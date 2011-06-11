Сумской участник «Зважених та щасливих» открыл сеть спортзалов В 29 лет водитель из Сум Руслан Карпенко весил 155 килограммов при росте 187 сантиметров. С такими параметрами он пришел на пятый сезон проекта «Зважені та щасливі». А уже через пять месяцев с весом 69 килограммов стал победителем «домашнего похудения». Руслан признается, что, стоя на сцене в финале шоу, пообещал себе, что его жизнь никогда не будет прежней.

Уже через несколько месяцев после окончания проекта Руслан в родных Сумах открыл небольшой спортивный зал площадью всего 116 квадратных метров. Первая группа записавшихся на тренировки насчитывала 17 человек. Через три месяца количество желающих похудеть увеличилось до 300. Сейчас у Руслана Карпенко три полноценных зала, его подопечными становятся жители не только Украины, но и других стран. В интревью «Фактам» он говорит, что мечтает создать закрытый клуб, напоминающий проект «Зважені та щасливі», признаваясь, что реалити полностью изменило его жизнь.

«За 240 дней я сбросил 86 килограммов»

— Руслан, вы до сих пор находитесь в хорошей форме.

— Да, стараюсь. Иначе просто не могу. Слишком много людей смотрят на меня и верят, что у них тоже получится сбросить лишний вес. Три года, с того момента, как закончилось шоу «Зважені та щасливі», я работаю с людьми, помогая им обрести здоровье. У меня уже три спортклуба в Сумах. Недавно подсчитал, что за три года моей работы в городе уже сброшено 37 тонн веса. Веду учет людей, которые занимаются у меня больше одного месяца, сумев преодолеть собственные страхи.

— У вас какая-то особая методика?

— Первое время большая часть моих занятий была позаимствована у «Зважених». Особенно то, что касалось питания. Остальное, в том числе и физические упражнения, —моя разработка. Когда был участником проекта, постоянно себя изучал, вел дневник, записывая малейшие изменения в организме. За 240 дней я сбросил 86 килограммов, анализируя, что со мной при этом происходит.

Конечно, этого было недостаточно для того, чтобы обучать других. Я стал интересоваться вопросами диетологии, изучал теорию. Регулярно езжу в Киев на сертификацию по питанию. Создал в своем клубе программу «Индивидуальный контроль», помогаю в соцсетях худеть людям. В моей программе нет старта. В любой день, когда человек надумал избавиться от лишних килограммов, он может мне об этом написать и начать сбрасывать вес под моим руководством. Ровно месяц уходит на то, чтобы научить человека правильно питаться и начать снижать вес. Среди моих подопечных многие живут за границей, и я общаюсь с ними в соцсетях, уделяя каждому необходимое время.

Так Руслан выглядел до проекта

— Какая профессия была у вас до участия в «Зважених»?

— Работал водителем. Физические нагрузки у меня были минимальными. Я даже в школе был освобожден от физкультуры. Не по болезни, а просто из-за нежелания. У родителей были знакомые в больнице, и я брал у них справку, освобождавшую от занятий спортом. Никогда не бегал кроссы, не отжимался от пола. Просто ел и сидел на лавочке, наблюдая, как все вокруг меня движется. Когда был в четвертом классе, родителям сказали, что у меня возможны проблемы с сердцем. В то время я уже весил 64 килограмма, но при этом не чувствовал какого-то дискомфорта.

Знаете, ко мне в зал сейчас ходят люди, которым прописывают ограничение нагрузок. Мое кредо — противопоказаний для занятий спортом не существует. Самый старший мой подопечный — 74-летняя женщина. Она бегает, делает упражнения. Я ее тренер, диетолог и медик. Так вот, после тренировки давление у нее падает на 20 единиц, потому что расширяются сосуды. Я не отрицаю советов докторов, но ориентируюсь на то, что сам когда-то испытал на себе.

«Правильный образ жизни — это не голод и не диета, а физические нагрузки»

— За три года развития собственного бизнеса вы стали состоятельным человеком?

— Пока не могу этого сказать, потому что постоянно вкладываю деньги в развитие новых клубов. Сейчас открыл третий. Могу сказать, что каждый последующий становится более продвинутым, раскрученным. Но я сам веду тренировки, занимаюсь обустройством своих заведений. Конечно, я зарабатываю, но не скажу, что живу на широкую ногу и могу себе позволить больше, чем это было возможно раньше. Пока вкладываю в себя и свою мечту.

— И какая она, ваша конечная цель?

— Создать собственный проект «Зважені та щасливі» закрытого типа. Подобие телевизионного реалити — закрыться с желающими похудеть людьми в определенном месте. Вместе с ними тренироваться, учить их правильно питаться и показывать результат.

Я понял, что правильный образ жизни — это не голод и не диета, а физические нагрузки. Тренировка у меня длится всего один час и двадцать минут, занятия проходят через день. И это приносит результаты. Лучший показатель, которого удалось добиться, — 84 килограмма. У 55-летней женщины десять лет назад произошло два микроинсульта, по сути, она уже находилась на грани жизни и смерти. Сейчас чувствует себя великолепно, просто красавица.

— Сколько времени ей понадобилось, чтобы похудеть?

— Одиннадцать месяцев.

— А какой вес был у вас, когда вы пришли на проект?

— 155 килограммов при росте 187 сантиметров. В рамках проекта я сбросил 61 килограмм за 120 дней. И еще на 25 килограммов похудел дома, для этого мне понадобилось 120 дней. В общей сложности избавился от 86 килограммов за 240 дней. Я очень этого хотел.

Когда Руслан Карпенко пришел на проект «Зважені та щасливі», его вес составлял 155 килограммов

— Что вы чувствовали, когда потеряли этот вес?

— Пришлось привыкать к своим новым габаритам, вещам, которые раньше не мог себе позволить.

Я же не представлял тогда, что можно зайти в магазин и запросто примерить все, что нравится. Ведь до момента участия в реалити для меня каждый поход за покупкой какой-то вещи был катастрофой и сопровождался скандалами. Одежду моего размера невозможно было найти, примерка доставляла жуткое неудобство — ничего не налазило. А тут я стал свободно покупать вещи. Это состояние полного комфорта.

— Давно забытое, наверное?

— Конечно. К тому же мне страшно мешал живот. Тяжело было ездить за рулем, хотя у меня была не легковая машина, а «Газель». Естественно, я был недоволен собой, всегда хотел сбросить лишний вес. Периодически пытался сделать это, но не получалось. Посещал спортивные залы, консультировался с эндокринологами, диетологами, но результата не было.

«Никогда не жарю еду на сковородке. Только запекаю в духовке или варю»

— Многие зрители считали, что именно вы окажетесь победителем пятого сезона «Зважених».

— Кстати, только одна моя семья прошла в полном составе все 17 недель проекта. Я уезжал домой как финалист. И был уверен в этом до 24 декабря, когда состоялось решающее голосование. К тому времени большинство зрителей уже отдали свои голоса моей сопернице — Алле. Но, признаюсь, я видел результаты финалиста Саши Репьянчука и понимал, что он «бьет» меня по количеству сброшенного веса.

Чтобы выиграть, я должен был весить 61 килограмм. Но при моем росте это уже было невозможно, просто нечего было сбрасывать. Конечно, первое время не давала покоя обида, что не стал победителем. По сути, Саша и Алла, с которыми мы были в команде Славы Узелкова, «вытянули» проект на моей спине. Потихоньку, незаметно. Но я считаю, победитель не тот, кто взял приз и подержал его в руках, а тот, кто сможет удерживать свой вес долгие годы.

— Это самое сложное.

— Конечно, ведь рядом нет тренера, никто не снимает на камеру, за участником не следят зрители. И тогда очень легко можно опять набрать прежний вес. Как показывает статистика, за восемь сезонов проекта идеального веса удалось достигнуть только десятерым участникам. А сохранить такую физическую форму смогли лишь несколько человек. И вот я, стоя на сцене в финале проекта, решил, что стану одним из них. В моей жизни проект не закончился, он продолжается.

— Вам удалось не набрать ни одного лишнего килограмма?

— Я уже не вешу 69 килограммов, как на проекте. Мой вес колеблется от 78 до 80 килограммов. Но не больше. Нашел для себя комфортное состояние, терять которое не хочу.

Сейчас Руслан в отличной физической форме. На фото — с дочерью. Фото из Facebook

— Какой у вас режим питания?

— Ем пять раз в день. Утром — белки или клетчатка. Можно яйца в любом виде, кроме жареных, и овощи, порция которых не превышает 300 граммов. Подходит углеводный завтрак: каша из овсяной крупы, гречки или булгура, но без мяса. Разрешается использовать молоко, мед, орехи, сухофрукты. Такой углеводный толчок на весь день. Второй прием пищи через три часа. Обычно это фрукты, исключая бананы, виноград и апельсины. Частенько беру с собой яблоко, но только запеченное — после сырых всегда повышается аппетит.

Если утром я ел белки, то в обед обязательна каша, за исключением мелких круп (пшено и манка), которые организмом не усваиваются. Только цельнозерновые каши, и не больше 150 граммов. Могу добавить мясо. В день стараюсь съедать до 260 граммов белка, кроме мяса утки и свинины. Исключены из моего рациона такие сорта рыбы, как карп и сом, — они слишком жирные. В основном ем говядину и курицу. Из рыбы — хек, минтай и скумбрия. Правда, ее можно употреблять только в обед — слишком калорийная. Во время завтрака или обеда съедаю 150 граммов творога с десятипроцентной сметаной. Позволяю себе сухофрукты, но изюм лишь в первой половине дня.

— Чем вы ужинаете?

— Это белки и клетчатка. Например, 120 граммов мяса и столько же овощей. Никогда не жарю еду на сковородке. Только запекаю в духовке или варю. Могу позволить себе и шашлык, но в очень ограниченном количестве, чтобы не было переизбытка белка. Обычно мой последний прием пищи в семь часов вечера. Если задерживаюсь на работе, могу выпить на ночь стакан кефира.

— Позволяете себе спиртное?

— В рационе правильного питания допустимы красное и белое сухие вина. Но я их никогда не любил. Иногда могу выпить немного коньяка, не больше 150 граммов.

— А сладкое?

— Оно для меня просто не существует! Если и съем изредка что-то вкусненькое, то только собственного приготовления, без сахара, чаще всего с медом. Вот от кофе не могу отказаться. Я не любитель чая. Стараюсь в день выпивать не меньше полутора литров воды. А если тренируюсь, то больше — мышцы сами этого требуют. По сути, я занимаюсь в зале каждый день вместе со своими подопечными. Без этого просто уже не представляю свою жизнь…