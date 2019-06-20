Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных Хотим мы этого или нет, но бездомных собак на улицах нашего города немало. Порой они голодны, обижены, больны и агрессивны

Чтобы себя обезопасить, сумчанам что-то с собачьей жизнью надо делать, причем проявляя лучшие человеческие качества: любовь, сострадание, заботу; не опускаясь до варварства. Гнать, травить и убивать – это не выход.

На прошлой неделе мы побывали в Центре передержки бездомных животных коммунального предприятия Сумского горсовета «Центр ухода за животными» и узнали, чем приют может быть полезен сумчанам, в том числе и их четырехлапым друзьям. Два года назад по грантовой программе производился подсчет бездомных собак в Сумах – насчитали 1640 животных.

Куда собаки попадают после отлова

Центр передержки бездомных животных находится на окраине Химгородка по адресу: ул.Римского-Корсакова, 1. Он оказывает услуги по содержанию животных с сентября прошлого года. Как рассказал директор КП «Центр ухода животными» Владимир Катышев, сюда попадают животные с сумских улиц и дворов по заявлениям горожан. В случае необходимости сумчане могут позвонить на горячую линию 1580 либо обратиться письменно с заявлением на имя городского головы, или в департамент инфраструктуры города, или прямо в КП «Центр ухода за животными». Кстати, в день приезда журналистов предприятие получило купленный за бюджетные деньги (300 тыс. грн) автомобиль ЗАЗ Део пикап для перевозки животных, отловленных по обращению граждан, и для санитарного подбора тел животных. Всего на этот год для предоставления договорных услуг предприятию выделена 661 тыс. грн и для поддержки функционирования КП - 220 тыс. грн.

- На обращение выезжает наш работник, отлавливает животное, отвозит к ветврачу в Сумской агроуниверситет. Там его стерилизуют, лечат (при необходимости), прививают (этот комплекс ветуслуг оплачивается из горбюджета) и возвращают нам. Здесь животное проходит социализацию. Затем информация о нем размещается на страницах коммунального предприятия и волонтерской группы «Поиск Сумы» в Фейсбуке и мы для него ищем семью, - рассказывает В.Катышев. – Перед нами не стоит задание - собрать всех животных и здесь держать. Наша задача – их стерилизовать. Согласно действующему законодательству, если у отловленного животного не находится хозяин, мы проводим все необходимые медицинские манипуляции и, если оно социализировано и неагрессивное, возвращаем в место отлова. Иногда опекуны просят вернуть, говорят: это наше животное, мы за ним присматриваем и отвечаем. И мы возвращаем. Если животное больное, стараемся вылечить. Мы сотрудничаем с волонтерами. Они берут таких животных под опеку, лечат и пристраивают. Если не удается пристроить, возвращают нам. Если животное агрессивное, содержим в вольере, проводим социализацию – месяц, два, три… Сколько необходимо. Очень агрессивных зверей в нашей практике еще не было.

По данным директора, за время существования центра с помощью волонтеров удалось пристроить 30 собак. Возврат был один раз – щенок оказался чересчур активным, и новые хозяева-пенсионеры не смогли с ним справиться. Но тут же этого непоседу забрали другие люди.

Собачья жизнь

Сейчас в приюте, рассчитанном на 50 животных, находится 48 собак. Почти все, кроме лайки по кличке Ная, дворняги. Правда, у некоторых кое-какие намеки на породистость, по крайней мере одного из предков, имеются. Как рассказали в приюте, у породистых потеряшек, как правило, находится прежний хозяин или их забирает кинологический центр полиции, особенно если это немецкая овчарка.

Содержатся животные в вольерах и приспособленных под них бывших металлических МАФах. До конца следующей недели планируется закончить третью группу секций – будки для содержания собак на цепи. Хотя, по словам волонтера группы «Поиск Сумы» Марины Сотниковой, помогающей коммунальному приюту, сажать собак на цепь нет никакой необходимости – они здесь ведут себя неагрессивно. В этом могли убедиться и сумские журналисты – собаки встретили гостей, радушно виляя хвостами. Хотя у каждого животного есть свой вольер или МАФ, большинству позволено свободно гулять по территории. Убежать никто не стремится. «Когда я пристраиваю собак, всегда пишу: «не на цепь». Это же не жизнь», - считает волонтер.

На предприятии сейчас шесть работников, ухаживать за животными (выгуливать, причесывать и пр.) помогают волонтеры. Собак кормят два раза в день. Сейчас жара – едят неохотно. Утром – обычно сухой корм, а вечером – мясное: в основном фарш, иногда кости. Еду не бросают, а накладывают в миску каждому животному индивидуально, чтобы избежать драк. Щенкам дают творог, сухой корм, каши. Социализация заключается в доброжелательном общении, постепенном приучивании к поводкам и ошейникам, чтобы новые хозяева могли взять их домой.

Говорят волонтеры

- Я попала сюда месяц назад и теперь этим заболела – уже не могу без них, - говорит администратор группы «Поиск Сумы» Марина Сотникова. - У самой 10 собак, которые раньше были бездомными – все стерилизованные и привитые. В своей группе, когда ищу хозяина, выставляю только стерилизованных и вакцинированных животных. Фото животных коммунального приюта у меня тоже выставлены и ищут хозяев. Если получается найти собаке дом, она становится домашней, не получается – будет лаять на прежнем месте. Придется потерпеть. Но приют не резиновый. Здесь идет адаптация, социализация, и я пишу посты на пристрой.

Заходим на страницу группы «Поиск Сумы» в ФБ: что ни пост, то крик о помощи, взывающий к сочувствию и человечности. К примеру: «Поиск Сумы. Срочно! Ситуация очень сложная и болезненная! В поиске дома и будущей семьи находятся две девочки, стерильные, вакцинированные! Были выброшены в Садах на мусорку, испуганные и голодные до ужаса… Местные жители кидали в них камни и гнали палками. Помогите им найти дом. У меня есть неделя, а дальше снова улица…»

Председатель городской «афганской» общественной организации Владимир Рекун тоже помогает коммунальному приюту на волонтерских началах, опекая сразу нескольких собак.

- Любовь к животным – это хобби. У меня много друзей, которые любят собак, помогают приюту и вообще животным. В приют нужно вкладывать деньги, на волонтерских плечах тянуть это невозможно. Нужна позиция властей города. Тогда и люди по городу будут ходить спокойно – никто кусать не будет, сократится рождаемость бездомных животных. Люди, желающие помочь, на территорию приюта могут попасть спокойно. Здесь всегда есть работники. Приезжают волонтеры, кушать привозят и выгуливают собак.