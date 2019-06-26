Общество

admin
admin
Сегодня 17:05227

Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®

Шановні користувачі послугами ТОВ «А- МУССОН»!

Компанія вкотре звертається до вас і сподівається на  порозуміння з боку боржників. 

На даний час заборгованість населення за послуги з вивезення сміття складає більше 5 млн. грн. Це призводить до браку коштів на ремонт транспортних засобів, заміну пошкоджених контейнерів, облаштування нових майданчиків. Більше того - це може вплинути на графіки вивезення сміття, а влітку вкрай важливо робити це вчасно. Адже температура повітря сприяє розповсюдженню небезпечних хвороб та інфекцій. 

А для боржників це ще й додаткові незручності. Нагадуємо: несвоєчасна сплата за послуги призводить і до зростання особистої заборгованості перед постачальником і цей факт вноситься до Єдиного реєстру боржників. А це може створити перешкоди в реєстрації та продажу майна, транспортних засобів, оформленні субсидій.

Компанія «А- МУССОН» з розумінням ставиться до проблем користувачів послуг та пропонує боржникам укласти Договір реструктуризації боргу за надані послуги. 

Застережуємо вас: у разі не сплати заборгованості та відмови укладання Договору реструктуризації, ТОВ «А- МУССОН» буде вимушене стягнути заборгованість у судовому порядку. При цьому розгляд справи може пройти у порядку спрощеного провадження шляхом видання судового наказу без виклику боржника. В цьому випадку кошти можуть бути стягнуті із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів. Для стягнення коштів з доходів боржника виконавець виносить постанову, що надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, яка виплачує боржнику заробітну плату, пенсію, стипендію.

Компанія вже має доволі успішний досвід у стягуванні боргів через суд. Так, тільки за 6 місяців 2018 року з понад  300 судових позовів було прийнято понад 276 рішень на користь ТОВ «А- МУССОН», в наслідок чого з боржників було стягнуто не тільки заборгованість за надані послуги, але й передбачені штрафні санкції, вартість послуг юридичних фірм та державні мита. Що збільшило витрати боржників майже в тричі, якщо порівняти з сумою основного боргу.

Сплачуйте платіжки вчасно та не наражайте себе та своїх рідних на зайві трати. А головне – бережіть свій спокій! 

Компанія сподівається на ваше порозуміння та відповідальність в оплаті послуг з вивезення сміття, адже якість нашої роботи напряму залежить від надходження коштів за надані послуги.  

За більш детальною інформацією та роз’ясненнями звертайтесь до представництва ТОВ «А- МУССОН» за адресою: м. Суми, вул.. Лева невського, буд. 10/1, каб. 27, телефон для довідок: (0542) 775 771, 050 70 51 050.

Общество
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.