Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов 8 июня в Киеве прошел форум социального предпринимательства: ветеранский бизнес. В рамках форума состоялся финальный конкурс проектов социального предпринимательства ветеранов АТО и членов их семей.

На конкурсе 10 финалистов регионального отбора представили модели своего социального бизнеса. Из них было выбрано четыре бизнес-проекта, команды которых получили гранты в размере 52 000 грн для старта бизнеса.

Форум проходил в рамках программы развития социального предпринимательства для бойцов АТО и членов их семей, которую проводит Украинская Социальная Академия при финансовой поддержке Фонда Защитников Украины (Канада), CNEWA Canada и Каритас-Спес Украина.

Проекты оценивали члены жюри:

Леонид Остальцев - украинский военный и предприниматель, основатель пиццерии «Pizza Veterano», младший сержант Вооруженных сил Украины, позывной «Одуванчик», участник русско-украинской войны.

Лариса Микитьон - основательница платформы для ветеранского бизнеса Veterano Service.

Сергей Сапатов - разработчик, идеолог и СЕО проекта Finstream.

Богдан Купич - вице-президент по развитию бизнеса компании «KM Core».

После подведения итогов члены жюри объявили четырех победителей финального конкурса. Трое из них обучались на программе в Сумах.

Первым финалистом стал предприниматель Игорь Мироненко с бизнес-моделью открытой мастерской Bobry.in.ua (FabLab).

Социальный бизнес-проект FabLab будет предлагать такие продукты и услуги в Сумах:

Аренда оборудования и пространства. Все посетители FabLab будут иметь доступ к уникальному оборудованию: станки ЧПУ, 3D принтеры, 3D сканеры, лазерные гравера и другое профессиональные оборудование.

Обучение: проведение курсов, мастер-классов, менторского сопровождения проектов.

Торговля: продажа материалов (филамент, фанера, дерево), инструментов и готовых изделий.

Социальное влияние:

Создание фундамента для развития конкурентоспособных производств в Сумах. Таким образом будут организованы новые рабочие места.

Оборудование пространства, которое будет доступно людям с инвалидностью.

Популяризация технического творчества, повышение престижности инженерно-технических профессий.

Вторым победителем из Сум стала Юлия Тригуб, которая представила проект реабилитационного центра «INSULT». Социальная предпринимательница будет заниматься реабилитацией и социальной адаптацией людей, перенесших инсульт. Реализовывать его Юлия планирует вместе с мужем Андреем, военным врачом. Перед созданием реабилитационного центра участники уже начали активную информационную кампанию по предупреждению и выявлению инсульта в Сумах. Победители конкурса планируют снизить смертность в регионе.

Третий победитель, который проходил обучение в Сумах, реализует свой социальный бизнес в Краматорске, Донецкой области. Владимир Бабич вместе с единомышленниками открыл кофейню «Поруч». 80% прибыли кофейни реинвестируется в обеспечение деятельности и развитие Центра поддержки ветеранов АТО и членов их семей «Поруч».

Программа Украинской Социальной Академии продолжится и после награждения победителей, до сентября 2019. Команда УСА вместе с менторами и преподавателями программы будет предоставлять бесплатные консультации по вопросам бухгалтерского учета, юридическим услугам, продвижению на рынке и другим вопросам для развития и масштабирования бизнеса участников.