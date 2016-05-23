Определены финалисты конкурса социальных стартапов бойцов АТО в Сумах В мае в Сумах прошел региональный конкурс проектов социального предпринимательства.

Участники программы развития социального предпринимательства для бойцов АТО и их семей презентовали модели своего бизнеса. По результатам конкурса жюри выбрало 7 лучших социальных стартапов.

Члены жюри оценивали проекты по таким критериям:

1. Социальная значимость: актуальность проблемы для целевой аудитории, ценность и вклад проекта в жизнь общества.

2. Инновационность: новизна и нестандартность подхода к решению проблемы, преимущество идеи в сравнении с уже существующими.

3. Реализация: уровень разработки бизнес-модели, наличие ресурсов или понимания, как их получить.

4. Команда: опыт и потенциал членов команды проекта.

Финалистами регионального конкурса в Сумах стали:

1. Татьяна Циндренко с проектом VseSvoe. Бизнес Татьяны нацелен на популяризацию туризма по Украине. Часть прибыли будет направляться на реставрацию исторических объектов в регионе.

2. Юлия Тригуб, которая презентовала проект центра реабилитационной помощи «INSULT». Центр будет занимаеться реабилитацияей и социальной адаптация людей, перенесших инсульт.

3. Игорь Мироненко с проектом открытой мастерской (FabLab) Bobry.in.ua для помощи дизайнерам, хендмейдерам, изобретателям в самореализации. FabLab обеспечит доступ к высокотехнологичному оборудованию и мастер-классам по его использованию.

4. Виталий Скорик, основатель Beesberry. Направления деятельности: производство, фасовка и продажа сортового меда, крем-меда с натуральными наполнителями, разведение и продажа пчелиных маток местной украинской популяции. Социальная составляющая: трудоустройство жителей сельской местности, развитие инфраструктуры и экономики сельской местности. (Не менее 10% от прибыли будет направляться на решение проблем в регионе), трудоустройство, обучение и реабилитация ветеранов АТО.

5. Олюша Тарануха Центр продленного дня для детей.

6. Володимир Бабич Кофейня «Поруч». Социальное предприятие при центре поддержки ветеранов АТО и их семей «Поруч».

7. Вита Сердюк Логопедическая студия для детей в Сумах.

На следующем этапе 10 победителей регионального отбора из Сум и Тернополя представят свои социальные бизнес-проекты в Киеве 8 июня в Veterano Hub. Четыре проекта участников получат гранты по 52 000 грн. для старта бизнеса.

Конкурс проходит в рамках программы социального предпринимательства для бойцов АТО и их семей, реализуется Украинской Социальной Академией при финансовой поддержке Фонда Защитников Украины (Канада), CNEWA Canada и Каритас-Спес.

После награждения победителей программа будет продолжаться и все участники смогут получить бесплатную консультацию по бухгалтерскому учету, юридическим услугам, продвижению на рынке и другим вопросам для эффективной деятельности и масштабированию бизнеса.

Программа призвана помочь бойцам АТО и членам их семей открыть собственное дело и сделать шаг к новым возможностям в мирной жизни.