«Лекарство от безразличия» протестировали в Сумах 17 мая на Покровской площади общественная организация Клуб "Шанс"/Club Chance провела акцию «Лекарство от безразличия»

Она была приурочена к Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, который традиционно проходит во вторую декаду мая. Акция дала старт Европейской неделе тестирования, которую в Украине проводит Центр Общественного здоровья МОЗ Украины. Во время ее проведения работала мобильная амбулатория, где каждый желающий мог пройти тест на ВИЧ/СПИД. Мероприятие длилось два часа. После анонимного тестирования результат был готов через 15 минут. По словам социального работника общественной организации Клуб "Шанс"/Club Chance Яны Дейнеки, эти тесты достоверны на 99,9 %. На ее практике не было ни единого теста, результат которого вызвал сомнение.

В рамках акции социальные работники не только предлагали пройти анонимное тестирование на ВИЧ/СПИД, но и распространяли информационные листовки и наборы лекарств, к которым прилагалась инструкциея по их применению. Кроме того, участники акции получили символическое «лекарство от безразличия» — Bono Animo, действующее вещество которого - толерантность, понимание и небезразличие. «В области по состоянию на сегодня зарегистрировано 1600 ВИЧ-инфицированных. За весь период умерли от СПИДа около 300 человек. За первый квартал этого года выявлено 48 ВИЧ-инфицированных и 19 больных СПИДом, умерло от этой болезни 6 человек», - сообщила заместитель главного врача Сумского областного наркологического диспансера Лариса Панасенко.

В этом году Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, посвящен усилению борьбы за здоровье и права пациентов, ведь сейчас при раннем выявлении и соответствующей терапии ВИЧ-позитивные люди могут жить полноценной жизнью.

Стася Ивашкевич