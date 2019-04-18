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Гормоны: в ответе за все

«Это что-то гормональное» — такую фразу мы слышим нередко, и довольно часто это оказывается правдой.

Ведь гормоны — вещества, которые выделяют железы внутренней секреции, — регулируют каждую секунду все жизненно важные процессы в организме человека. Поэтому любой сбой в работе эндокринной системы сразу сказывается на здоровье и самочувствии. Обнаружить проблему, устранить нарушения, провести коррекцию гормонального баланса — задача врача-эндокринолога. А пациент в свою очередь должен вовремя обратить внимание на подозрительные симптомы.

О заболеваниях эндокринной системы, как их предупредить и лечить рассказывает Наталия Владимировна Болотникова, врач-эндокринолог поликлинического отделения №1 города Сумы. 

- Расскажите, пожалуйста, о самых распространенных болезнях, которые лечит эндокринолог?

- Исходя из практики и статистики, на сегодняшний день самые распространенные заболевания эндокринной системы человека это следующие: сахарный диабет, заболевания щитовидной железы (узловой зоб, гипотиреоз, токсический зоб), а также избыточная масса тела.

- Какие симптомы чаще всего указывают на проблемы со щитовидной железой, а значит, нужна консультация эндокринолога?

- Симптомами, которые указывают на возможное наличие заболеваний щитовидной железы, являются: дискомфорт в области щитовидной железы, затруднение при глотании, одышка, боль в сердце, изменение частоты сердечных сокращений, нарушение артериального давления, общая слабость, неправильное потоотделение, расстройство сна, потеря или набор веса.

- Что, по Вашему мнению, необходимо знать каждому для профилактики заболеваний щитовидной железы?

- Для предупреждения заболеваний щитовидной железы очень важным является обязательное ежедневное употребление в пищу йодированной соли. К проблемам со щитовидной железой могут привести вредные привычки, среди которых: курение, злоупотребление алкоголем, прием обильных солнечных ванн. Поэтому лучше, конечно, стараться избавиться от них. В зоне большого риска находятся и люди с отягощенной наследственностью, они обязаны периодически проходить плановое обследование у эндокринолога.

- Сегодня уже говорят о том, что диабет второго типа можно назвать пандемией, которая охватила весь мир. Каковы причины его возникновения?

- Основными причинами развития сахарного диабета второго типа можно назвать: прием высококалорийной пищи, малоподвижный образ жизни, генетическую предрасположенность, хронический стресс, злоупотребление легкоусвояемыми углеводами (печенье, макароны, картофель и т.д.), переедание, вредные привычки (алкоголь, курение).

- Сложно ли лечить СД второго типа? Какие препараты чаще всего используются?

- Наука эндокринология не стоит на месте, в арсенале врачей постоянно появляются новые таблетированные препараты и новые методы. В лечении диабета много нюансов и особенностей, и лечить его должен только специалист-эндокринолог, а лучше — диабетолог!

- Что должен знать каждый человек для предупреждения заболевания сахарным диабетом второго 2 типа?

- Для профилактики возможного развития этого заболевания всем лицам после 40 лет хотя бы раз в год нужно проверять глюкозу в крови, особенно это касается тех, у кого диабетом болели родственники. Также в зону риска попадают люди с избыточной массой тела, артериальной гипертензией, с заболеваниями ЖКТ, те, кто длительно принимает гормоны, имеет заболевания кожи и т.д. Также не следует злоупотреблять сладким. Для профилактики диабета необходимо поддерживать нормальный вес, вести подвижный образ жизни, заниматься физическими упражнениями (20-30 минут ежедневно) и отказаться от вредных привычек.

- Как связаны эндокринные заболевания, в том числе и сахарный диабет, с другими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми?

- Сахарный диабет является одной из причин развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Хроническое повышение уровня глюкозы в крови приводит к разрушению сосудов на периферии, сосудов сердца, головного мозга, нижних конечностей, стойкому повышению АД, развитию атеросклеротических изменений в сосудах, их сужению, что может привести к инфаркту, инсульту, а также различным нарушениям мозгового кровообращения. Принимая во внимание социальную значимость этих заболеваний, а также негативные последствия, которые приводят в необратимым изменениям в организме, компания ООО «Кусум фарм», как ответственный производитель лекарственных средств, не могла остаться в стороне от решения столь важной проблемы. Поэтому в ее арсенале - высококачественные, эффективные, безопасные и, что немаловажно, доступные лекарственные средства. Среди выпускаемых лекарств есть как препараты, понижающие уровень глюкозы крови, так и лекарства для нормализации артериального давления, а также коррекции уровня холестерина. Немаловажным является еще и тот факт, что производство расположено в нашем родном городе Сумы и является гордостью нашего региона.

- Что бы Вы могли порекомендовать пациентам, которые уже столкнулись с заболеваниями эндокринной системы? 

- Необходимо неуклонно соблюдать диету, а также рекомендации эндокринолога и/или семейного врача. Важно регулярно посещать специалистов и по возможности отказаться от вредных привычек.

- В преддверии отпусков всегда возникает вопрос, можно ли загорать на солнце, если обнаружены нарушения функции щитовидной железы?

- Пациентам с нарушением функции щитовидной железы пребывание на солнце противопоказано, как и пребывание в жарких, душных помещениях. А будучи в отпуске следует помнить, что безопасное время для загара до 10 утра и после 5 вечера!

Возвращаясь к мысли, что предупредить болезнь проще, чем лечить, хотелось бы отметить, что посещать кабинет эндокринолога необходимо и здоровым людям. В некоторых случаях проблемы в этой сфере могут развиваться без заметных признаков, чем они и опасны. А грамотный специалист, вовремя определив заболевание, сможет подарить пациенту здоровье, качество жизни, а значит, счастье.

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