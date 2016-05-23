Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29291

Определены финалисты конкурса социальных стартапов бойцов АТО в Сумах

В мае в Сумах прошел региональный конкурс проектов социального предпринимательства.

Участники программы развития социального предпринимательства  для бойцов АТО и их семей презентовали модели своего бизнеса. По результатам конкурса  жюри выбрало 7 лучших социальных стартапов.

Члены жюри оценивали проекты по таким критериям:

1. Социальная значимость:  актуальность проблемы для целевой аудитории, ценность и вклад проекта в жизнь общества.

2. Инновационность: новизна и нестандартность подхода к решению проблемы,  преимущество идеи в сравнении с уже существующими.

3. Реализация: уровень разработки бизнес-модели, наличие ресурсов или понимания, как их получить.

4. Команда: опыт и потенциал членов команды проекта.

Финалистами регионального конкурса в Сумах стали:

1. Татьяна Циндренко с проектом VseSvoe. Бизнес Татьяны  нацелен на популяризацию  туризма по Украине. Часть прибыли будет направляться на реставрацию исторических объектов в регионе.

2. Юлия Тригуб, которая  презентовала проект центра реабилитационной помощи  «INSULT». Центр будет занимаеться реабилитацияей и социальной  адаптация людей, перенесших инсульт.

3. Игорь Мироненко с проектом открытой  мастерской (FabLab) Bobry.in.ua  для  помощи дизайнерам, хендмейдерам,  изобретателям в самореализации. FabLab обеспечит  доступ к высокотехнологичному оборудованию и мастер-классам по его использованию.

4. Виталий Скорик, основатель  Beesberry. Направления деятельности: производство, фасовка и продажа сортового меда, крем-меда с натуральными наполнителями,  разведение и продажа пчелиных маток местной украинской популяции. Социальная составляющая: трудоустройство жителей сельской местности, развитие  инфраструктуры и экономики сельской местности. (Не менее 10% от прибыли будет направляться на решение проблем в регионе), трудоустройство, обучение и реабилитация ветеранов АТО.

5. Олюша Тарануха  Центр продленного дня для детей.

6. Володимир Бабич  Кофейня «Поруч». Социальное предприятие при центре поддержки ветеранов АТО и  их семей «Поруч».

7. Вита Сердюк Логопедическая студия для детей  в Сумах.

На следующем этапе 10 победителей регионального отбора  из Сум и Тернополя представят свои социальные бизнес-проекты в Киеве 8 июня в Veterano Hub. Четыре проекта  участников получат гранты по 52 000 грн. для старта бизнеса.

Конкурс проходит в рамках программы социального предпринимательства для бойцов АТО и их семей, реализуется Украинской Социальной Академией при финансовой поддержке Фонда Защитников Украины (Канада), CNEWA Canada и Каритас-Спес.

После награждения победителей  программа будет продолжаться и все участники смогут получить  бесплатную консультацию по бухгалтерскому учету, юридическим услугам, продвижению на рынке и другим вопросам для эффективной деятельности  и масштабированию бизнеса.

Программа призвана помочь бойцам АТО и членам их семей открыть собственное дело и сделать шаг к новым возможностям в мирной жизни.

Общество Стартап Участники АТО
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