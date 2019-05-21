В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду

Проведение Дней энергии - обязательное условие для всех городов Европы, подписавших Соглашение мэров. Сумы присоединились к соглашению в 2015 году, взяв обязательство сократить выбросы СО2 как минимум на 20 процентов к 2020 году за счет внедрения современных технологий энергосбережения и развития экологически ориентированной экономики.
Сумчан приглашают на просветительские мероприятия, где обещают интересно и доступно рассказать о сложных вещах: влиянии энергетики на окружающую среду и климат, эффективном энергопотреблении, возобновляемых источниках энергии и пр. В их организации наряду с профильными подразделениями горсовета принимали участие заведения системы образования и библиотечной сети города.
Официальное открытие Дней устойчивой энергии запланировано на среду, 5 июня. Сумчан ждут у альтанки в сквере Харитоненко в 9.30. Там пройдет экологический квест «Меняй себя, а не планету». Ученики школы № 7 – это одна из трех школ города (еще №№9 и 20), где реализуется самый масштабный европейский проект «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях Сум» - выступят с информацией об этом проекте. Ученики школы №25 представят макет «экодома», изготовленного из вторичного сырья. Ростовые куклы будут распространять листовки с советами по энергосбережению в быту. Планируется научное криошоу, аrtсушка рисунков на тему энергосбережения, демонстрация экосумок.
В этот же день в 11.00 в Сумской городской галерее пройдет конференция «Энергоэффективность: подходы и понимание».
В остальные дни, 4-7 июня, познавательно-развлекательные мероприятия пройдут в учебных заведениях и библиотеках города. В Центре эколого-натуралистического творчества проведут экскурсии для всех желающих в музее хлеба, краеведческо-этнографическом музее, теплице, отделе цветоводства, ботаническом садк «Юннатовский». Участники акции «Дружественные окружающей среде» узнают о том, как правильно ухаживать за растениями и животными.
Кроме того, педагоги подготовили познавательную программу «Экологический вездеход», вернисаж юных художников «Земля наш дом родной» (рисунки на асфальте), экскурсию в «Сумское лесное хозяйство» для ознакомления с современными энергосберегающими технологиями.
В библиотеках города развернутся тематические книжные выставки, пройдут просмотры мультфильмов, акции, викторины и конкурсы.
Городской центр досуга молодежи предлагает вечером 7 июня в 20.00 прийти на ул.Петропавловская в студенческтй сквер СумГУ (бывш. УАБД), где под открытым небом планируется показ фильма «Спасти планету» с Леонардо ДиКаприо.
В субботу, 8 июня, на Театральной площади с 16.00 до 21.30 будет проходить фестиваль «Sumy Energy Fest». Можно будет принять участие в велоквесте «VeloLife», соревнованиях по Crossfitt, творческих мастер-классах - к примеру, по изготовлению экомыла или маленьких мельниц. Будет работать фуд-зона, где можно будет попробовать не только еду, а и съедобную посуду. А еще участникам фестиваля продемонстрируют работу приборов энергоаудитора и солнечные панели с аккумулятором, а при желании нанесут аквагрим с символами Дней устойчивой энергии. Также можно будет принять участие в фотоконкурсе с селфирамкой с логотипами Дней устойчивой энергии и проекта «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях Сум.
5 червня
№ з/п
Дата, час
Місце проведення
Назва заходу
1.
9:30-10:30
Сквер ім. І.Г. Харитоненка, пам’ятка архітектури «Альтанка»
Офіційне відкриття заходу «Дні Сталої енергії у місті Суми»
2.
10:00-11:30
Сквер ім. І. Г. Харитоненка
Екологічний квест «Змінюй себе, а не планету»
Виступ промокоманди КУ ССШ № 7 з інформацією про проект «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми»
Робота ростових ляльок з розповсюдження листівок з порадами про енергозбереження в побуті
Наукове кріо-шоу
Аrt сушка малюнків на тему енергозбереження
Демонстрація макету «Еко-будинку», виготовленого із вторинної сировини учнями школи № 25
Демонстрація екосумок
Фотозона #SumyEnergyDays
3.
11:00
Сумська міська галерея
Сумська міська конференція «Енергоефективність: підходи і розуміння»
4.
10:00
10:00
11:00
11:00
Сумська міська централізована бібліотечна система:
Бібліотека-філія № 14
Бібліотека-філія № 15
Бібліотека-філія № 2
Бібліотека-філія № 6
Проведення просвітницьких заходів:
Пізнавальна гра на місцевості «Безпечна енергетика»
Інформіна «Енергозбереження – крок до майбутнього»
Еко-пікнік «До природи – з чистим серцем»
Перегляд документального фільму «Шість градусів, які можуть змінити світ»
6 червня
5.
10:00-11:00
ЦЕНТУМ управління освіти і науки Сумської міської ради, вул. Харківська, 13
Пізнавальна програма «Екологічний всюдихід»
6.
10:00-11:00
Вернісаж юних художників «Земля наш рідний дім» (малюнки на асфальті)
7.
11:00
12:00
12:00
протягом дня
Бібліотека-філія № 17
Бібліотека-філія № 1
Бібліотека-філія № 18
Бібліотека-філія № 4
Година спілкування «Енергозбереження – твоє безпечне майбутнє»
Еко-виставка «Всі беремо від природи, а натомість?!»
Урок-бесіда з проведенням вікторини, перегляду відео «Енергоефективність та використання альтернативної (сталої) енергії у будівлях»
Перегляд мультфільмів на екологічні теми
8.
протягом дня
школи № 7, № 9, № 20
Вікторини та конкурси з енергозбереження в пришкільних таборах
9.
протягом дня
Сумський міський центр науково-технічної творчості молоді
Екскурсія для учнів КУ ССШ №7, КУ ССШ №9, КУ ЗОШ № 20 до музею техніки Сумського міського центру науково-технічної творчості молоді
7 червня
10.
10:00-13:00
Сумський національний аграрний університет
Екскурсія учнів шкіл № 7, № 9, № 20 до Сумськаго національного аграрного університету
11.
11:00
Парк «Казка» (організатор -бібліотека-філія № 3)
Екологічна акція в парку «Казка» – «У кожній рослині – дух нашої Землі»
12.
протягом дня
ДП «Сумське лісове господарство»
Екскурсія до ДП «Сумське лісове господарство» з метою ознайомлення з сучасними енергозберігаючими технологіями
13.
20:00-23:00
Студентський сквер Сумського державного університету,
Кінотеатр під відкритим небом. Демонстрація фільму «Врятувати планету» на еко-тематику в Студентському сквері Сумського державного університету
8 червня
14.
11:00
11:00
Бібліотека-філія № 7
Бібліотека-філія № 8
Веб-інформіна «Енергозберігаючий аудит»
Інтерактивна гра «Я – за збереження енергії»
8 червня
Фестиваль Sumy Energy Fest
15.
16:00-17:30
17:30
18:30-19:30
19:30-20:30
20:30-21:30
21:30
Площа Театральна
Велоквест «VeloLife»;
Змагання по Crossfitt;
Творчі майстер-класи;
Зона Хендмейду;
Фудзона;
Демонстрація роботи приладів з набору юного енергоаудитора та сонячної панелі з акумулятором;
Майданчик аквагрим з символами Днів сталої енергії та проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми»;
Фото-конкурс з селфі-рамкою з логотипами Днів сталої енергії та проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми»;
Майстер-класи з виготовлення еко-мила та вітрячків;
Концертна програма за участю дитячих танцювальних та вокальних колективів міста;
Виступ музичного гурту Lost Message;
Виступ хедлайнеру фестивалю гурту DETACH;
Лайт шоу від театру вогню та світла «SCORPIUS»
3-8 червня
16.
11:00
11:00
Протягом дня
Бібліотека-філія №16
Сумська центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка
Бібліотеки-філії № 3, № 4, № 5, № 6, № 10
бібліотека-філія № 17
бібліотека-філія №3
бібліотека-філія №9
бібліотека-філія №11
бібліотека-філія №10
бібліотека-філія №5
Сумська центральна міська бібліотека ім.Т.Г. Шевченка
бібліотека-філія №16,
бібліотека-філія № 6
Веб-електромандрівка «Енергія – це життя!»
Дитяча ігротека «Дитяча ігротека «Капітошка»
Перегляди мультфільмів: «Добре світло», «Фіксіки – Електроенергія», «Фіксики-поради. Як берегти електроенергію», «Енергію потрібно економити», «Робокар Полі – Пригоди друзів – Як врятуватись від темряви»
Книжкова виставка «Енергозбереження у сучасному світі»
Вікторина «Звідки приходить тепло, світло, вода»
Екологічний практикум «Проблеми сміттєвого кошика сімей України»
Пізнавальна година «Хвилини добрих екосправ»
Книжкова виставка «Енергія Землі»
Книжкова полиця «Енергетичні резерви України»
Виставка-експозиція «Альтернативні джерела енергії»
Виставка-інсталяція «Чиста енергія – чисте життя!»
Екологічний огляд «Наша планета – колиска життя»
17.
Протягом дня
ЦЕНТУМ управління освіти і науки
Екскурсії по ЦЕНТУМ «Будь ЕКОлогічним»
Природоохоронна акція «Дружні до довкілля»