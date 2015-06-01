Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички Главный врач Сумской городской инфекционно больницы Андрей Сницарь предупреждает сумчан об опасностях, подстерегающих на собственном огороде.

Об этом говорится в его посте в Фейсбуке.

«Друзья, маленький сезонный весенне-летний пост. Не великий.

Пошли тёплые деньки, стала прогреваться почва, и из неё полезла всякая... зелень, по которой за время белых ходоков народ изголодался. Укропчик тёмно-зелёный, мощный, ароматный, совсем не тот жёлто-бледный поникший заморыш, зажатый в пластиковую плёнку, что мы в «Экомаркете», со вздохом вертя, покупали; лучок со своей грядочки, заботливо в зиму удобренной отборным навозцем и перекопанной; заморская рукколка, на пробу посаженная, пикантно во рту пощипывает; чесночок, салатики разные. А уже и красень поспела - на огородах и прилавках появилась КЛУБНИКА! - уже настоящая, пахучая и не пластмассовая, такая аппетитная, сладкая и сочная...

Ну вы понимаете, что я буду не инфекционист, если ложку дёгтя в эту бочку мёда не подмешаю.

Первую клубничку, прямо с грядочки, под листиком уютно притаившуюся - обдули-обсмотрели, чтоб слизнячка не проглотить, и - кому? Ну конечно, внучку любимому - вот он вертится, бабушке-дедушке помогает - на витаминку! Никакой химии, никаких ядов, только родное, естественное и природное гамнецо. Иногда даже из своей выгребной ямы - а чо на ассенизаторов тратиться, если всё в дело пойтить могёт? Круговорот, так сказать, дерьма в природе! А также аскарид.

Да, речь о глистах пойдёт, расскажу об аскаридозе. Сезонный, надо сказать, гельминтоз. И виновата в этом именно клубника - в первую очередь. Ну и вся эта «травка».

Клубника в первую очередь потому, что первая после холодов ягодка. И картинка, мной нарисованная, с внучком, - типичная. А ещё потому, что нежная очень. Даже если привезёте её домой, устояв от истерики чада, - ну не помоешь её тщательно, не потрёшь, как, например, черешню. А кипятком обдать, как ото доктора советуют - ну шо с неё останется?! А ягодка низкая, не малина, что высоко на кусте, - над землёй стелется, а то и лежит на ней. При поливе по-любому забрызгаешь, частички почвы на ней будут - микроскопические.

А яйцам аскаридовым больше и не надо. Полежав в земле, они набирают силу и становятся инвазионными, т.е. заразными. Глотает их дитюшка с ягодкой, или мужичок, с грядки дёрнутым да об штаны обтёртым чесночком самогоночку закусывающий, - эх, время благодатное! Вот она, закусь, везде под ногами! - и начинается жизненный цикл аскариды в человеке.

Из яиц вылупляются личинки, крючком специальным пробуравливают стенку кишки и попадают в вены. По ним с током крови в печень, потом в сердце (везде по пути вредя по мере сил), потом в лёгкие - кислород им, видишь ли, нужен для развития. Пробуравливают стенки альвеол и попадают в бронхи, трахею и, с кашлем, в глотку.

На этом моменте хочу остановиться подробней. Вы когда внучку ягодку-то дали? Уже, в мае? Вчера, в июне? Пока покупная, ещё своя не созрела, на Троицу будет? Ну да, смотря весна какая дружная, град был-не был, сорт какой, как ухаживали... «Это май-баловник и июнь-чародей / Сеют первым своим гельминтозом».

Вот аккурат через две недельки после первой ягодки и начинается у любимого внучка летняя простуда - температура, кашель. И где он по жаре мог её подцепить? Сквозняки, наверное. Иногда целые эпидемии такого «летнего гриппа» педиатры выдумывают. Да нет, это детишки личинок аскарид дружно откашливают. Клубничных. Откашливают и сразу опять заглатывают, чтобы они смогли продолжить своё увлекательное путешествие.

Полечили «грипп»? Прошёл? Та и сам бы прошёл, без лечения. Помните, «леченый за неделю, а не леченый - за 7 дней»? Потому что аскариды дальше пошли - в кишечник. Теперь будем животики лечить. Аллергии всякие, диатезы, малокровия, дисфункции, нервы, слабости... Долго, до года - такой век у аскарид. А там, глядишь, новая клубничка поспеет...

Смотрю, особо впечатлительные мамы уже побежали в аптеку за альбендазолом. Дочитайте, подождите.

Я, как и большинство нормальных инфекционистов-паразитологов, не сидящих на подсосе у фирм - производителей антигельминтиков, категорический противник поголовной систематической дегельминтизации людей, как собак. Есть отдельные ситуации, когда это нужно делать, но здесь не о них. Почему? Ну во-первых, это просто вредно. Во-вторых, разные гельминты требуют разных препаратов и разных курсов лечения - от разового однодневного до двухнедельного, да по три раза. Писал об этом здесь.

Не надо впадать в другую крайность и связывать все имеющиеся симптомы с паразитами (а они так подходят! - все, за исключением родильной горячки). На свете ещё так много увлекающих за собой болезней - не обедняйте себя однобокостью!

Аскариды - лишь один из представителей геогельминтов (анкилостомы, угрица, власоглав, токсокары) - паразитов, в развитии которых необходима почва, и заражение которыми происходит через загрязнённые ею продукты, в первую очередь, вышеуказанные. Ну и через мух, руки. А есть ещё, как говорила одна моя студентка, «те, что с члениками, и те, что сосут» - в переводе на международную классификацию, цепни и трематоды, они же, как действительно точно подмечено, сосальщики.

Вот видите, вам уже интересно стало.

Что делать, если не лечить всех поголовно?

Отнести какашки в лабораторию. Лучше паразитологическую, если таковая есть в вашем городе, или в лабораторию инфекционной больницы - там лучше «заточены» на результат, чем на «потоке» в городской поликлинике, где всем подряд, надо-не надо, по приказу 30-х годов прошлого века продолжают искать «яйца глист», и понятно, как ищут. Хотя яйца аскариды - самые огромные под микроскопом, как Земля в иллюминаторе - их не пропустят. А уж если вы хотите, чтоб посмотрели хорошо-хорошо, «как себе» - пошепчитесь с лаборантом и попросите поискать яйца описторхид. Эти самые мелкие, если их будут искать - ничего другого не пропустят.

Яйца остриц в какашках искать не просите, это верх паразитологического бескультурья - вас просто перестанут уважать. Их ищут в соскобе или отпечатке с перианальных складок на липкой ленте (заодно и депиляцию сделаете), в какашках их не бывает.

Есть ещё нюансы по оплодотворённым-неоплодотворённым яйцам (аскариды - раздельнополые), инвазии только самками и, как казуистика, только самцами, но это всё уже индивидуально - надо разбираться в каждом конкретном случае.

По заразности часто вопросы задают - не заразен ваш ребёнок, даже если вовсю сыпет яйцами и какашками своими налево-направо друзей угощает. Они (яйца) должны в почве минимум 2 недели полежать, созреть - вот тогда можно есть с гарантированным успехом. Так что в садик можно, и больничный по уходу на время лечения брать не надо. Другое дело энтеробиоз (острицы) и гименолепидоз (карликовый цепень). Эти контактные - попку почесал, пальчик в рот, и порядок.

Ещё некоторые спрашивают - зачем лечить, если через год сами сдохнут? Аскариды вырастают до 20 см, а самки - и до 40 см. Да не одна-две, а иногда клубками. Вреда много за год могут натворить, вплоть до заворота кишок и закупорки желчного протока. Так что лечить надо, но с умом.

Я бы предостерёг диагностировать аскаридоз «по крови», т.е. по антителам IgG. Это иммунный ответ, а не сам гельминт и не его яйца, лежащие прямо под микроскопом. При аскаридозе редко титр этих антител превышает 2, обычно 1,1 - 1,5, и это не является показанием к лечению. Кроме того, раз образовавшись, эти антитела могут длительно сохраняться - лечились вы, или не лечились, независимо. Подробней об иммуноглобулинах здесь.

Поэтому совсем уж недопустимо использовать этот вид диагностики для контроля за эффективностью лечения. Если вам предложили такое - усомнитесь. Если какое-то средство народное, безвредное, новомодное - тоже. Прибор электронно-компьютерный для диагностики и лечения - тоже. Диагностика в тёмном поле от «Кораллового клуба» - тоже. Усомнитесь.

Так долго ходить, анализы таскать? То ли дело - таблетку хлопнул, и порядок. А правильно - редко быстро. Предложат - усомнитесь. А хотите дегельминтизироваться - гугл вам в помощь. Там всё подробно написано. Чего и скока.

Зачем я тогда это писал, если всё в интернете есть? Да дружок зашёл позавчера, рукколы со своего огорода принёс. Намыл целую тарелку, схряцали мы её под рюмашку, и смотрю я - а в тарелке водичка, с неё набежавшая. С землёй. Друг уйти успел.

А на той неделе сестричка борща наварила и чесночка зелёного - тоже со своего огорода - передала. Уже мытого. Ну, я ж - борщик огненный, с перчиком, сальцо мороженное в тоненькую стружечку свернулось, в краюху зубами впился, ложку зачерпнул и чесночку - хрум! А там глубоко, под плотно прижатыми к упругому стеблю листьями - влагалище называется? - земля...

Ну а сегодня последняя капля. Сынок порадовал - клубнички купил. Ну такая, как я в начале описал, не буду повторяться. Заманущая. Намыл папе, себе, на стол поставил. Ну, я - в рот, чашелистики оборвал, а там...

Жую - то ли песок хрустит, то ли яйца...

Вот, лежу, прислушиваюсь к топоту в себе личинок аскарид и пишу вам заветные прощальные слова.

Чувствую, о профилактике и чего делать, чтоб не заразиться, не имею права писать. Врач должен, сгорая сам, собственным примером светить другим. Вот лозунг наш и солнца.

Aliis inserviendo consumor».