Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 15:16123

ВНО на старте: первое тестирование 21 мая

Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) начинается 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня тестированием по химии

ВНО по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, испанскому, немецкому, французскому языкам - 27 мая, английскому языку - 28 мая, физике - 30 мая, истории Украины - 4 июня, биологии - 6 июня, географии - 11 июня.

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам должна быть размещена на информационных страницах участников тестирования до 25 июня. Результаты по математике, украинскому языку и литературе и физике должны быть объявлены до 14 июня, иностранным языкам и биологии - до 20 июня, истории Украины, географии, химии - до 25 июня.

По данным Харьковского регионального центра оценивания качества образования, в Сумской области для участия в ВНО зарегистрировалось 9344 человека, из них выпускников школ чуть больше половины (53,07%), выпускников системы профобразования больше трети (37,57%), остальные – выпускники прошлых лет (9,36%). Процентное соотношение примерно такое же, как и в прошлом году. Всего в области организовано 43 пункта тестирования в шести округах – 19 в Сумах, где протестируется 4302 человека, а также по четыре пункта в Глухове, Ахтырке, Ромнах и по шесть в Конотопе и Шостке. Как и в предыдущие годы, в Шостке будут проходить ВНО и жители Новгород-Северска и Новгород-Северского района Черниговской области. Во время процедуры ВНО в Сумской области будет задействован персонал в количестве 2010 человек.

Директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко на селекторном совещании в облгосадминистрации 14 мая отметил, что приоритетом внешнего независимого оценивания является государственная итоговая аттестация что и от четкого регулирования действий привлеченных к этому лиц зависит дальнейшая судьба выпускников. Особое внимание директор Харьковского регионального центра уделил сети, привлеченному персоналу, готовности помещений пунктов тестирования к ВНО, в частности по иностранным языкам.

Напоминаем: на пункты тестирования участников будут пускать при наличии следующих документов:

- оригинала сертификата ВНО;

- паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

- приглашения-пропуска.

Выпускникам старшей школы этого года результаты внешнего независимого оценивания по трем предметам (украинский язык и литература (украинский язык), математика или история Украины (период ХХ - начало XXI века), а также один учебный предмет по выбору выпускника) будет засчитан как результат государственной итоговой аттестации. Учащимся системы профобразования и высшего образования, которые в этом году получат полное среднее образование, как результаты государственной итоговой аттестации засчитываются результаты ВНО по украинскому языку и литературе (украинский язык) и математике или истории Украины (период ХХ - начало XXI века). Для выпускников прошлых лет нет обязательных предметов для прохождения ВНО. Согласно Условиям приема, в 2019 году при поступлении в вузы будут действительными сертификаты ВНО 2017 (кроме результатов по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам) и 2018 годов. В случае потери сертификата, который был выдан в 2017 году, Украинский центр оценивания качества образования делает выписку из сведений результатов ВНО. Порядок получения документов описан в разделе «Дубликат сертификата» на сайте Украинского центра оценивания качества образования (http://testportal.gov.ua/dubsert/).

I-Справка: Телефон информационной поддержки Харьковского регионального центра оценивания качества образования, курирующего ВНО в Сумской области: (057)705-07-37

Электронная почта: office@zno-kharkiv.org.ua

Сайт: www.zno-kharkiv.org.ua

Общество Внешнее тестирование ВНО ЗНО Образование
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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