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Нові послуги – новий підхід до їх надання

У рамках запровадження iнституту кар’єрного радника та з метою вiдпрацювання функцiй реєстратора на практицi директори базових центрів зайнятості та філій упродовж мiсяця безпосередньо здійснювали прийом громадян.

Своєрідний експеримент дав певний результат, бо реєстратор – це первинна ланка в обслуговуванні клієнтів служби зайнятості, і від того, як він виконає свою роботу, залежить успішність подальшого працевлаштування. 

Набутий досвід спонукав директорів до більш глибокого аналізу роботи спеціалістів та їх ролі в процесі працевлаштування. Своїми думками та напрацюваннями діляться деякі з них.

Єдиним критерієм істини є досвід

Микола Кухтик, директор Сумського міського центру зайнятості:

«Це висловлювання Леорнардо да Вінчі влучно пояснює необхідність практичного відпрацювання для керівника навичок клієнтцентрованого підходу до обслуговування клієнтів міської служби зайнятості. Саме такий шлях дозволяє усвідомити, які зміни відбуваються і що варто зробити для наближення послуг служби зайнятості до клієнта. Нагадаю, що з початку року в технології роботи відбулись організаційні зміни: запроваджено функції реєстратора та кар’єрного радника. Корисними та пізнавальними стали для нас, директорів, проведені викладачами Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості тренінги з опанування навичок ефективних комунікацій та удосконалення професійного розвитку. Усі набуті знання застосовувалися під час прийому громадян. 

Після практичного досвіду роботи на прийомі громадян протягом місяця вкотре переконався, що саме керівник має першочергово володіти механізмом обслуговування клієнтів служби зайнятості, надання їм адресних соціальних послуг, знати про проблеми та труднощі, які виникають у шукачів роботи та у працівників служби зайнятості під час обслуговування клієнтів. Це є запорукою ефективного управління, оперативного реагування на проблеми, прийняття конструктивних рішень».

Нові форми та підходи в роботі спрямовані на підвищення якості надання послуг


Андрій Клименко, директор Роменської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості:

«Суттєві зміни в організації нашої діяльності щодо надання послуг клієнтам передбачають зміну власної психології працівників служби зайнятості щодо виконання функціональних обов’язків.

Шукачі роботи, які відвідують центр зайнятості, спочатку зустрічаються з реєстратором, завданням якого є з’ясування потреб людини, інформування її про послуги, що надає служба зайнятості.

Зрештою, пропонуємо весь спектр послуг: скласти резюме, відвідати заходи служби зайнятості, провести первинне профілювання - оцінку можливостей працевлаштування людини, а також провести підбір підходящої роботи, узгодити зустріч і направити клієнта до роботодавця. У разі відсутності підходящої роботи призначити зустріч з кар’єрним радником, який надалі буде опікуватися працевлаштуванням людини.

Фахівці служби зайнятості постійно підвищують свою кваліфікацію, опановують нові форми та підходи в роботі. Саме тому є важливим опанування функцій реєстратора директорами філій, адже робота саме цих фахівців є і повинна бути на постійному контролі.

Виконуючи певний час функції реєстратора, а саме первинний прийом громадян, які звернулися до центру зайнятості в пошуках роботи, виникла закономірна необхідність практичного відпрацювання механізму встановлення та утримання контакту з клієнтом; процесу реєстрації від моменту звернення клієнта служби зайнятості до направлення на працевлаштування або призначення зустрічі з кар'єрним радником.

На моє тверде переконання, оволодіння функціями реєстраторів дозволить директорам мати реальну картину з працевлаштування клієнтів у найкоротші терміни і вже з певним досвідом контролювати якість надання послуг шукачам роботи».

Сумський обласний центр зайнятості населення постійно працює над розширенням можливостей для безробітних та роботодавців. Вдосконалення вже обраних напрямків у роботі, вивчення та впровадження нових дають надію, що кожен, хто звернеться до центрів чи філій Сумського обласного центру зайнятості, у короткий термін зможуть вирішити свої питання щодо працевлаштування.

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Общество
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