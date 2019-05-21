Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 10:06280

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду

С 5 по 8 июня в Сумах пройдут Дни устойчивой энергии – город в пятый раз станет информационным центром для всех, кто интересуется современными способами эффективного использования энергии.

Проведение Дней энергии - обязательное условие для всех городов Европы, подписавших Соглашение мэров. Сумы присоединились к соглашению в 2015 году, взяв обязательство сократить выбросы СО2 как минимум на 20 процентов к 2020 году за счет внедрения современных технологий энергосбережения и развития экологически ориентированной экономики.

Сумчан приглашают на просветительские мероприятия, где обещают интересно и доступно рассказать о сложных вещах: влиянии энергетики на окружающую среду и климат, эффективном энергопотреблении, возобновляемых источниках энергии и пр. В их организации наряду с профильными подразделениями горсовета принимали участие заведения системы образования и библиотечной сети города.

Официальное открытие Дней устойчивой энергии запланировано на среду, 5 июня. Сумчан ждут у альтанки в сквере Харитоненко в 9.30. Там пройдет экологический квест «Меняй себя, а не планету». Ученики школы № 7 – это одна из трех школ города (еще №№9 и 20), где реализуется самый масштабный европейский проект «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях Сум» - выступят с информацией об этом проекте. Ученики школы №25 представят макет «экодома», изготовленного из вторичного сырья. Ростовые куклы будут распространять листовки с советами по энергосбережению в быту. Планируется научное криошоу, аrtсушка рисунков на тему энергосбережения, демонстрация экосумок.

В этот же день в 11.00 в Сумской городской галерее пройдет конференция «Энергоэффективность: подходы и понимание».

В остальные дни, 4-7 июня, познавательно-развлекательные мероприятия пройдут в учебных заведениях и библиотеках города. В Центре эколого-натуралистического творчества проведут экскурсии для всех желающих в музее хлеба, краеведческо-этнографическом музее, теплице, отделе цветоводства, ботаническом садк «Юннатовский». Участники акции «Дружественные окружающей среде» узнают о том, как правильно ухаживать за растениями и животными.

Кроме того, педагоги подготовили познавательную программу «Экологический вездеход», вернисаж юных художников «Земля наш дом родной» (рисунки на асфальте), экскурсию в «Сумское лесное хозяйство» для ознакомления с современными энергосберегающими технологиями.

В библиотеках города развернутся тематические книжные выставки, пройдут просмотры мультфильмов, акции, викторины и конкурсы.

Городской центр досуга молодежи предлагает вечером 7 июня в 20.00 прийти на ул.Петропавловская в студенческтй сквер СумГУ (бывш. УАБД), где под открытым небом планируется показ фильма «Спасти планету» с Леонардо ДиКаприо.

В субботу, 8 июня, на Театральной площади с 16.00 до 21.30 будет проходить фестиваль «Sumy Energy Fest». Можно будет принять участие в велоквесте «VeloLife», соревнованиях по Crossfitt, творческих мастер-классах - к примеру, по изготовлению экомыла или маленьких мельниц. Будет работать фуд-зона, где можно будет попробовать не только еду, а и съедобную посуду. А еще участникам фестиваля продемонстрируют работу приборов энергоаудитора и солнечные панели с аккумулятором, а при желании нанесут аквагрим с символами Дней устойчивой энергии. Также можно будет принять участие в фотоконкурсе с селфирамкой с логотипами Дней устойчивой энергии и проекта «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях Сум.

К сведению

Заходи у рамках Днів Сталої енергії у місті Суми

5 червня

№ з/п

Дата, час

Місце проведення

Назва заходу

1.

9:30-10:30

Сквер ім. І.Г. Харитоненка, пам’ятка архітектури «Альтанка»

Офіційне відкриття заходу «Дні Сталої енергії у місті Суми»

2.

10:00-11:30

Сквер ім. І. Г. Харитоненка

Екологічний квест «Змінюй себе, а не планету»

Виступ промокоманди КУ ССШ № 7 з інформацією про проект «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми»

Робота ростових ляльок з розповсюдження листівок з порадами про енергозбереження в побуті

Наукове кріо-шоу

Аrt сушка малюнків на тему енергозбереження

Демонстрація макету «Еко-будинку», виготовленого із вторинної сировини учнями школи № 25

Демонстрація екосумок

Фотозона #SumyEnergyDays

3.

11:00

Сумська міська галерея

Сумська міська конференція «Енергоефективність: підходи і розуміння»

4.

 

10:00

10:00

11:00

11:00

Сумська міська централізована бібліотечна система:

Бібліотека-філія № 14

Бібліотека-філія № 15

Бібліотека-філія № 2

Бібліотека-філія № 6 

Проведення просвітницьких заходів:

Пізнавальна гра на місцевості «Безпечна енергетика»

Інформіна «Енергозбереження – крок до майбутнього»

Еко-пікнік «До природи – з чистим серцем»

Перегляд документального фільму «Шість градусів, які можуть змінити світ»

6 червня

5.

10:00-11:00

ЦЕНТУМ управління освіти і науки Сумської міської ради, вул. Харківська, 13

Пізнавальна програма «Екологічний всюдихід»

6.

10:00-11:00

Вернісаж юних художників «Земля наш рідний дім» (малюнки на асфальті)

7.

11:00

12:00

12:00

протягом дня

Бібліотека-філія № 17

Бібліотека-філія № 1

Бібліотека-філія № 18

Бібліотека-філія № 4 

Година спілкування «Енергозбереження – твоє безпечне майбутнє»

Еко-виставка «Всі беремо від природи, а натомість?!»

Урок-бесіда з проведенням вікторини, перегляду відео «Енергоефективність та використання альтернативної (сталої) енергії у будівлях»

Перегляд мультфільмів на екологічні теми

8.

протягом дня

школи № 7, № 9, № 20

Вікторини та конкурси з енергозбереження в пришкільних таборах

9.

протягом дня

Сумський міський центр науково-технічної творчості молоді

Екскурсія для учнів КУ ССШ №7, КУ ССШ №9, КУ ЗОШ № 20 до музею техніки Сумського міського центру науково-технічної творчості молоді

7 червня

10.

10:00-13:00

Сумський національний аграрний університет

Екскурсія учнів шкіл № 7, № 9, № 20 до Сумськаго національного аграрного університету

11.

11:00

Парк «Казка» (організатор -бібліотека-філія № 3)

Екологічна акція в парку «Казка» – «У кожній рослині – дух нашої Землі»

12.

протягом дня

ДП «Сумське лісове господарство» 

Екскурсія до ДП «Сумське лісове господарство» з метою ознайомлення з сучасними енергозберігаючими технологіями

13.

20:00-23:00

Студентський сквер Сумського державного університету, 

Кінотеатр під відкритим небом. Демонстрація фільму «Врятувати планету» на еко-тематику в Студентському сквері Сумського державного університету

8 червня

14.

11:00

11:00

Бібліотека-філія № 7

Бібліотека-філія № 8 

Веб-інформіна «Енергозберігаючий аудит»

Інтерактивна гра «Я – за збереження енергії»

8 червня

Фестиваль Sumy Energy Fest

15.

16:00-17:30

 

17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30-19:30

19:30-20:30

20:30-21:30

21:30

Площа Театральна

Велоквест «VeloLife»;

Змагання по Crossfitt;

Творчі майстер-класи;

Зона Хендмейду;

Фудзона;

Демонстрація роботи приладів з набору юного енергоаудитора та сонячної панелі з акумулятором;

Майданчик аквагрим з символами Днів сталої енергії та проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми»;

Фото-конкурс з селфі-рамкою з логотипами Днів сталої енергії та проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми»;

Майстер-класи з виготовлення еко-мила та вітрячків;

 

Концертна програма за участю дитячих танцювальних та вокальних колективів міста;

Виступ музичного гурту Lost Message;

Виступ хедлайнеру фестивалю гурту DETACH;

Лайт шоу від театру вогню та світла «SCORPIUS»

3-8 червня

16.

11:00

11:00

 

Протягом дня

Бібліотека-філія №16

Сумська центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка

Бібліотеки-філії № 3, № 4, № 5, № 6, № 10 

 

бібліотека-філія № 17

бібліотека-філія №3

бібліотека-філія №9

бібліотека-філія №11

бібліотека-філія №10

бібліотека-філія №5

Сумська центральна міська бібліотека ім.Т.Г. Шевченка

бібліотека-філія №16,

бібліотека-філія № 6

Веб-електромандрівка «Енергія – це життя!»

Дитяча ігротека «Дитяча ігротека «Капітошка»

Перегляди мультфільмів: «Добре світло», «Фіксіки – Електроенергія», «Фіксики-поради. Як берегти електроенергію», «Енергію потрібно економити», «Робокар Полі – Пригоди друзів – Як врятуватись від темряви»

Книжкова виставка «Енергозбереження у сучасному світі»

Вікторина «Звідки приходить тепло, світло, вода»

Екологічний практикум «Проблеми сміттєвого кошика сімей України»

Пізнавальна година «Хвилини добрих екосправ»

Книжкова виставка «Енергія Землі»

Книжкова полиця «Енергетичні резерви України»

Виставка-експозиція «Альтернативні джерела енергії»

Виставка-інсталяція «Чиста енергія – чисте життя!»

Екологічний огляд «Наша планета – колиска життя»

17.

Протягом дня

ЦЕНТУМ управління освіти і науки 

Екскурсії по ЦЕНТУМ «Будь ЕКОлогічним»

Природоохоронна акція «Дружні до довкілля»

Общество Дни устойчивой энергии
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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