наявні понад три з половиною тисячі найменувань товарів повсякденного попиту та продуктів харчування.

Майже третина цього асортименту – це продукція ВТМ і власний імпорт, отже, коштують вони ще дешевше. Вартість товарів цього ексклюзивного асортименту нижча мінімум на 30%, але досягається квітневе зниження цін аж ніяк не за рахунок безпеки – у магазинах регулярно проводять перевірки якості усіх категорій продуктів.

«Особливу увагу приділяємо дотриманню вимог щодо якості та безпеки сировини, кінцевої продукції, екологічним аспектам виробництва…», – розповідає заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-маркет» Наталія Шаповалова.

Лідер української торгівлі приготував особливий подарунок українцям до Великодня – переважну більшість продуктів власного виробництва (так званого ексклюзивного асортименту) у мережі магазинів «АТБ» пропонують за спеціальними акційними цінами. За умови участі в акціях чи накопичення бонусів загальна вигода для клієнта може перевищити навіть 55%. Виробники, що виготовляють продукцію для «АТБ-маркет», не мають потреби закладати у вартість товарів величезні кошти видатки на рекламу та просування на ринку. У цьому немає потреби, адже бренд «АТБ» добре знайомий мешканцям двадцяти двох областей України.

Цікаво, що практику неймовірно вигідних святкових пропозицій засновано у країнах ЄС та США. В Україні вперше її ефективно впровадив у національних масштабах унікальний вітчизняний дискаунтер «АТБ-маркет», здобувши прихильність і повагу мільйонів задоволених клієнтів, у тому числі й мешканців Сумщини.

Про ефективність обраної стратегії динамічного розвитку компанії «АТБ-маркет» свідчить лояльність мільйонів громадян. Загальний товарообіг найпотужнішого гравця на вітчизняному дискаунт-ринку за результатами 2018 року становив 103,9 мільярда гривень (разом із ПДВ). Це на 23% перевищило аналогічні фінансові показники попереднього року. За даними Державної фіскальної служби, корпорація «АТБ» очолює першу десятку найбільших платників податків України – за рік майже на десять мільярдів гривень поповнила бюджети різних рівнів, у тому числі й нашу міську скарбницю.

Головним завданням корпорації «АТБ-маркет» є гарантування якості та безпеки продуктів за умови доступних цін. Можете особисто у цьому переконатися, зібравши великодній кошик в «АТБ».

Сергій Городько