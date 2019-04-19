Сумская молодежь победила на Гурбах-2019 Команда «волков», состоящая из сумчан, тернополян и ивано-франковцев, победила команду «львов», в которой боролись львовяне, киевляне и представители других областей Украины в самой большой полевой военно-спортивной игре «Гурбы-Антонивцы».

В этом году игра собрала около 300 молодых патриотов со всей Украины. Сумская команда традиционно одна из самых массовых. Побороться за победу и почтить память борцов за независимость Украины в историческое место на границе Ривненской и Тернопольской областей из Сум отправилось больше 50 участников. Игра проходила со 2 по 5 мая в лесу между селом Антонивцы и урочищем Гурбы, где 75 лет назад в апреле 1944 года, состоялся бой отрядов УПА и частей НКВД. Из окружения смогли прорваться 4 тысячи бойцов УПА, чтобы потом на протяжении десяти лет воевать за независимую Украину.

Первая военно-патриотическая игра в память об этих событиях состоялась в 2003 году. Организатор – Молодежный националистический конгресс (МНК).

В соответствии с правилами игры участники делятся на две команды – «волки» и «львы». Есть еще группа диверсантов, с помощью которой организаторы игры держат в тонусе обе команды. Задача команд – обнаружить штаб и захватить знамя противника и соответственно уберечь свой флаг. Но выиграть можно и по очкам – лишив нарукавных повязок («убив») как можно больше соперников. Нынешнее противостояние завершилось со счетом 298-268. Как рассказал координатор сумской группы и куренной команды «волков» Сергей Литовка, небольшое преимущество в 30 очков свидетельствует о напряженном противостоянии. Кроме того, экстрима добавила погода: три дня шли дожди.

- Мы действовали по заранее наработанной стратегии: разделившись на группы по квадратам, прочесывали лес. В первый день ничего не нашли. Во второй день вступили в первый бой и успешно побили противника. А главное - системное прочесывание дало результат - нам удалось найти флаг «львов». Потом был еще один бой - «львы» побили нас. А диверсанты обнаружили наш флаг – это минус 100 баллов. Ночью мы поменяли место расположения флага, и до конца игры его удалось сохранить неприкосновенным. Мы распланировали игру задолго до ее начала, готовились и тренировались еще в Сумах, все сработало по плану и дало результат, - рассказал Сергей Литовка.