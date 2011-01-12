«Лекарство от безразличия» протестировали в Сумах

Она была приурочена к Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, который традиционно проходит во вторую декаду мая. Акция дала старт Европейской неделе тестирования, которую в Украине проводит Центр Общественного здоровья МОЗ Украины. Во время ее проведения работала мобильная амбулатория, где каждый желающий мог пройти тест на ВИЧ/СПИД. Мероприятие длилось два часа. После анонимного тестирования результат был готов через 15 минут. По словам социального работника общественной организации Клуб "Шанс"/Club Chance Яны Дейнеки, эти тесты достоверны на 99,9 %. На ее практике не было ни единого теста, результат которого вызвал сомнение.
В рамках акции социальные работники не только предлагали пройти анонимное тестирование на ВИЧ/СПИД, но и распространяли информационные листовки и наборы лекарств, к которым прилагалась инструкциея по их применению. Кроме того, участники акции получили символическое «лекарство от безразличия» — Bono Animo, действующее вещество которого - толерантность, понимание и небезразличие. «В области по состоянию на сегодня зарегистрировано 1600 ВИЧ-инфицированных. За весь период умерли от СПИДа около 300 человек. За первый квартал этого года выявлено 48 ВИЧ-инфицированных и 19 больных СПИДом, умерло от этой болезни 6 человек», - сообщила заместитель главного врача Сумского областного наркологического диспансера Лариса Панасенко.
В этом году Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, посвящен усилению борьбы за здоровье и права пациентов, ведь сейчас при раннем выявлении и соответствующей терапии ВИЧ-позитивные люди могут жить полноценной жизнью.
Стася Ивашкевич
Андрей Букин, исполнительный директор ОО Клуб «Шанс»:
- В рамках Всеукраинской компании данная акция проходит ежегодно, каждую третью пятницу мая ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа. Во время ее проведения мы раздаем людям «лекарство от безразличия». Собственно говоря, это памятка, чтобы люди с пониманием относились к этой болезни и к самим пациентам, имеющим статус ВИЧ-позитивных. Вторая составляющая, чтобы каждый человек с ответственностью относился к себе и своему здоровью. В рамках этого проекта можно бесплатно пройти анонимный тест на ВИЧ/СПИД. А еще сегодняшней акцией мы даем старт Европейской неделе тестирования. На ее протяжении на базе Сумского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом на проспекте Курскому будет проходить неделя бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ/СПИД. Таким образом, каждый, кто прочитает памятку и проявит интерес, может туда обратиться.
- Предусмотрено ли государственное финансирование для выявления и лечения ВИЧ/СПИД?
- Существует государственная политика. Выделено значительное финансирование на поддержку людей, которые знают про свой ВИЧ-озитивный статус и живут на сегодняшний день в тени. Кроме того, есть медицинские показания для того, чтобы эти люди регулярно принимали по схеме медикаменты и не несли угрозы обществу и окружающим. Иными словами, своевременное выявление болезни, правильная его диагностика и своевременный прием медикаментов позволяют сделать так, что, несмотря на наличие болезни, она не передается окружающим. Кроме того, для решения данного вопроса от международных доноров на ближайшие 15 лет получено финансирование и ОО «Альянс общественного здоровья» и организация, которая занимается проблемами людей с ВИЧ, распределяют деньги общественным организациям и государственным учреждениям. В них, кроме медицинских работников, с людьми с ВИЧ/СПИД работают психологи и социальные работники. Начиная с прошлого года, в рамках медицинской реформы, на время переходного периода государство взяло на себя 100%-ное финансированиях услуг, которые раньше финансировались общественным фондом. Сегодня эти полномочия осуществляет «Центр общественного здоровья» МОЗ. Он создан в прошлом году, и, начиная с июня этого года, проводит данную политику. Также будет на заказ осуществлять тендерную закупку по всей Украине специальной услуги для людей, которые живут с ВИЧ и еще целым рядом самых опасных болезней.
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