Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ® Шановні користувачі послугами ТОВ «А- МУССОН»!

Компанія вкотре звертається до вас і сподівається на порозуміння з боку боржників.

На даний час заборгованість населення за послуги з вивезення сміття складає більше 5 млн. грн. Це призводить до браку коштів на ремонт транспортних засобів, заміну пошкоджених контейнерів, облаштування нових майданчиків. Більше того - це може вплинути на графіки вивезення сміття, а влітку вкрай важливо робити це вчасно. Адже температура повітря сприяє розповсюдженню небезпечних хвороб та інфекцій.

А для боржників це ще й додаткові незручності. Нагадуємо: несвоєчасна сплата за послуги призводить і до зростання особистої заборгованості перед постачальником і цей факт вноситься до Єдиного реєстру боржників. А це може створити перешкоди в реєстрації та продажу майна, транспортних засобів, оформленні субсидій.

Компанія «А- МУССОН» з розумінням ставиться до проблем користувачів послуг та пропонує боржникам укласти Договір реструктуризації боргу за надані послуги.

Застережуємо вас: у разі не сплати заборгованості та відмови укладання Договору реструктуризації, ТОВ «А- МУССОН» буде вимушене стягнути заборгованість у судовому порядку. При цьому розгляд справи може пройти у порядку спрощеного провадження шляхом видання судового наказу без виклику боржника. В цьому випадку кошти можуть бути стягнуті із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів. Для стягнення коштів з доходів боржника виконавець виносить постанову, що надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, яка виплачує боржнику заробітну плату, пенсію, стипендію.

Компанія вже має доволі успішний досвід у стягуванні боргів через суд. Так, тільки за 6 місяців 2018 року з понад 300 судових позовів було прийнято понад 276 рішень на користь ТОВ «А- МУССОН», в наслідок чого з боржників було стягнуто не тільки заборгованість за надані послуги, але й передбачені штрафні санкції, вартість послуг юридичних фірм та державні мита. Що збільшило витрати боржників майже в тричі, якщо порівняти з сумою основного боргу.

Сплачуйте платіжки вчасно та не наражайте себе та своїх рідних на зайві трати. А головне – бережіть свій спокій!

Компанія сподівається на ваше порозуміння та відповідальність в оплаті послуг з вивезення сміття, адже якість нашої роботи напряму залежить від надходження коштів за надані послуги.

За більш детальною інформацією та роз’ясненнями звертайтесь до представництва ТОВ «А- МУССОН» за адресою: м. Суми, вул.. Лева невського, буд. 10/1, каб. 27, телефон для довідок: (0542) 775 771, 050 70 51 050.