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Как не лишиться права на субсидию: 6 советов

Монетизация субсидий, благодаря которой граждане начали получать «живые» деньги для оплаты жилищно-коммунальных услуг, актуализировала вопрос контроля за справедливым распределением средств социальной поддержки – ведь они формируются за счет наших налогов.

По словам генерального директора Директората семьи и социальной поддержки Министерства социальной политики Украины Виталия Музыченко, в бюджете этого года на поддержку малоимущих граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе, на жилищные субсидии предусмотрены 55,1 млрд. гривен. И очень важно, чтобы эти средства выделялись именно тем, кто в них нуждается, а не обогащали ловкачей и мошенников.

Что следует помнить получателю жилищных субсидий, чтобы не оказаться в числе нарушителей и не потерять право на помощь? Эксперты проекта «Справедливая поддержка», который Минсоцполитики воплощает в жизнь при содействии Всемирного банка, подготовили 6 советов.

1. Правильно указывайте в декларации свои доходы

Для получения жилищных субсидий и большинства видов социальных выплат нужно предоставлять декларацию о доходах и расходах. И относиться к ее заполнению следует со всей ответственностью - ведь на основании внесенных в нее данных государство выделяет деньги налогоплательщиков.

Вспомните и укажите все доходы членов вашего домохозяйства, премии, средства, полученные от предпринимательства и тому подобное. Не забудьте о поступлениях от сдачи жилья в аренду (если они есть). Специалисты рекомендуют сверить данные о доходах в местном фискальном органе (справка предоставляется бесплатно). Такого документа при назначении субсидии никто не требует, но не грех и самому убедиться, что вы на самом ни о чем не забыли.

2. Не скрывайте сведений об имущественном положении

Неверно предоставленные сведения об имущественном положении - еще одно типичное нарушение, которое может привести к отказу в предоставлении социальной помощи - ведь право на ее получение определяют четкие критерии.

К примеру, нелишне убедиться, что где-то в базе транспортных средств до сих пор не «висит» записанное на ваше имя авто младше 5 лет, которые вы передали кому-то по доверенности и не стали декларировать.

Также важно быть уверенным и иметь возможность подтвердить, что в течение года до обращения за получением субсидии, вы ничего не покупали на сумму более 50 тыс. гривен. То есть, если вы, к примеру, «разжились» чем-то на такую сумму и более - новой квартирой, мебелью, лодкой и т.д. и «упустили» этот эпизод при заполнении декларации, к вам вскоре у государства могут возникнуть вопросы. Логика здесь проста: если человек имеет деньги на приобретение дорогой вещи - почему государство за деньги всех граждан должно компенсировать его расходы на квартплату?

3. Трудоспособные - официально работают или ищут работу

Неофициальное трудоустройство - еще одно типичное нарушение, при обнаружении которого, предоставление субсидии может быть приостановлено.

Конечно, к тем, кто находится на пенсии, болеет, работает официально или зарегистрирован в службе занятости как безработный - вопросов не возникает. А вот, когда гражданин трудоспособного возраста систематически декларирует «нулевой» заработок и при этом официально работу не ищет, возникает вполне логичный вопрос - а за какие средства он живет? То есть: либо данное лицо ленится, либо - работает нелегально и свой заработок в «конверте» просто не декларирует. Почему же тогда «коммуналку» за такого гражданина должны платить те, кто официально работают и честно платят налоги в бюджет?

4. Правильно указывайте всех членов семьи и тех, кто зарегистрирован в квартире

Несоответствие реального состава домохозяйства задекларированному - тоже нарушение, обнаружение которого может повлечь прекращение предоставления социальной помощи. Не случайно, при назначении субсидий требуют информацию не только о всех лицах, зарегистрированных в жилом помещении, а также сведения о членах семьи из состава такого домохозяйства, независимо от регистрации их места проживания (мужа, жены, несовершеннолетних детей).

Иногда оказывается, что получатель социальной помощи «забыл» указать в декларации члена семьи, особенно того из них, кто зарабатывает больше. И как только данное обстоятельство выяснится - средства придется возвращать.

5. Вовремя сообщайте о любых изменениях

Жизненным обстоятельствам свойственно меняться. Кто-то из членов вашей семьи выписался из квартиры, или - туда прописался. Кто-то нашел работу, или наоборот - уволился, или же вообще вышел на пенсию. Или вдруг появились средства и кем-либо из вашего домохозяйства было что-то приобретено за 50 000 гривен и больше. Может измениться и набор коммунальных услуг - к примеру, вы отказались от централизованного отопления, установили котел. Обо всех подобных изменениях следует уведомить орган, который назначил субсидию, в месячный срок. Не позднее!

6. Не допускайте возникновения задолженности

Помните: если общая сумма задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг превысит 20 необлагаемых минимумов доходов граждан - а это 340 гривен - субсидия на следующий период предоставлена не будет.

Если лично к вам подобных вопросов возникнуть не может, но вам известны факты незаконного предоставления или получения субсидий, других видов социальной помощи, социальных услуг - о таких случаях можно сообщить на «Горячую линию» 0-800-502-757 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни без обеденного перерыва). А получить консультацию или подать жалобу по вопросам предоставления жилищных субсидий и других вопросов социальной защиты можно по телефону «Правительственной горячей линии» 15-45.

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