На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах

Згідно з відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 17-р на Сумщині було утворено 6 госпітальних округів: Сумський, Роменський, Охтирський, Шосткинський, Конотопський та Глухівський. Метою створення цих округів є сприяння організації та функціонуванню мережі закладів охорони здоров’я у спосіб, що дозволить забезпечити якість і своєчасність надання вторинної/спеціалізованої та екстреної медичної допомоги населенню, ефективне використання бюджетних коштів.

Відповідно до чинного законодавства у кожному окрузі має працювати госпітальна рада, основним завданням якої є визначення проблемних питань, координація дій, розробка пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров’я, а також щодо організації та фінансування медичної допомоги в госпітальному окрузі.

Іншими словами - це орган, який має формувати стратегічне бачення розвитку медичного простору в межах госпітального округу та продукувати пропозиції щодо тактики втілення цієї стратегії у життя, насамперед фінансового характеру.

Натомість, госпітальна рада не є суб’єктом прийняття самостійних юридично-значущих рішень, оскільки вона уповноважена лише на ухвалення пропозицій з відповідних питань, які в подальшому мають надаватися на розгляд місцевих рад учасників госпітального округу. Тобто, прийняття остаточних рішень залишається за органами місцевого самоврядування

Є очевидним, що питання діяльності госпітальних рад вже найближчим часом набуде особливого значення, зважаючи на перехід на нові умови фінансування закладів охорони здоров’я вторинного рівня, який заплановано на 1 січня 2020 року.

За словами директора Сумського Центру розвитку місцевого самоврядування Олександра Хоруженка, зараз дуже важливим та показовим буде досвід Полтавської області, яка з 1 квітня 2019 року вступила у пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медгарантій для вторинної/спеціалізованої медичної допомоги.

Наголошує він і на тому, що зараз пріоритетом у роботі госпітальних рад має бути питання розробки багаторічних планів розвитку госпітального округу, адже саме ці стратегічні документи визначатимуть подальший розвиток усього медичного простору області.

Зважаючи на важливість цього питання Сумський Центр розвитку місцевого самоврядування протягом першого півріччя 2019 року супроводжував процес формування госпітальних рад у всіх госпітальних округах Сумської області.

В рамках цієї роботи було проведено низку круглих столів та консультацій під час яких з учасниками госпітальних округів попередньо обговорювались питання щодо правових засад утворення та діяльності госпітальних рад, обраховувались квоти учасників у складі цих дорадчих органів, порядок їх делегування, визначались основні напрямки, перспективи та можливі проблеми у їх діяльності.

За результатами проведеної роботи станом на теперішній час на Сумщині створено госпітальні ради у всіх госпітальних округах, які при цьому мають свої особливості.

Перше засідання госпітальної ради відбулось 19 березня 2019 року у Шосткинському госпітальному окрузі. До її складу було делеговано 9 членів [4 - від міста Шостка, 2 – від Шосткинського району, 2 – від Середино-Будського району та 1 - від Зноб-Новгородської ОТГ]. Під час першого засідання не було делеговано представників лише від Ямпільського району та Дружбівської ОТГ, однак згідно з вимогами чинного законодавства навіть з такими кількісними показниками госпітальна рада вже вважається сформованою. Головою госпітальної ради одноголосно було затверджено Олега Штогрина, головного лікаря КНП "Шосткинська ЦРЛ".

Для того аби представництво районів у керівному складі госпітальної ради відбувалось на паритетних засадах кандидатуру Ірини Заплаткіної, голови Середино-Будської районної державної адміністрації, затверджено заступником голови госпітальної ради.

Також було вирішено забезпечити відповідне представництво й від інших учасників. Новообраний голова госпітальної ради Олег Штогрин висловив сподівання, що округ, стане одним з кращих в країні та запевнив, що жодну лікарню у процесі реформування не закриють.

Натомість попереду багато роботи, у тому числі, підняття рівня доступності до медичних послуг громадян, розв'язання проблем госпіталізації та "доїзду" до медичних закладів пацієнтів, налагодження процесу отримання направлень, підготовка Плану розвитку тощо. На засіданні вирішено, що збиратись члени Госпітальної ради повинні будуть не рідше одного разу на квартал. І головне - вже розпочато роботу щодо підготовки Плану розвитку.

Наступною розпочала свою діяльність госпітальна рада у Конотопському госпітальному окрузі. Напередодні, 22 березня 2019 року, директор та радник з юридичних питань Сумського Центру розвитку місцевого самоврядування спільно із керівництвом Сумської облдержадміністрації, Конотопської міської ради, районних рад та рад ОТГ, які є учасниками Конотопського госпітального округу, обговорили питання його розбудови та утворення госпітальної ради. Відповідно до визначеної законодавством формули госпітальна рада цього округу складатиметься з 12 членів [5 - від м.Конотоп, 2 - від Конотопського району, 2 - від Буринської ОТГ і по 1 - від Буринського району, Дубов'язівської та Бочечківської ОТГ].

Говорячи про можливі напрями підтримки вторинної ланки медичної допомоги на обласному рівні, перший заступник голови Сумської облдержадміністрації Вадим Акпєров зазначив, що визначальним в цьому аспекті має бути бачення самих учасників госпітальних округів, визначене у багаторічних Планах розвитку, які найближчим часом розроблятимуть госпітальні ради.

І це абсолютно узгоджується із логікою децентралізаційних процесів, які зараз відбуваються у державі, адже пріоритети розвитку територій мають визначатися саме на базовому рівні. В цьому сенсі також дуже своєчасним стало прийняття Буринською районною радою надважливого рішення про автономізацію ЦРЛ.

Вже 11.04.2019 відбулось перше засідання госпітальної ради Конотопського госпітального округу під час якого було обрано її голову - Ольгу Гапоненко – заступника головного лікаря з медичних питань КНП "Конотопська міська лікарня ім.ак.М.Давидова", заступника голови госпітальної ради – Катерину Голубцову – в.о. директора КНП Буринської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги", секретаря госпітальної ради – Жанну Шульгу – завідувача сектору міської ради з питань охорони здоров’я та праці виконавчого комітету Конотопської міської ради.

Триває робота над розробкою Плану розвитку госпітального округу з урахуванням об’єму надання вторинної медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня. Також членами госпітальної ради обговорено деякі питання співпраці по організації надання вторинної медичної допомоги у Конотопському госпітальному окрузі.

Госпітальна рада Охтирського госпітального округу розпочала свою роботу 15 квітня 2019 року. Під час попередніх зборів учасників точилися жваві дискусії на тему функціонування цього госпітального округу, оскільки в Охтирському госпітальному окрузі є дві доволі потужні лікарні з приблизно однаковими функціональними можливостями [у центрі госпітального округу - місті Охтирка, а також у Тростянецькій ОТГ].

Вже зараз зрозуміло, що тут буде жорстка, але здорова конкуренція між закладами охорони здоров’я, особливо зважаючи на доволі слабку у порівнянні Великописарівську ЦРЛ. У результаті, головою госпітальної ради було обрано начальника відділу охорони здоров’я Охтирської міської ради Оксану Коваленко, на посади заступників обрано – головного лікаря КЗ "Охтирська ЦРЛ" Віктора Бабича, в.о. головного лікаря КНП "Тростянецька ЦРЛ" Анатолія Плахтиря, головного лікаря КНП "Великописарівська ЦРЛ" Романа Побідинського. Секретарем обрано заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу управління фінансів Кириківської селищної ради Наталію Спасьонову. Триває робота по розробці перспективного плану розвитку Охтирського госпітального округу.

Наприкінці весни розпочала свою діяльність і госпітальна рада Роменського госпітального округу.

Специфіка цього округу полягає в тому, що її члени зіштовхнулися з неузгодженістю законодавства, що вплинуло на двох учасників - Синівську та Липоводолинську ОТГ. Справа в тому, що юридично ці ОТГ вже вважаються утвореними, але вибори у Синівській ОТГ не пройшли у грудні 2018 року в зв'язку з введенням воєнного стану. А Липоводолинська ОТГ була утворена лише у цьому році. Отже, оскільки ці учасники поки не мають сформованих представницьких органів, уповноважених приймати рішення від цих ОТГ, то відповідно поки вони не мають права і делегувати представників до госпітальної ради, хоча, безумовно, вже зараз мають квоту у складі цього дорадчого органу.

Це питання цілком може бути вирішено після завершення перших виборів 30 червня 2019 року та проведення перших сесій рад у новоутворених ОТГ.

Над розбудовою найбільшого госпітального округу на Сумщині - Сумського, також попередньо говорили у форматі круглого столу у квітні 2019 року.

В обговоренні взяли участь заступник Сумського міського голови Максим Галицький, керівництво відділу охорони здоров'я Сумської міської ради, представники Сумського Центру розвитку місцевого самоврядування, управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації, головні лікарі та інші представники від районів, ОТГ та міст, які є учасниками цього госпітального округу.

18 червня 2019 року відбулось перше засідання госпітальної ради Сумського госпітального округу. У засіданні взяли участь делеговані представники від учасників госпітального округу - міст Суми, Лебедин, Сумського, Білопільського, Краснопільського, Лебединського районів, а також ОТГ, які входять до складу цього округу.

Взяв участь у засіданні й директор Сумського Центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Хоруженко, який був делегований до складу госпітальної ради від міста Суми. Після гострих дискусій щодо визначення очільника, головою госпітальної ради було обрано представника від Сумського району - головного лікаря Сумської ЦРЛ Володимира Поцелуєва, заступником голови було обрано директора медінституту СумДУ Андрія Лободу, секретарем - Верхньосироватського сільського голову Аллу Александрову.

Слід зазначити, що специфіка цієї госпітальної ради та округу полягає у тому, що найпотужніші заклади охорони здоров’я розташовані саме в обласному центрі. Очевидним є й той факт, що переважна більшість основних та юридично значущих рішень, насамперед, фінансових прийматимууться саме Сумською міською радою, оскільки вона є засновником цих лікарень, а так само має найбільший для цього бюджет. Враховуючи зазначене, ймовірно постане питання щодо зацікавленості мерії у фінансуванні закладів та процесів, які вони, зважаючи на сформований керівний склад госпітальної ради, наразі не очолюють та не контролюють. Поряд з тим у окрузі також розпочато процес розробки Плану розвитку Сумського госпітального округу.

Проте, найбільш хиткою залишається ситуація у Глухівському госпітальному окрузі, який після запеклих майже дворічних дискусій, у січні цього року таки виборов право бути центром госпітального округу. Ситуація виглядає дуже ризикованою, бо не зважаючи на проведення у червні 2019 року першого засідання госпітальної ради, Глухівська ЦРЛ залишається єдиною лікарнею на вторинній ланці, яку досі не автономізовано.

Досі не делегували від центру госпітального округу і представників до госпітальної ради. Про причини такого стану справ можна говорити довго.

Насамперед вони – політичні. Але постраждати від цього можуть всі - і місцева влада, і місцева опозиція, і люди, і інші учасники госпітального округу.

Марина Лобова, Радник Сумського "Центру розвитку місцевого самоврядування" з юридичних питань, створеного в рамках Програми "U-LEAD з Євроопю" та за підтримки Мінрегіону України [з вересня 2018 р.].