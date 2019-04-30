СУМно не буде: День вишиванки з «АТБ» іде до нашого міста День вишиванки цього року будемо відзначати 16 травня. Мільйони українців, зокрема й мешканці Сум, вдягнуть унікальні прикрашені історичними орнаментами сорочки.

За традицією, не омине увагою це колоритне свято й багаторічний лідер українського ринку роздрібної торгівлі компанія «АТБ-Маркет».

Понад 50 тис. співробітників мережі «АТБ» у 259 населених пунктах України цьогодня обслуговуватимуть покупців не у звичній нам усім уніформі, а в яскравих вишиванках.

Це молоде свято (що зародилося 12 років тому, коли чернівецькі студенти влаштували флешмоб – прийшли на заняття у вишиванках) ментально дуже близьке найбільшій торговельній мережі країни. Воно починалося з малого, але швидко набуло популярності. Корпорація «АТБ» також почала свій розвиток з шести невеликих гастрономів у Дніпрі. А зараз вже 1011 супермаркетів мережі працюють у 22 областях України, зокрема й на Сумщині. Кожна з областей 16 травня покаже свої унікальні історичні кольори та візерунки.

«Все розмаїття української культури та безліч регіональних особливостей – це обличчя самої мережі «АТБ». Святкування Дня вишиванки – це вже й наша власна традиція, яку підтримують працівники мережі. А вони уособлюють усі регіони нашої країни. День вишиванки – це час єднання українців від Заходу до Сходу, від Півдня до Півночі країни. Працівники нашого величезного колективу в цей день можуть дуже яскраво проявити власну унікальність. А для компанії це чудова нагода стати ще на крок ближче до наших клієнтів, краще їх розуміти», – розповідає Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет».

Надзвичайна цінність Дня вишиванки криється ще й у тому, що це свято згуртовує українців, незалежно від їхнього соціального стану, фінансових можливостей, віросповідання чи політичних поглядів.

Подібні принципи єднання є невід’ємною складовою стратегії розвитку дискаунтерів «АТБ». На полицях численних магазинів мережі представлені якісні товари та свіжі продукти всіх цінових категорій – як бюджетних, так і преміальних сегментів. Загалом асортимент «АТБ» перевищує 3,5 тис. найменувань товарів, 800 з яких забезпечені власними виробниками. Ціни на них нижче ринкових на 10-15%.

Мільйони українців вже оцінили гідний лідера галузі рівень обслуговування, доступні ціни та найвищу якість продуктів у супермаркетах «АТБ».

Наразі понад 3,5 млн українців, у тому числі й мешканці Сум, стали постійними клієнтами «АТБ». Компанія відповідає на прихильність дотриманням найвищих європейських стандартів якості та динамічним розвитком. Лише минулого року «АТБ-Маркет» відкрила 80 нових дискаунтерів. Супермаркети «АТБ» вже прийшли в такі міста, як Сокаль, Яворів, Борислав, Калуш, Тернопіль, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Білгород-Дністровський, Немирів, Вінники тощо.

Важливо, що корпорація «АТБ» не лише стабільно поповнює держскарбницю та місцеві бюджети (торік сума платежів склала 9,4 млрд грн), а й піклується про культурні традиції мешканців різних куточків України. Це стало однією з принципових позицій торговельної мережі «АТБ» у роботі на вітчизняному ринку. В тому числі й у Сумах.

Іван Дробот