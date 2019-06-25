Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців Своїми думками щодо проблем безробітних і роботодавців та шляхів їх вирішення ділиться Ольга Спориш, директор Путивльської районної філії Сумського обласного центру зайнятості.

До Путивльської районної філії Сумського обласного центру зайнятості звертаються різні категорії населення, спілкуючись з ними під час індивідуальних зустрічей і масових заходів, задаю собі питання: «Яка основна проблема, що не дозволяє всім цим людям швидко знайти роботу?»

Відповідей може бути безліч, але одна з них – недостатній рівень кваліфікації. У зв’язку з цим на перше місце виходять питання професійного навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації. Створено багато умов для розвитку саме цієї соціальної послуги, але, мені здається, необхідно створити нову модель підвищення кваліфікації, яка буде об’єднувати в собі декілька видів.

Наприклад, направили до роботодавця на стажування двох кухарів, які мають відповідну професію. Роботодавець певний час навчає безробітних, вивчає рівень їх професійної підготовки, визначаючи, на яких ділянках робота нових працівників буде найбільш ефективною. Виявляється, що для повного задоволення потреб роботодавця необхідні ще й навички прикрашання і подачі готових страв. І тут вже тематично в дуже короткий термін безробітний направляється до навчального закладу - Сумського центру професійно-технічної освіти для вивчення саме цього напрямку роботи, який потрібен йому на новому робочому місці. Після закінчення тематичного навчання повертається до роботодавця і успішно працевлаштовується, завершивши стажування.

Виникає багато питань щодо працевлаштування безробітних, які мають хронічні захворювання і за медичним висновком не можуть виконувати роботу в звичних умовах. Мені здаєтьсяя, було б доцільно доповнити ст. 14 Закону України «Про зайнятість» цією категорією безробітних для того, щоб вони мали можливість користуватись соціальними пільгами при працевлаштуванні.

Непростим виявляється питання працевлаштування сільського населення, особливо на тих територіях, де відсутнє щоденне транспортне сполучення. Люди, які проживають в селах, хочуть і вміють працювати, але дуже часто прив’язані до своєї домівки. Роботодавці висловлюють бажання бачити таку категорію населення на громадських роботах.

Дуже детальний аналіз надається випадкам, коли після погодження кандидатури, проходження всіх ланцюгів взаємодії між спеціалістом служби зайнятості, безробітним і роботодавцем маємо випадки все ж таки відмови роботодавця в працевлаштуванні. Дуже часто причини лежать у площині психологічних чинників, а саме небажанні шукачів роботи бути працевлаштованими саме зараз.

Отримувачі соціальних послуг, які є клієнтами служби зайнятості, мені здається, набагато скоріше б знаходили роботу, якби за зверненням служби зайнятості у відповідному регіоні вони мали прозвітувати на комісії в управлінні соціального захисту райдержадміністрації про причини непрацевлаштування. Служба зайнятості, як член такої комісії, прозвітувала б про свої зусилля з даного питання. Комісія повинна мати право припинити відповідні виплати або прийняти інше колегіальне рішення, яке буде стимулювати до зайнятості. Цей захід був би профілактичним.

Спеціалісти філії отримують величезне задоволення, коли вдається досягнути позитивних результатів у роботі. Щиро бажаю всім професійних успіхів і натхнення, нехай робота приносить Вам задоволення.

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