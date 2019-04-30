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Как подготовить детей к выездной фотосъемке

Фотосъёмка с маленькими детьми – это целое событие, а выездная фотосъёмка - тем более.

Но у фотографов Lightfield есть опыт организации таких фотосессий. Сегодня расскажем, как подготовиться к съёмке самим и как подготовить к этому малыша.

Выбираем время съёмки

Подготовка к фотосессии начинается уже с согласования даты и времени. Если ваш ребёнок ещё спит днём, то фотосъемка не должна нарушить режим его дня. Чтобы не запутаться, рекомендуем расписать ваш график на ближайшие две недели. 

В этом графике нужно учесть время, когда ваш ребёнок спит, походы к врачу, в гости, к родственникам. Не стоит перегружать малыша, планируя на один день фотосессию и, например, визит к педиатру.

После того, как график составлен, можно смело звонить фотографу и назначать время съёмки. Если ребёнку меньше трёх лет, мы рекомендуем за 1-2 дня до съёмки посетить фотостудию Lightfield и познакомить малыша с фотографом.

Выбираем место съёмки

Идеальный вариант для младенцев - фотосъемка в квартире. И родителям меньше хлопот, и малыш находится в знакомой для него обстановке. 

Отличные кадры получаются на семейных прогулках. Здесь есть где размахнуться: можно придумать сказочный сюжет или просто поиграть с детьми перед фотокамерой. Локацию для уличной фотосессии лучше выбирать от дома. Долгая дорога может утомить детей и испортить им настроение.

Если вы решили пригласить фотографа из Lightfield на утренник или детский день рождения, расскажите, сколько будет детей и взрослых. Помещение желательно показать заранее, чтобы наш фотограф знал, какое световое оборудование ему понадобится.

Продумываем образ

Нет идей? Посоветуйтесь с фотографом, который будет с вами работать. Можно вспомнить сюжеты любимых фильмов и мультиков или пойти от локации, где будет проходить фотосъемка. 

Теперь подбираем одежду и аксессуары для выбранного образа. Малыши до трёх лет не очень любят переодеваться, поэтому родителям придётся поизобретать. Сосредоточьтесь на аксессуарах: шапочки, шарфики, пледы, яркие слингобусы, галстуки – не бойтесь фантазировать!

Фотосъемка будет у вас дома? В этом случае мы советуем заранее обсудить с фотографом и декоратором фотостудии Lightfield декор помещения, выбрать ракурсы.

Если вы задумали уличную фотосессию в холодное время года, в ход  пойдут подручные материалы: опавшие листья осенью, снежные сугробы зимой, веточки и первая зелень весной. Летом можно устроить настоящий фотопикник, прихватива с собой корзинки с фруктами и сладостями.

Что брать с собой

Чтобы ребёнок чувствовал себя уверенней, обязательно возьмите его любимую игрушку или пледик. Конечно, понадобится запас еды, воды и памперсов. 

Вряд ли ваш непоседа усидит на месте больше 5 минут. Поэтому возьмите с собой что-нибудь, с чем можно весело поиграть: мячик, мыльные пузыри, перчаточные куклы (если дома вы с ними играете).

Расслабьтесь!

Фотосъемка - ещё один повод собраться всей семьёй и сделать тёплые фото для семейного альбома. Это не смотр войск и не производственный отчёт. Поэтому расслабьтесь, вы уже сделали всё, что нужно! 

Теперь вас ждёт общение с детьми, немного творчества и море позитивных эмоций. А об удачных кадрах и красивой картинке теперь позаботится профессиональный фотограф. Это и есть его работа: ловить свет, цвет и удачные кадры.

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