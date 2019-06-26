Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум Ідеальне житлово-комунальне господарство буквально «приховано» для громадян. Кінцева мета і єдиний помітний результат при подібній діяльності – це створення комфортних безпечних умов для проживання людей і забезпечення безперебійного функціонування інфраструктурних об’єктів.

Те, що в Сумах тема свавілля в ЖКГ постійно фігурує в різноманітних скандалах говорить про те, що сфера знаходиться в кризовому становищі і потребує негайного реформування.

Чого тільки коштують заголовки в засобах масової інформації «Хто в Сумах без води», «У Сумах знайшли 200 будинків із проблемним опаленням», «Знову в Сумах проблеми з опаленням та електрикою», «Заступнику міського голови Сум оголосили підозру через загибель немовляти в ліфті» і такий перелік можна продовжувати далі. Безсумнівно, проблема в даній галузі є очевидною та потребує негайного вирішення.

Як, взагалі, таке може бути в епоху штучного інтелекту та високого розвитку IT-технологій? За словами Максима Березкіна, на місцевому рівні роками не можуть вирішити питання заміни старих магістралей водопостачання, каналізації, теплопостачання та реконструкції очисних споруд: «Дані питання є першочерговими та негайними, без їх вирішення в Сумах просто не можливо буде існувати, а вибіркове закриття проблеми лише відтермінує її на певний час, однак не вирішує питання по суті».

Ще одне болюче питання – робота КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, який постійно потрапляє у серйозні скандали. Так, декілька років тому, підприємство занесли у перелік найбільших забруднювачів навколишнього природного середовища. А замість вирішення проблем – посадовці КП просто не допускають інспекторів Держекоінспекції до перевірок! Тобто, фактично, підприємство ігнорує документи Кабінету міністрів України та ставить себе понад законом!

Максим Березкін: «Очисні споруди, які були збудовані ще у 70-х роках минулого сторіччя, вже фізично та морально застарілі, не відповідають сучасним вимогам і не забезпечують ефективного очищення стічних вод, внаслідок чого десятки тисяч кубометрів недостатньо очищених вод потрапляють до річки Псел. Висновків ніхто не робить».

Не відстає від водопостачання і теплопостачання, де борг підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природній газ постійно зростає і кожного року населення міста може залишитись без тепла. Окрім великої заборгованості великим тягарем для сумчан є спадок радянського періоду – це розгалужена система міського теплопостачання, яка перебуває вкрай незадовільному стані і невдовзі може взагалі припинити своє існування через фізичне зношення.

Підняття тарифів на ЖКГ – це, звісно, вихід для компанії ПАТ «Сумське НВО», однак при цьому ніхто не враховує, що нові розцінки на послуги теплопостачання повинні прийматись з урахуванням рівня доходів населення. Максим Березін вважає, що в даному випадку відбувається перенесення відповідальності за стан ЖКГ на населення: по-перше, для реформування сфери ЖКГ в Сумах потрібно знизити вартості житлово-комунальних послуг при підвищенні їх якості; по-друге, забезпечити належне бюджетне дотування галузі для проведення реконструкції магістралей водопостачання, каналізації, теплопостачання та очисних споруд; по-третє, підвищити інвестиційну привабливість ЖКГ та створення конкурентного середовища для надання споживачам можливості впливати на обсяг та якість наданих послуг; по-четверте, використовувати енергоощадне обладнання та технології в сфері ЖКГ.

Саме запропоновані першочергові дії дозволять забезпечити населення високими стандартами проживання в місті Суми та створять можливість для зниження тарифів у кінцевому підсумку.

◊ Передвиборна агітація